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CrowdStrike Aktie: StoneX kappt Kursziel auf 250 USD - Bremst die Zscaler-Übernahme das Umsatzwachstum?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:12 1 Min. StoneX

StoneX senkt das CrowdStrike-Kursziel wegen der Risiken des Zscaler-Deals auf 250 USD und bleibt bei "buy".

Bild: Kevin Ku / Unsplash

Der Analyst von StoneX, Yi Fu Lee, senkt das Kursziel für die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker: CRWD) von 325 auf 250 USD und bestätigt das Rating "buy". Mit dem neuen Kursziel wäge Yi Fu Lee das Rekordergebnis im dritten Geschäftsquartal gegen die Risiken der geplanten Zscaler-Übernahme ab. Kurzfristig berge die Umsetzung der Transaktion erhöhte Risiken. Zudem könnte der Umsatz beider Unternehmen zusammengenommen langsamer wachsen als der von CrowdStrike allein. Die angekündigte Übernahme sei bei Anlegern auf "nachvollziehbare Skepsis" gestoßen. Die CrowdStrike-Aktie habe rund zehn Prozent verloren, obwohl das Unternehmen zeitgleich seine "bislang stärksten operativen Quartalsergebnisse" vorgelegt habe. Der Analyst von StoneX, Yi Fu Lee, hält an seinem Rating "buy" für CrowdStrike fest und setzt das Kursziel auf 250 USD nach zuvor 325 USD. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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