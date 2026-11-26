Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 3,09 Prozent auf 14,33 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.

Wie lautet die ISIN der CVC-Capital-Partners-Aktie?

Die ISIN lautet JE00BRX98089. In Amsterdam wird die Aktie unter CVC gehandelt, in den USA außerbörslich unter CVCCF.

Womit verdient CVC Capital Partners Geld?

Mit Verwaltungsgebühren auf das Fondsvermögen und mit Gewinnbeteiligungen beim Verkauf von Beteiligungen.