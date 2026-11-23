Genau hier liegt das Problem aus Sicht der Altaktionäre: Sie werden verwässert, und die Größenordnung ist neu. Der bislang größte Zukauf des Unternehmens lag laut Investing.com bei 740 Millionen Dollar. Dazu kommt eine Besonderheit reiner Aktientauschgeschäfte: Fällt die CrowdStrike Aktie, schrumpft der Gegenwert für Zscaler mit. Beim aktuellen Kurs sind 1,135 Aktien noch rund 234 Dollar wert, der Aufschlag auf den rechnerischen Zscaler-Kurs vor dem Deal sinkt damit auf etwa 20 Prozent (eigene Rechnung).