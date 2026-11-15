CTS-Eventim-Aktie: Quartalszahlen Q3 – kann der Ticketkönig die Margen-Zweifel zerstreuen?

Ein Blick auf die Arithmetik zeigt, wie viel Luft in der Prognose steckt. Nach dem ersten Halbjahr liegt das bereinigte EBITDA bereits bei 225,4 Millionen Euro, ein Plus von 12,4 Prozent. Um das Vorjahr nur „leicht“ zu übertreffen, würde in der zweiten Jahreshälfte rechnerisch sogar ein Ergebnis unter dem Vorjahreswert von rund 384 Millionen Euro genügen. Die Prognose wirkt damit eher wie ein Sicherheitspolster als wie eine Wachstumsansage. Genau darin liegt die Chance für die CTS Eventim Zahlen: Schon eine leicht konkretere Formulierung des Ausblicks könnte am Markt als positive Überraschung gelten.