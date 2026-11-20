Nach dem Bericht von dpa-AFX, den ariva am 20.11.2026 um 13:01 Uhr veröffentlichte, billigte der Bundesrat ein zuvor vom Bundestag beschlossenes Gesetz. Die Sicherheitsbehörden sollen den Betrieb gefährlicher IT-Systeme untersagen, schädlichen Datenverkehr umleiten sowie Daten auslesen, löschen oder verändern dürfen. Damit gibt es einen gesetzlichen Auftrag für eine „aktive Cyberabwehr“. Zum Schaden durch Cyberangriffe nennt der Bericht Zahlen des Branchenverbands Bitkom, die Spanne liegt bei 160,4 bis 205,8 Milliarden Euro pro Jahr. Daniela Ludwig (CSU), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, sagte laut Bericht, Deutschland sei dadurch deutlich besser aufgestellt.

Der Gesetzesname wird im Bericht nicht genannt. Auf der Tagesordnung der Bundesratssitzung steht als Punkt 61 das „Gesetz zur Stärkung der Cybersicherheit“ (Drucksache 654/26); ob es sich um dasselbe Gesetz handelt, konnte nicht bestätigt werden.