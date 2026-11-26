Die CrowdStrike-Aktienanalyse von Bernstein vom 24.11.2026 liefert einen wichtigen Kontrapunkt zur Begeisterung rund um die milliardenschwere Zscaler-Übernahme. Analyst Peter Weed senkt das Kursziel von 177 auf 174 USD und bestätigt das Rating "market perform". Für CrowdStrike sprechen die beeindruckenden Wachstumsraten, rekordhohe Cashflows, die dynamische Nachfrage nach KI-Sicherheitslösungen und die strategischen Synergiepotenziale der geplanten Übernahme. Gegen die Aktie sprechen die anspruchsvolle Börsenbewertung, mögliche Verwässerungseffekte, erhebliche Integrationsrisiken und der zunehmende Wettbewerb. Beim Mittwochsschlusskurs von 209,30 USD signalisiert die Aktienanalyse von Bernstein ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 16,87 Prozent. CrowdStrike könnte langfristig zu einem der wichtigsten Sicherheitskonzerne des KI-Zeitalters aufsteigen. Doch selbst die beste Sicherheitssoftware der Welt kann Aktionäre nicht vor den Folgen einer überhöhten Aktienbewertung schützen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.