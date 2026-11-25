Warum sank der Umsatz im dritten Quartal?

Vor allem wegen des schwächeren Konzertgeschäfts im Vergleich zu einer starken Tournee im Vorjahr.

Wie lief das Ticketing?

Der Umsatz stieg um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro.

Hat CTS Eventim die Prognose geändert?

Nein, die Jahresprognose wurde bestätigt.