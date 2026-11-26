Wenn die Börsen schwanken, schwanken Beteiligungsgesellschaften doppelt. Am Donnerstagmorgen geht es nach oben: Die CVC-Capital-Partners-Aktie (ISIN: JE00BRX98089, WKN: A40B55, Handelssymbol Amsterdam: CVC, US-Handelssymbol: CVCCF) steigt um 3,09 Prozent auf 14,33 Euro. CVC Capital Partners ist damit hinter ArcelorMittal der zweitgrößte AEX Gewinner des Morgens. Der AEX selbst gewinnt 1,33 Prozent auf 1.077,62 Punkte.
CVC-Capital-Partners-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,1 Prozent – Private Equity atmet auf
Die CVC-Capital-Partners-Aktie legt am Donnerstagmorgen um 3,09 Prozent auf 14,33 Euro zu und ist zweitgrößter AEX Gewinner. Die Hintergründe der Erholung.
Die Gründe
Der Markt dreht, CVC dreht stärker
Eine neue Nachricht aus dem Unternehmen gibt es nicht. Der AEX Gewinner CVC Capital Partners folgt dem Gesamtmarkt, und zwar mit Hebel. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: CVC verdient an Gebühren auf das verwaltete Vermögen und an Gewinnbeteiligungen, wenn Firmen aus den Fonds verkauft oder an die Börse gebracht werden. Steigen die Kurse, steigen die Chancen auf solche Verkäufe. Fallen sie, stockt das Geschäft.
Wall Street fängt sich
Die US-Börsen holten am Mittwoch den größten Teil ihrer frühen Verluste auf, der Dow Jones schloss 0,3 Prozent im Plus.
Finanzwerte gefragt
Neben der CVC-Capital-Partners-Aktie gehören auch ABN AMRO und ING zu den AEX Gewinnern des Morgens.
Verkäufe laufen
Am 17. November gab CVC den Verkauf seiner Beteiligung am schwedischen Autoglas-Spezialisten Cary Group bekannt.
Häufige Fragen zur CVC-Capital-Partners-Aktie
Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 3,09 Prozent auf 14,33 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Wie lautet die ISIN der CVC-Capital-Partners-Aktie?
Die ISIN lautet JE00BRX98089. In Amsterdam wird die Aktie unter CVC gehandelt, in den USA außerbörslich unter CVCCF.
Womit verdient CVC Capital Partners Geld?
Mit Verwaltungsgebühren auf das Fondsvermögen und mit Gewinnbeteiligungen beim Verkauf von Beteiligungen.
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