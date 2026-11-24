CrowdStrike gehöre zu den ersten Anbietern, die von der stärkeren Nachfrage nach Cybersicherheit im Zuge von Mythos profitiert hätten. Das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) könnte sich im dritten Quartal erneut beschleunigen. Mit seiner Plattform sei CrowdStrike gut positioniert, um KI-Systeme abzusichern. Sie decke den Schutz von Anwendungen zur Laufzeit ebenso ab wie den Schutz von Identitäten und Daten.