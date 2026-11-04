CVS Health steigert Umsatz im dritten Quartal um 5,4 Prozent und hebt Prognosen an

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 13:11 4 Min. CVS Health Corporation

Der Gesamtumsatz von CVS Health stieg auf 108,4 Mrd. USD. Das CVS Health zurechenbare Nettoergebnis lag bei 2,17 Mrd. USD nach -3,98 Mrd. USD im durch Sondereffekte belasteten Vorjahresquartal.

Gesamtumsatz, +5,4 % 108,4 Mrd. USD Nettoergebnis, CVS Health zurechenbar 2,17 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,68 USD Bereinigtes Ergebnis je Aktie (Adjusted EPS) 2,09 USD CVS Health hat im dritten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von 108,4 Mrd. USD erzielt, nach 102,9 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um 5,4 Prozent. Das CVS Health zurechenbare Nettoergebnis belief sich auf 2,17 Mrd. USD, nachdem im dritten Quartal 2025 ein Wert von -3,98 Mrd. USD angefallen war. Nach Angaben des Unternehmens war das Vorjahresquartal durch eine Goodwill-Wertminderung von 5,7 Mrd. USD belastet, die im aktuellen Quartal entfällt. Im dritten Quartal 2026 belastete eine Garantieverpflichtung im Zusammenhang mit Omnicare das Ergebnis mit 193 Mio. USD beziehungsweise 0,15 USD je Aktie. CVS Health legte die Zahlen am 4. November 2026 vor. CVS CVS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD nach -3,13 USD im Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Steuern erreichte 2,85 Mrd. USD nach -3,48 Mrd. USD, das operative Ergebnis 3,57 Mrd. USD nach -3,21 Mrd. USD. Neben der Goodwill-Wertminderung wirkten im Vorjahresquartal laut Unternehmen weitere Sondereffekte: eine Belastung aus Opioid-Rechtsstreitigkeiten von 320 Mio. USD beziehungsweise 0,25 USD je Aktie, eine Aufwendung für Klinikschließungen bei Health Care Delivery von 83 Mio. USD beziehungsweise 0,07 USD je Aktie sowie ein Gewinn aus der Entkonsolidierung der Tochtergesellschaft Omnicare von 483 Mio. USD beziehungsweise 0,38 USD je Aktie. Zudem entwickelten sich nach Angaben von CVS die Gesundheitskostenverbindlichkeiten früherer Jahre in den ersten neun Monaten 2026 um 1,3 Mrd. USD günstig. Auf bereinigter Basis stieg das operative Ergebnis um 21,2 Prozent auf 4,19 Mrd. USD, nach 3,46 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Adjusted EPS) erreichte 2,09 USD nach 1,60 USD im Vorjahresquartal. Den Anstieg gegenüber dem Vorjahr führt das Unternehmen vor allem auf ein höheres bereinigtes operatives Ergebnis im Segment Health Care Benefits zurück, das CVS mit seinem Margenerholungsplan begründet. In den Segmenten verlief die Umsatzentwicklung unterschiedlich; die Angaben schließen jeweils konzerninterne Umsätze ein. Health Services steigerte den Umsatz um 9,5 Prozent auf 54,0 Mrd. USD nach 49,3 Mrd. USD. Health Care Benefits kam auf 36,9 Mrd. USD nach 36,0 Mrd. USD, ein Plus von 2,4 Prozent. Im Segment Pharmacy & Consumer Wellness ging der Umsatz um 2,0 Prozent auf 35,5 Mrd. USD zurück, nach 36,2 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Beim bereinigten operativen Ergebnis legte Health Care Benefits um 190,4 Prozent auf 912 Mio. USD zu, nach 314 Mio. USD. Das Unternehmen nennt als Hauptgrund für den Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal eine verbesserte Entwicklung im Government-Geschäft. Die Medical Benefit Ratio des Segments sank um 1,5 Prozentpunkte auf 91,3 Prozent, nach 92,8 Prozent. Pharmacy & Consumer Wellness steigerte das bereinigte operative Ergebnis trotz des Umsatzrückgangs um 10,6 Prozent auf 1,64 Mrd. USD nach 1,48 Mrd. USD. Bei Health Services stieg es um 2,7 Prozent auf 2,11 Mrd. USD, nach 2,05 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 hat CVS Health mehrere Prognosen angehoben. Beim verwässerten GAAP-Ergebnis je Aktie rechnet das Unternehmen nun mit mindestens 6,98 USD, zuvor hatte die Spanne bei 6,84 bis 7,04 USD gelegen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde auf mindestens 8,20 USD angehoben, nach zuvor 7,90 bis 8,10 USD. Auch beim operativen Cashflow hob CVS die Prognose an, und zwar auf mindestens 15,5 Mrd. USD nach zuvor mindestens 11,5 Mrd. USD. Für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2026 geht das Unternehmen von mindestens 420,0 Mrd. USD aus. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Gesamtumsatz 108,4 Mrd. USD 102,9 Mrd. USD +5,4 % Nettoergebnis, CVS Health zurechenbar 2,17 Mrd. USD -3,98 Mrd. USD – Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,68 USD -3,13 USD – Bereinigtes Ergebnis je Aktie (Adjusted EPS) 2,09 USD 1,60 USD – Operatives Ergebnis 3,57 Mrd. USD -3,21 Mrd. USD – Bereinigtes operatives Ergebnis 4,19 Mrd. USD 3,46 Mrd. USD +21,2 % Ergebnis vor Steuern 2,85 Mrd. USD -3,48 Mrd. USD – Umsatz Segment Health Services (einschließlich konzerninterner Umsätze) 54,0 Mrd. USD 49,3 Mrd. USD +9,5 % Umsatz Segment Health Care Benefits (einschließlich konzerninterner Umsätze) 36,9 Mrd. USD 36,0 Mrd. USD +2,4 % Umsatz Segment Pharmacy & Consumer Wellness (einschließlich konzerninterner Umsätze) 35,5 Mrd. USD 36,2 Mrd. USD -2,0 % Bereinigtes operatives Ergebnis Segment Health Services 2,11 Mrd. USD 2,05 Mrd. USD +2,7 % Bereinigtes operatives Ergebnis Segment Pharmacy & Consumer Wellness 1,64 Mrd. USD 1,48 Mrd. USD +10,6 % Bereinigtes operatives Ergebnis Segment Health Care Benefits 912 Mio. USD 314 Mio. USD +190,4 % Medical Benefit Ratio (MBR) Segment Health Care Benefits 91,3 % 92,8 % -1,5 Pp. Quelle : CVS Health Corporation, Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von CVS Health Corporation. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.