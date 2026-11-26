Das Jahrestief markierte die CTS Eventim Aktie am 27. März mit 48,92 Euro, dem tiefsten Stand seit November 2022. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Börsenportal von rund 48 bis rund 86 Euro. Nach dem CFO-Abgang fiel die Aktie Ende September erneut in den Bereich um 51 Euro, erholte sich mit dem Einstieg von Ananym bis auf 65,10 Euro und schloss am 30. Oktober bei 64,90 Euro. Nach den Q3-Zahlen rutschte sie nachbörslich auf rund 56,50 bis 57,30 Euro, drehte am 13. November aber ins Plus auf 61,75 Euro. Am 16. November lag sie bei 61,60 Euro, seit Jahresbeginn rund 22% im Minus. Als Widerstand nennen Marktbeobachter die Zone um 62,50 bis 65 Euro, darüber den Bereich um 69,40 bis 70,80 Euro. Als Unterstützung gelten der Bereich um 51 bis 53 Euro und das Jahrestief.