CTS Eventim Aktie: Fast 6% Kursverlust – UBS hält an 100 Euro fest

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 19:27 7 Min.

CTS Eventim verliert fast 6%, doch UBS hält vor Quartalszahlen und Kapitalmarkttag am Kursziel von 100 Euro fest.

An der Börse wird CTS Eventim kräftig abgestraft, doch UBS bleibt optimistisch: In seiner CTS Eventim-Aktienanalyse vom 02.11.2026 bestätigt Olivier Calvet für die CTS Eventim-Aktie (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker: EVD) das Kursziel 100 Euro und das Rating "buy". Während der Analyst Daten zum europäischen Live-Entertainment-Markt auswertet und auf auffällige Ticketverkäufe für ein Oasis-Konzert verweist, fällt die Aktie am Dienstag deutlich zurück.

Nach den vorliegenden Kursangaben schließt das Papier am 3. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei 60,65 Euro. Das entspricht einem Verlust von 3,80 Euro beziehungsweise 5,90%. Zwischen der Börsenentwicklung und der positiven Einschätzung von UBS besteht damit eine erhebliche Spannung.

Kursziel 100 Euro: Rechnerisch fast 65% Potenzial

Der Abstand ist beträchtlich: Vom angegebenen Schlusskurs bei 60,65 Euro bis zum Kursziel 100 Euro fehlen 39,35 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 64,9%, ohne mögliche Dividenden einzubeziehen.

Mit dem Rating "buy" bleibt UBS klar auf der Käuferseite. Olivier Calvet bestätigt seine bisherige Einschätzung und hält an der Zielmarke fest. Eine neue Hochstufung oder Kurszielanhebung enthält die aktuelle CTS Eventim-Aktienanalyse allerdings nicht.

Auch die zeitliche Reihenfolge ist wichtig: Die Studie stammt vom 2. November und wurde am 3. November erstmals weitergegeben. Sie sollte deshalb nicht als ausdrückliche Reaktion von Olivier Calvet auf den hier genannten Schlusskurs nach dem Tagesverlust verstanden werden.

Das rechnerische Potenzial ergibt sich aus dem Vergleich des bestätigten Kursziels mit diesem späteren Kursstand. Es ist keine Zusage, dass die Aktie tatsächlich auf 100 Euro steigt.

Oasis sorgt für einen auffälligen Effekt in den September-Daten

In seiner Untersuchung beschäftigt sich Olivier Calvet mit Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen für Live-Events in Europa. Besonders hebt der UBS-Analyst ein Oasis-Konzert im Jahr 2027 hervor. Dessen Verkäufe hätten sich deutlich in den September-Daten widergespiegelt.

Diese Beobachtung verdeutlicht, wie stark einzelne Veranstaltungen die Nachfragewerte eines Monats beeinflussen können. Ein Vorverkaufsstart für einen besonders gefragten Künstler kann kurzfristig erhebliche Aktivität auslösen – lange bevor das Konzert tatsächlich stattfindet.

Für die CTS Eventim-Aktienanalyse ist der Hinweis interessant, weil er die Bedeutung des Veranstaltungskalenders für die Interpretation von Branchendaten zeigt. Ein auffälliger Monatswert kann auf konkrete Vorverkaufsereignisse zurückgehen und muss nicht automatisch eine gleichmäßige Beschleunigung des gesamten Marktes bedeuten.

Die verfügbare Meldung nennt allerdings weder die Anzahl der verkauften Oasis-Tickets noch einen konkreten Umsatz- oder Ergebnisbeitrag für CTS Eventim. Auch welche wirtschaftliche Rolle das Unternehmen bei diesem einzelnen Konzert übernimmt, wird darin nicht erläutert. Ein bezifferter Gewinnimpuls lässt sich daraus daher nicht ableiten.

Starke Ticketnachfrage ist ein Signal – die Ertragswirkung muss sich zeigen

Für Anleger zählt letztlich, ob aus hoher Nachfrage profitables Geschäft entsteht. Ticketverkäufe, Verkaufspreise und Verbraucherausgaben liefern dafür wichtige Hinweise. Sie sind jedoch nicht mit dem später ausgewiesenen Konzerngewinn gleichzusetzen.

Grundsätzlich hängt die wirtschaftliche Wirkung unter anderem davon ab, welche Leistungen ein Unternehmen erbringt und welche Erlöse sowie Kosten damit verbunden sind. Der Gesamtpreis eines verkauften Tickets lässt sich deshalb nicht einfach als eigener Umsatz oder gar Gewinn eines Ticketdienstleisters interpretieren.

Der von Olivier Calvet hervorgehobene Oasis-Effekt liefert somit einen Anhaltspunkt für die Aktivität im europäischen Live-Markt. Er ersetzt keine vollständige Analyse der Ertragsentwicklung von CTS Eventim.

UBS hält dennoch am Rating "buy" und am Kursziel 100 Euro fest. Damit bleibt Olivier Calvet positiv für die Aktie eingestellt, ohne dass die Kurzmeldung sämtliche Annahmen hinter dieser Bewertung offenlegt.

12. November: Die Quartalszahlen werden zum nächsten Prüfstein

Neben den Marktdaten verweist Olivier Calvet auf zwei bevorstehende Termine. Zunächst soll CTS Eventim am 12. November den Quartalsbericht vorlegen.

Nach dem deutlichen Kursrückfall dürfte dieser Termin besondere Aufmerksamkeit erhalten. Die Zahlen können zeigen, wie sich die Geschäftsentwicklung tatsächlich in Umsatz, Ergebnis und Profitabilität niederschlägt. Anleger werden außerdem darauf achten, wie das Management die weitere Nachfrage einschätzt.

Für die positive CTS Eventim-Aktienanalyse wäre es unterstützend, wenn die Unternehmenszahlen die Erwartungen an die Ertragskraft bestätigen. Sollten sie dagegen hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte die Diskussion über die Bewertung weiter an Schärfe gewinnen.

Konkrete Umsatz- oder Gewinnprognosen von Olivier Calvet für diesen Bericht enthält die vorliegende Meldung nicht. Ein bestimmtes Ergebnis lässt sich daraus deshalb nicht vorwegnehmen.

20. November in Mailand: Die Strategie rückt in den Mittelpunkt

Nur acht Tage nach dem Quartalsbericht folgt nach den Angaben der Studie der Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand. Damit stehen innerhalb kurzer Zeit zwei unterschiedliche Informationsanlässe bevor: zunächst die operative Bestandsaufnahme, anschließend die Möglichkeit einer ausführlicheren strategischen Einordnung.

Für Anleger könnten dabei Fragen zur langfristigen Entwicklung, zur Kapitalverwendung und zur Profitabilität besonders relevant sein. Welche konkreten Inhalte CTS Eventim präsentieren wird, geht aus der Zusammenfassung allerdings nicht hervor. Neue Finanzziele oder zusätzliche Ausschüttungen sollten daher nicht als angekündigt vorausgesetzt werden.

Die beiden Termine können helfen, den großen Abstand zwischen Börsenkurs und UBS-Kursziel besser einzuordnen. Sie bieten zugleich Raum für positive Überraschungen und für Enttäuschungen.

Warum der Kursverlust nicht automatisch eine Kaufchance beweist

Ein Tagesminus von 5,90% ist deutlich. Es vergrößert den Abstand zum Kursziel 100 Euro und lässt die positive Einschätzung von UBS auf den ersten Blick besonders attraktiv erscheinen.

Doch ein niedrigerer Kurs allein beweist keine Unterbewertung. Dafür müsste beurteilt werden, ob sich die wirtschaftlichen Perspektiven verändert haben und welche Erwartungen der Markt zuvor eingepreist hatte.

Die vorliegende Analystenmeldung erklärt den konkreten Auslöser des Kursrückfalls nicht. Es wäre deshalb spekulativ, den Verlust allein mit Ticketdaten, dem Oasis-Konzert oder den bevorstehenden Unternehmensterminen zu begründen.

Fest steht lediglich: Beim genannten Schlusskurs bewertet der Markt CTS Eventim erheblich niedriger, als es die Zielmarke von Olivier Calvet nahelegt. Ob diese Differenz eine Gelegenheit oder unterschätzte Risiken widerspiegelt, müssen die weiteren Geschäftsinformationen zeigen.

Chancen und Risiken vor den November-Terminen

Die positive Perspektive liegt in einer anhaltend hohen Nachfrage nach Live-Erlebnissen und deren erfolgreicher wirtschaftlicher Nutzung. Gefragte Veranstaltungen können die Verkaufsaktivität unterstützen. Überzeugende Quartalszahlen und nachvollziehbare Aussagen zur weiteren Entwicklung könnten zudem das Vertrauen in die Aktie stärken.

Dem stehen allgemeine Risiken des Geschäfts gegenüber. Die Ausgabenbereitschaft der Kunden, die Attraktivität des Veranstaltungsangebots und die Kostenentwicklung können sich verändern. Bei Live-Veranstaltungen kommen mögliche Ausfälle oder Verschiebungen hinzu.

Diese Punkte sind allgemeine wirtschaftliche Einflussfaktoren und keine in der Kurzmeldung aufgeführten Bedenken von Olivier Calvet. Sie zeigen jedoch, weshalb ein hohes rechnerisches Kurspotenzial immer zusammen mit den zugrunde liegenden Geschäftsrisiken betrachtet werden sollte.

Die CTS Eventim-Aktienanalyse von UBS bleibt in ihrer Aussage eindeutig positiv: Rating "buy", Kursziel 100 Euro. Ob die Entwicklung diesen Optimismus trägt, wird sich an belastbaren Unternehmensdaten messen lassen müssen.

Fazit: UBS bleibt auf Zugabe eingestellt

Olivier Calvet hält an seiner Kaufempfehlung fest. Die CTS Eventim-Aktienanalyse verbindet die Auswertung europäischer Live-Entertainment-Daten mit dem Blick auf zwei wichtige November-Termine. Der Oasis-Vorverkauf fällt in den September-Daten auf, während Quartalsbericht und Kapitalmarkttag zusätzliche Klarheit schaffen können.

Nach dem Kursrückfall auf 60,65 Euro liegt das Kursziel 100 Euro rund 64,9% höher. Das ist ein erheblicher rechnerischer Spielraum, aber keine sichere Rendite. Für eine nachhaltige Erholung braucht es Geschäftszahlen und Perspektiven, die das Vertrauen der Anleger stützen.

UBS bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch. Die Börse verlangt nach dem kräftigen Tagesverlust nun überzeugende Gründe, dieser Einschätzung zu folgen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026

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