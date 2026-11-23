An einem Tag, an dem der Nasdaq 100 dank Nvidia feiert, steht ausgerechnet ein Börsenliebling am Pranger. Die CrowdStrike Aktie fällt am Montagnachmittag um 10,10 Prozent auf 206,27 Dollar und ist damit der mit Abstand größte Verlierer im Technologieindex. Der Auslöser ist die größte Übernahme der Firmengeschichte: CrowdStrike will den Cloud-Sicherheitsspezialisten Zscaler schlucken, bezahlt wird vollständig in eigenen Aktien.
CrowdStrike Aktie: 44 Milliarden für Zscaler – und die eigene Aktie zahlt die Rechnung
Die CrowdStrike Aktie verliert rund zehn Prozent und ist größter Verlierer im Nasdaq 100. Der Kursrutsch schmilzt die Prämie des Zscaler-Deals bereits spürbar ab. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Der Deal
Warum der Markt die CrowdStrike Aktie abstraft
Für jede Zscaler-Aktie gibt es 1,135 CrowdStrike Aktien. Auf Basis des Freitagsschlusses entsprach das 260,41 Dollar und einem Aufschlag von rund 34 Prozent. Die bisherigen CrowdStrike-Aktionäre sollen nach Abschluss rund 84,1 Prozent am gemeinsamen Unternehmen halten, die Zscaler-Eigner 15,9 Prozent. Der Abschluss ist erst für die zweite Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028 geplant.
Genau hier liegt das Problem aus Sicht der Altaktionäre: Sie werden verwässert, und die Größenordnung ist neu. Der bislang größte Zukauf des Unternehmens lag laut Investing.com bei 740 Millionen Dollar. Dazu kommt eine Besonderheit reiner Aktientauschgeschäfte: Fällt die CrowdStrike Aktie, schrumpft der Gegenwert für Zscaler mit. Beim aktuellen Kurs sind 1,135 Aktien noch rund 234 Dollar wert, der Aufschlag auf den rechnerischen Zscaler-Kurs vor dem Deal sinkt damit auf etwa 20 Prozent (eigene Rechnung).
Die Zahlen
Starkes Quartal, das heute niemanden interessiert
Dabei lieferte CrowdStrike operativ ab. Der Quartalsumsatz stieg um 28 Prozent auf 1,58 Milliarden Dollar, die jährlich wiederkehrenden Erlöse legten um 27 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar zu. Der freie Mittelzufluss lag bei 474,4 Millionen Dollar. Zusammen mit Zscaler kämen beide Unternehmen auf mehr als zehn Milliarden Dollar wiederkehrende Erlöse. Das Management stellt eine Milliarde Dollar zusätzliche Umsätze binnen 30 Monaten und 500 Millionen Dollar Einsparungen binnen 18 bis 24 Monaten in Aussicht. Das sind Ziele, keine Ergebnisse.
Die Analysten sind gespalten. Piper Sandler bleibt bei „Overweight“ mit Kursziel 240 Dollar, warnt aber vor spürbarem Umsetzungsrisiko. StoneX nennt 325 Dollar und rät zum Kauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die CrowdStrike Aktie wird heute nicht für ihr Geschäft bestraft, sondern für den Preis des Wachstums. Entscheidend wird, ob der Kurs sich stabilisiert. Ein weiter fallender Kurs macht den Tausch für Zscaler-Aktionäre unattraktiver und den Deal politisch schwieriger. Das 52-Wochen-Hoch von 286,99 Dollar vom 6. Oktober liegt inzwischen rund 28 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
FAQ
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum fällt die CrowdStrike Aktie heute?
CrowdStrike hat die Übernahme von Zscaler für rund 43,9 Milliarden Dollar in eigenen Aktien angekündigt. Anleger fürchten Verwässerung und Integrationsrisiken.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Geplant ist die zweite Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028. Nötig sind die Zustimmung der Zscaler-Aktionäre und der Behörden.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CrowdStrike Aktie?
ISIN US22788C1053, WKN A2PK2R. Handelssymbol an der Nasdaq: CRWD. Handelssymbol an deutschen Börsen: 45C.
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