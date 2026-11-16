Gute Zahlen, schlechte Stimmung: RBC-Analyst Ben Hendrix bleibt bei „Outperform“ für die CVS-Aktie und senkt das Kursziel von 113 auf 108 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 89,35 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Der US-Gesundheitskonzern hatte am 4. November die Erwartungen übertroffen – die Aktie verlor am Tag der Zahlen dennoch zweistellig.
CVS-Aktie: RBC-Analyst Ben Hendrix bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 108 Dollar nach dem Kursrutsch
RBC-Analyst Ben Hendrix bleibt bei „Outperform“ für die CVS-Aktie, senkt das Kursziel aber von 113 auf 108 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 89,35 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Trotz starker Quartalszahlen war die Aktie Anfang November eingebrochen.
Steckbrief
- Unternehmen
- CVS Health Corporation
- Handelssymbol
- CVS (NYSE)
- Analyst
- Ben Hendrix
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 108 US-Dollar (zuvor 113 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
RBC Capital Markets zur CVS-Aktie
Rücksetzer als Chance – Hendrix bleibt beim Kauf
Ben Hendrix nimmt sein Kursziel nach dem Kursrutsch zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Sein neues Ziel liegt gut ein Fünftel über dem aktuellen Kurs.
CVS betreibt Apotheken, den Arzneimittel-Dienstleister CVS Caremark und die Krankenversicherung Aetna. Am 4. November kündigte der Konzern an, sich bis zur ersten Hälfte 2028 in zwei börsennotierte Unternehmen aufzuspalten: CVS Health mit Aetna und Caremark sowie CVS Pharmacy mit dem Apothekengeschäft.
Die Aktienanalyse von RBC Capital Markets sieht die operative Entwicklung positiv, berücksichtigt aber neue Belastungen.
Die Argumente von Ben Hendrix
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von RBC-Analyst Ben Hendrix stützt:
Erwartungen übertroffen
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,4 Prozent auf 108,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,09 US-Dollar deutlich über den erwarteten 1,65 US-Dollar.
Prognose angehoben
Für das Gesamtjahr erwartet CVS nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 8,20 US-Dollar.
Klarere Strukturen
Nach der Aufspaltung halten die Aktionäre Anteile an beiden Unternehmen, die jeweils eigenständig bewertet werden.
Gegenwind
Änderungen beim US-Arzneimittelrabattprogramm 340B gelten als Belastung für das Apothekengeschäft.
Warum die Aktie trotzdem fiel
Am Tag der Quartalszahlen verlor die Aktie rund 12 Prozent. Die Ankündigung der Aufspaltung überlagerte die starken Zahlen; sie macht einen über zwei Jahrzehnte aufgebauten Gesundheitskonzern wieder rückgängig.
Mit dem Schlusskurs von 89,35 US-Dollar hat die Aktie einen Teil der Verluste wieder aufgeholt, liegt aber noch unter dem Niveau vor den Zahlen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Ben Hendrix. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 108 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CVS Health Corporation (CVS): Kaufen, Kursziel 108,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ben Hendrix, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ben Hendrix, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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