Der Analyst von JPMorgan, Brian Essex, hebt im Vorfeld der Zahlen zum dritten Quartal das Kursziel für die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker: CRWD) von 235 auf 240 USD an und bestätigt das Rating "overweight".
CrowdStrike Aktie: Was ein Zscaler-Kauf für KI-Sicherheit und Cashflow bedeuten könnte
JPMorgan hebt das CrowdStrike-Kursziel vor den Quartalszahlen auf 240 USD an.
CrowdStrike gehöre zu den ersten Anbietern, die von der stärkeren Nachfrage nach Cybersicherheit im Zuge von Mythos profitiert hätten. Das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) könnte sich im dritten Quartal erneut beschleunigen. Mit seiner Plattform sei CrowdStrike gut positioniert, um KI-Systeme abzusichern. Sie decke den Schutz von Anwendungen zur Laufzeit ebenso ab wie den Schutz von Identitäten und Daten.
Mit Blick auf einen Bericht von Bloomberg sehe Brian Essex sowohl Chancen als auch Nachteile einer möglichen Übernahme von Zscaler durch CrowdStrike. Ein solcher Zukauf könnte das Angebot von CrowdStrike verbreitern, während sich der Anbietermarkt konsolidiere. Mit der Netzwerksicherheit von Zscaler könnte CrowdStrike zudem die steigende Nachfrage nach souveränen KI-Lösungen besser bedienen. Zugleich würde eine Übernahme das Wachstumstempo von CrowdStrike dämpfen und die Free-Cashflow-Marge belasten.
Der Analyst von JPMorgan, Brian Essex, bekräftigt für CrowdStrike das Rating "overweight" mit einem neuen Kursziel von 240 USD nach zuvor 235 USD. (Analyse vom 23.11.2026)
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