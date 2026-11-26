Die CTS Eventim Aktie startet mit Rückenwind in den Donnerstag. Um 9:12 Uhr notiert das Papier des Münchner Ticketvermarkters und Konzertveranstalters bei 63,95 Euro, ein Plus von 1,50 Euro oder 2,40 Prozent. Damit gehört CTS Eventim zu den MDAX Gewinnern am Morgen.
CTS Eventim Aktie: Milliardenziel trifft Analystenlob – der Ticketvermarkter ist MDAX Gewinner, die DZ Bank legt nach
Die CTS Eventim Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,40 Prozent auf 63,95 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Nach dem Kapitalmarkttag mit einem Ziel von einer Milliarde Euro EBITDA bis 2030 hebt die DZ Bank den fairen Wert an.
Der Auslöser
Warum die CTS Eventim Aktie als MDAX Gewinner steigt
Den jüngsten Impuls liefert die DZ Bank. Analyst Karsten Oblinger hob den fairen Wert nach dem Kapitalmarkttag von 88 auf 90 Euro an und bestätigte die Einstufung „Kaufen“. Der Eventveranstalter habe mit starken Zielen aufgewartet, schrieb er am Mittwochabend. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auf dem Kapitalmarkttag hatte das Management ein ambitioniertes Ziel ausgegeben: eine Milliarde Euro EBITDA bis 2030. Enttäuscht zeigten sich manche Anleger dagegen bei den Aktienrückkäufen. Die Analysten bleiben positiv: Barclays hob das Kursziel von 98 auf 100 Euro an, ODDO BHF von 67 auf 74 Euro.
Die Einordnung
Insider kaufen, Kurs hinkt hinterher
Auch aus dem Unternehmen kommen Signale. Aufsichtsrat Cornelius Baur kaufte am 13. November insgesamt 8.064 Aktien zu durchschnittlich rund 61,50 Euro. Trotzdem lag die Aktie am Mittwoch seit Jahresbeginn noch gut 20 Prozent im Minus.
Einordnung der Redaktion: Die CTS Eventim Aktie ist MDAX Gewinner, weil Analysten die Ziele des Kapitalmarkttags honorieren. Ob das Milliardenziel erreichbar ist, muss das Management in den kommenden Jahren zeigen.
FAQ
Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie
Warum steigt die CTS Eventim Aktie heute?
Die DZ Bank hebt den fairen Wert nach dem Kapitalmarkttag auf 90 Euro an, der Gesamtmarkt ist freundlich.
Welches Ziel hat CTS Eventim bis 2030?
Ein EBITDA von einer Milliarde Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CTS Eventim Aktie?
ISIN DE0005470306, WKN 547030. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVD. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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