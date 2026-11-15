Die Hallen sind voll, die Tourneen ausverkauft, der Umsatz wächst zweistellig. Und trotzdem hat die CTS-Eventim-Aktie seit dem Allzeithoch Mitte 2025 bei rund 115 Euro fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Anfang November notierte das Papier bei rund 63,60 Euro, gut 19 Prozent unter dem Jahresanfang. Das Problem ist nicht das Wachstum, sondern die Marge. Am Donnerstag, 19. November, muss Europas Nummer eins für Tickets und Live-Entertainment mit den CTS Eventim Quartalszahlen für Q3 zeigen, dass sich Wachstum und Ertrag wieder im Gleichschritt bewegen.
CTS-Eventim-Aktie: Quartalszahlen Q3 – kann der Ticketkönig die Margen-Zweifel zerstreuen?
CTS Eventim legt am Donnerstag, 19. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Nach zwei Kursrutschen in Folge auf Zahlen steht die CTS-Eventim-Aktie rund 19 Prozent unter dem Jahresanfang. Die große Vorschau: Erwartungen der Analysten, Erfolgsbilanz der letzten Quartale, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob CTS Eventim die Erwartungen erfüllt.
Handelssymbol: EVD (Xetra) · ISIN: DE0005470306 · WKN: 547030 · Index: MDAX
CTS Eventim Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Wachstum ja, aber zu welchem Preis?
Der Vorstand hat die Messlatte für 2026 bewusst niedrig gelegt: Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen nur leicht über dem Vorjahr liegen. 2025 erzielte CTS Eventim rund 3,1 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 584,1 Millionen Euro. Die Analysten sind optimistischer: Laut Börse Express rechnet der Konsens für 2026 mit einem Umsatz von 3,29 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von rund 510 Millionen Euro.
Ein Blick auf die Arithmetik zeigt, wie viel Luft in der Prognose steckt. Nach dem ersten Halbjahr liegt das bereinigte EBITDA bereits bei 225,4 Millionen Euro, ein Plus von 12,4 Prozent. Um das Vorjahr nur „leicht“ zu übertreffen, würde in der zweiten Jahreshälfte rechnerisch sogar ein Ergebnis unter dem Vorjahreswert von rund 384 Millionen Euro genügen. Die Prognose wirkt damit eher wie ein Sicherheitspolster als wie eine Wachstumsansage. Genau darin liegt die Chance für die CTS Eventim Zahlen: Schon eine leicht konkretere Formulierung des Ausblicks könnte am Markt als positive Überraschung gelten.
Die Erfolgsbilanz
Wie die CTS Eventim Quartalszahlen zuletzt ankamen
Die jüngste Vergangenheit zeigt ein Muster: Starke Umsatzzahlen reichen nicht, solange die Marge enttäuscht.
Q2 2025 (August 2025): verfehlt – Aktie minus 20 Prozent
Das bereinigte EBITDA lag laut Baader Bank rund ein Drittel unter der Markterwartung. Die CTS-Eventim-Aktie sackte kurz nach Handelsbeginn um mehr als 20 Prozent ab, auf den tiefsten Stand seit November 2024. Das war der Startschuss für den langen Abwärtstrend.
Q1 2026 (28. Mai 2026): übertroffen – Live Entertainment glänzt
Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Im Live Entertainment sprang das EBITDA um 151 Prozent. Der Vorstand sah den Konzern im Rahmen seiner Erwartungen.
Q2 2026 (20. August 2026): Umsatz über den Erwartungen – Aktie trotzdem unter Druck
Der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 899,3 Millionen Euro und übertraf die Prognosen. Das bereinigte EBITDA stieg aber nur um 6,2 Prozent auf 106,4 Millionen Euro, die Marge sank auf 11,8 Prozent. Die Aktie gab daraufhin zeitweise um bis zu 9,5 Prozent nach und fiel am Folgetag auf 53,65 Euro.
Die Bilanz ist damit zwiespältig. Operativ hat CTS Eventim zuletzt eher geliefert als enttäuscht, an der Börse wurde das aber nicht belohnt. Der Markt achtet weniger auf das Wachstum als auf die Qualität des Ergebnisses, vor allem im margenstarken Ticketing. Dort stieg das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal nur um 5,8 Prozent, während der Umsatz um fast 26 Prozent zulegte.
Flüsterschätzungen
Was der Markt hinter vorgehaltener Hand erwartet
Offizielle Flüsterschätzungen, wie sie Plattformen für US-Aktien veröffentlichen, gibt es für die CTS-Eventim-Aktie nicht. Die Stimmung lässt sich aber an den jüngsten Analystenbewegungen ablesen. Anfang November nahm Bernstein das Kursziel minimal von 85 auf 84 Euro zurück, hielt aber an „Outperform“ fest. Ende Oktober setzte eine weitere Bank die Aktie auf ihre Liste bevorzugter Anlageideen. Die inoffizielle Erwartung am Markt dürfte deshalb lauten: Umsatz klar über Vorjahr, Ticketing-Marge stabil, Prognose mindestens bestätigt. Eine erneute Margenschwäche im Ticketing wäre die eigentliche Enttäuschung.
CTS Eventim Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Die Ticketing-Marge
Sie ist das Herzstück der Bewertung. Im ersten Halbjahr lag sie bei 36,4 Prozent, im zweiten Quartal nur noch bei 32,5 Prozent. Eine Stabilisierung wäre das wichtigste Signal für die Aktie.
Live Entertainment
Das Segment wuchs im ersten Halbjahr um 18,6 Prozent, die Marge stieg auf 5,0 Prozent. Der Sommer mit großen Open-Air-Tourneen fällt traditionell in das dritte Quartal.
Die Prognose
„Leicht über Vorjahr“ ist nach neun Monaten kaum noch eine Hürde. Eine Präzisierung oder Anhebung würde die Glaubwürdigkeit des Managements stärken.
Die Effizienzprogramme
Analysten achten darauf, ob die Kostenprogramme greifen und die Vertriebskosten im Ticketing sinken.
Die Kasse
Mit rund 1,16 Milliarden Euro Barmitteln hat CTS Eventim Spielraum für Übernahmen oder Ausschüttungen. Jedes Signal dazu könnte den Kurs bewegen.
Das große Bild
Ein Wachstumswert mit Vertrauensproblem
Selten lagen die Meinungen über die CTS-Eventim-Aktie so weit auseinander. Die UBS sieht das Kursziel bei 116 Euro, die Deutsche Bank bei 98 Euro, Bernstein bei 84 Euro. Goldman Sachs ist mit 68 Euro und „Neutral“ zurückhaltend, Exane BNP Paribas stufte die Aktie im Juni sogar auf „Underperform“ mit einem Ziel von 54 Euro ab. Es handelt sich jeweils um Einschätzungen der Häuser. Die Spanne zeigt die eigentliche Frage: Ist CTS Eventim ein Wachstumswert mit vorübergehender Margendelle oder ein Konzern, dessen Ticketing-Monopol unter Druck gerät, etwa durch die veränderte Partnerschaft mit Stage Entertainment in Deutschland?
Häufige Fragen zu den CTS Eventim Quartalszahlen
Wann veröffentlicht CTS Eventim die Quartalszahlen für Q3?
Am Donnerstag, 19. November 2026. In den vergangenen Quartalen erschienen die Zahlen jeweils nach Handelsschluss, die Börse reagierte am Folgetag.
Was erwarten Analysten von den CTS Eventim Zahlen?
Der Konsens rechnet für 2026 mit rund 3,29 Milliarden Euro Umsatz. Das Unternehmen selbst erwartet Umsatz und bereinigtes EBITDA leicht über dem Vorjahr.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der CTS-Eventim-Aktie?
Das Handelssymbol ist EVD, die ISIN lautet DE0005470306.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den CTS Eventim Quartalszahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es für die Aktie nicht. Die Stimmung der Analysten ist überwiegend positiv, aber gespalten.
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