CVS-Aktie: RBC-Analyst Ben Hendrix bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 108 Dollar nach dem Kursrutsch

CVS betreibt Apotheken, den Arzneimittel-Dienstleister CVS Caremark und die Krankenversicherung Aetna. Am 4. November kündigte der Konzern an, sich bis zur ersten Hälfte 2028 in zwei börsennotierte Unternehmen aufzuspalten: CVS Health mit Aetna und Caremark sowie CVS Pharmacy mit dem Apothekengeschäft.

Die Aktienanalyse von RBC Capital Markets sieht die operative Entwicklung positiv, berücksichtigt aber neue Belastungen.