Die CTS Eventim Aktie steht nach schwächeren Quartalszahlen unter Druck. Im dritten Quartal sank der Umsatz des Münchner Ticket- und Konzertkonzerns um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro – Analysten hatten 836 Millionen Euro erwartet. Das bereinigte EBITDA ging um 2,6 Prozent auf 133,8 Millionen Euro zurück. Lichtblick: Die Marge stieg auf 16,5 Prozent.
CTS Eventim Aktie: Tickets boomen, Konzerte schwächeln – ist der Absturz um ein Viertel übertrieben?
Das Ticketgeschäft wächst zweistellig, doch das Konzertgeschäft bricht ein. Die CTS Eventim Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel verloren. Was hinter den Zahlen steckt.
Die Zweiteilung
Tickets top, Tourneen flop
Die Zahlen zeigen zwei Welten: Das Ticketing legte um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro zu. Das Veranstaltungsgeschäft brach dagegen um 12 Prozent auf 586 Millionen Euro ein, weil im Vorjahr eine besonders umsatzstarke internationale Tournee lief. Über neun Monate betrachtet wuchs CTS Eventim dennoch: Der Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 2,32 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 6,3 Prozent.
Die Börse
Prognose bestätigt, Kurs unter Druck
Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose. An der Börse überwog trotzdem die Enttäuschung: Die CTS Eventim Aktie fiel am Tag der Zahlen um 6,3 Prozent auf 57,30 Euro und lag damit seit Jahresbeginn rund 27 Prozent im Minus.
Die CTS Eventim Aktie leidet unter dem schwankenden Konzertgeschäft. Das wachsende Ticketing mit hohen Margen ist jedoch das eigentliche Herzstück – und das läuft.
Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie
Warum sank der Umsatz im dritten Quartal?
Vor allem wegen des schwächeren Konzertgeschäfts im Vergleich zu einer starken Tournee im Vorjahr.
Wie lief das Ticketing?
Der Umsatz stieg um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro.
Hat CTS Eventim die Prognose geändert?
Nein, die Jahresprognose wurde bestätigt.
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