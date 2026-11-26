Die CTS Eventim (ISIN: DE0005470306, FSE: EVD) Aktie erzählt derzeit zwei Geschichten, die kaum zusammenpassen. Operativ wächst Europas größter Ticketvermarkter: 2025 sprang der Umsatz erstmals über 3 Mrd. Euro, nach neun Monaten 2026 steht ein Plus von 8,1%. An der Börse dagegen verlor die CTS Eventim Aktie seit Jahresbeginn zeitweise mehr als 27%. Dazu kamen ein abrupter CFO-Abgang und, Mitte Oktober, ein aktivistischer US-Investor, der 50% bis 100% Kurspotenzial sieht. Die große Analyse mit CTS Eventim Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
CTS Eventim Aktie Prognose: Rekordumsatz, Kursrutsch, CFO-Abgang - Holt Ananym die Aktie zurück?
Die CTS Eventim Aktie wächst operativ weiter, verliert an der Börse aber kräftig. Die Analyse mit CTS Eventim Aktie Prognose ordnet Q3-Zahlen, den CFO-Abgang und den Einstieg des Aktivisten Ananym Capital ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- CTS Eventim AG & Co. KGaA
- Börse / Ticker
- Xetra, EVD (MDax)
- ISIN
- DE0005470306
- Kerngeschäft
- Ticketing und Live Entertainment
- Vorstandschef
- Klaus-Peter Schulenberg, Gründer und Großaktionär
- Finanzvorstand
- Philipp Knigge, kommissarisch seit 30.09.2026
- Aktivist
- Ananym Capital, Einstieg am 20.10.2026
- Nächste Zahlen
- 25.03.2027 (Geschäftsjahr 2026, Termin laut Börsenportal)
Stand: 16.11.2026, Letzter geprüfter Datenstand; aktueller Kurs in der Randspalte
Die Quartalszahlen
Schwaches Quartal, starke neun Monate - und eine bestätigte Prognose
Am Abend des 12. November legte CTS Eventim die Zahlen zum dritten Quartal vor. Sie verfehlten die Erwartungen, doch die Jahresprognose bleibt stehen.
Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal um 5,3% auf 809,1 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA um 2,6% auf 133,8 Mio. Euro. Beide Werte lagen unter den Erwartungen der Analysten von 836 Mio. Euro beziehungsweise 137,1 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dagegen auf 16,5% nach 16,1% im Vorjahr. Als Grund nennen Marktberichte, dass das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee profitiert hatte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Konzernumsatz
|809,1 Mio. €
|-5,3%
|Bereinigtes EBITDA
|133,8 Mio. €
|-2,6%
|EBITDA-Marge
|16,5%
|+0,4 Prozentpunkte
|Ticketing: Umsatz
|235,4 Mio. €
|+11,5%
|Ticketing: bereinigtes EBITDA
|93,0 Mio. €
|+2,2%
|Live Entertainment: Umsatz
|585,6 Mio. €
|-11,7%
|Live Entertainment: bereinigtes EBITDA
|40,8 Mio. €
|-12,0%
Bereinigtes EBITDA. Konsens laut Marktberichten: Umsatz 836 Mio. €, bereinigtes EBITDA 137,1 Mio. €.
Quelle: CTS Eventim, Mitteilung vom 12.11.2026; Marktberichte
Entscheidend für die CTS Eventim Aktie Prognose ist die Aufteilung. Das margenstarke Ticketing wuchs im Quartal zweistellig bei einer EBITDA-Marge von 39,5%. Das Live-Entertainment-Geschäft mit Konzerten, Tourneen und Festivals lieferte dagegen nur 7,0% Marge und zog das Konzernergebnis nach unten. Über neun Monate liegt der Konzern klar vorn: Umsatz +8,1% auf 2,322 Mrd. Euro, bereinigtes EBITDA +6,3% auf 359,1 Mio. Euro bei einer Marge von 15,5%.
Wie hoch liegt die Latte? Der Ausblick vom März, der die Aktie um 23,2% auf 48,92 Euro einbrechen ließ, sieht für 2026 Umsatz und bereinigtes EBITDA auf beziehungsweise leicht über Vorjahresniveau vor. Nach Rechnung der Redaktion genügen dafür im Schlussquartal rund 757 Mio. Euro Umsatz und rund 225 Mio. Euro EBITDA. Das wären rund 19% beziehungsweise rund 9% weniger als im starken vierten Quartal 2025. Die Prognose wirkt damit konservativ.
Die Personalie
Dritter Finanzchef in sechs Jahren - und wieder ohne Begründung
Am 30. September schied CFO William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus, nur neun Monate nach seinem Amtsantritt im Januar. Gründe nannte das Unternehmen nicht. Die Aufgaben übernahm kommissarisch Philipp Knigge, bislang Senior Vice President Finance. Die Aktie brach zeitweise um mehr als 14% ein, Gründer und Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg kaufte daraufhin Aktien für rund 10 Mio. Euro zu 51,93 Euro. Es war bereits der zweite Zukauf dieser Art in diesem Jahr. Laut Reuters war es der dritte Wechsel auf dem Finanzposten in sechs Jahren. Aus Sicht der Redaktion ist das weniger ein Beleg für operative Probleme als eine Vertrauensfrage: Wer Kapital neu verteilen und Investoren überzeugen will, braucht ein stabiles Finanzteam.
Der Aktivist
Ananym Capital steigt ein - 50 bis 100% Luft nach oben?
Am 20. Oktober machte der US-Investor Ananym Capital seinen Einstieg bei CTS Eventim öffentlich. Mitgründer Charlie Penner sieht auf einer Investorentagung in New York 50% bis 100% Potenzial bei der CTS Eventim Aktie. Als Argumente nennt Ananym laut Medienberichten, dass das Papier beim Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 44% unter dem US-Rivalen Live Nation notiert und rund 50% unter seinem Hoch vom Mai 2025 liegt. Gefordert werden ein größerer Aktienrückkauf, mehr Transparenz und stabilere Führung. Als weitere Hebel gelten neue Verträge für Veranstaltungsstätten und der Einsatz agentischer KI. Ananym beschreibt sein Engagement als kooperativ, eine Übernahme strebt der Investor nicht an. Die Aktie sprang am Folgetag auf bis zu 65,10 Euro, ein Siebenmonatshoch.
Das ist ein Investment, das wir möglicherweise eine lange Zeit mögen werden.
Das Chartbild
Von 48,92 auf 65,10 Euro - wo steht die Aktie jetzt?
Das Jahrestief markierte die CTS Eventim Aktie am 27. März mit 48,92 Euro, dem tiefsten Stand seit November 2022. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Börsenportal von rund 48 bis rund 86 Euro. Nach dem CFO-Abgang fiel die Aktie Ende September erneut in den Bereich um 51 Euro, erholte sich mit dem Einstieg von Ananym bis auf 65,10 Euro und schloss am 30. Oktober bei 64,90 Euro. Nach den Q3-Zahlen rutschte sie nachbörslich auf rund 56,50 bis 57,30 Euro, drehte am 13. November aber ins Plus auf 61,75 Euro. Am 16. November lag sie bei 61,60 Euro, seit Jahresbeginn rund 22% im Minus. Als Widerstand nennen Marktbeobachter die Zone um 62,50 bis 65 Euro, darüber den Bereich um 69,40 bis 70,80 Euro. Als Unterstützung gelten der Bereich um 51 bis 53 Euro und das Jahrestief.
Die Analysten
Positive Einstufungen überwiegen - trotz gesenkter Erwartungen
Bei den Analysten überwiegen laut Marktberichten positive Einstufungen. Seit dem schwachen Ausblick im März wurden die Erwartungen allerdings mehrfach angepasst. Nach den Q3-Zahlen hob ein Haus sein Kursziel an, ein anderes senkte es leicht. Die Konsens-Kursziele liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das große Bild
Europas Marktführer - mit Bewertungsabschlag und Kapitalfrage
CTS Eventim ist Europas größter Ticketvermarkter und zugleich einer der größten Live-Veranstalter. Das Geschäftsmodell hat zwei Gesichter: Das Ticketing erreicht Margen um 40%, Live Entertainment bringt viel Umsatz bei einer Marge von rund 7%. Für das Gesamtjahr 2025 meldete der Konzern erstmals über 3 Mrd. Euro Umsatz, ein bereinigtes EBITDA von rund 584 Mio. Euro bei einer Marge von rund 19%. Der Nettogewinn sank dennoch um 13% auf 277,3 Mio. Euro, und die Dividende wurde von 1,66 Euro auf 1,44 Euro je Aktie gekürzt.
Hinzu kommt die Kapitalfrage. Ende Juni verfügte der Konzern über liquide Mittel von rund 1,16 Mrd. Euro, wobei nicht jeder Euro frei verfügbar ist. Der erste Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand sollte klären, wie das Management künftig zwischen Zukäufen, eigenen Veranstaltungsstätten, Dividenden und möglichen Aktienrückkäufen priorisiert. Genau das ist der Hebel, auf den Ananym setzt.
Die Prognose
CTS Eventim Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei diesem Nachrichtenmix nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervöse Bodensuche
Die Zahlen sind veröffentlicht, die Prognose bestätigt. Kurstreiber wären konkrete Aussagen zu Aktienrückkäufen, ein dauerhafter CFO und eine Rückeroberung der Zone um 62 bis 65 Euro. Bleiben Klarheit und Nachfolge aus, droht ein erneuter Test der Tiefs aus September und November.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Ausblick 2027 entscheidet
Mit den Jahreszahlen am 25. März 2027 liefert CTS Eventim den Ausblick für 2027. Fällt er wie im März zurückhaltend aus, ist eine erneute Enttäuschung möglich. Gelingt die Rückkehr zu Wachstum auch im Live-Geschäft, könnte der Abschlag zu Live Nation schrumpfen.
Langfristig (ab 2028): Plattform, Hallen, Kapitalallokation
Entscheidend ist, ob Ticketing zur Plattform mit mehr Kundenerlebnis wächst, ob eigene Veranstaltungsstätten Wert schaffen und ob der Konzern Kapital transparenter verteilt. Gelingt das, spricht vieles für eine Neubewertung. Scheitert es, bleibt die CTS Eventim Aktie ein Wert mit hohem Governance-Abschlag.
Chronik und Termine
Was Anleger der CTS Eventim Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie
Warum fällt die CTS Eventim Aktie? Auslöser waren der vorsichtige Ausblick im März, der CFO-Abgang am 30. September und zuletzt die Q3-Zahlen, die Umsatz und EBITDA unter den Erwartungen zeigten.
Wer ist Ananym Capital? Ein US-Investor, der sich nach eigenen Angaben für unterbewertete Unternehmen engagiert und bei CTS Eventim einen kooperativen Ansatz verfolgt. Er fordert unter anderem größere Aktienrückkäufe und mehr Transparenz.
Wie lautet die CTS Eventim Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine nervöse Bodensuche, mittelfristig entscheidet der Ausblick 2027, langfristig die Kapitalallokation. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 sind laut Börsenportal für den 25. März 2027 angesetzt.
Zahlt CTS Eventim Dividende? Für 2025 wurden 1,44 Euro je Aktie gezahlt, nach 1,66 Euro im Vorjahr.
Ist die CTS Eventim Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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