Droht der CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ausgerechnet nach dem besten Quartal der Unternehmensgeschichte und der Ankündigung einer spektakulären Milliardenübernahme ein empfindlicher Kursrückschlag? Die renommierte Investmentbank Bernstein sorgt mit ihrer aktuellen CrowdStrike-Aktienanalyse vom 24.11.2026 für ein bemerkenswertes Signal. Analyst Peter Weed hat das Kursziel von 177 auf 174 USD gesenkt und das Rating "market perform" unverändert bestätigt. Beim Mittwochsschlusskurs von 209,30 USD an der NASDAQ, einem Tagesverlust von 0,7 Prozent, ergibt sich daraus ein erhebliches rechnerisches Abwärtspotenzial von 16,87 Prozent. Besonders brisant: CrowdStrike will den Cybersecurity-Spezialisten Zscaler für rund 43,9 Milliarden USD übernehmen und damit einen neuen Giganten der globalen IT-Sicherheitsbranche erschaffen. Obwohl Bernstein durchaus attraktive strategische und finanzielle Synergiepotenziale erkennt, hält die Investmentbank an ihrer zurückhaltenden Bewertung fest. Wird CrowdStrike zum dominierenden Sicherheitskonzern des KI-Zeitalters oder übernehmen sich die Amerikaner mit ihrer milliardenschweren Expansionsstrategie?
CrowdStrike Aktie: Bernstein sieht erhebliches Rückschlagpotenzial
Bernstein senkt Kursziel
Bernstein bleibt skeptisch: Rating "market perform" und Kursziel 174 USD
Die aktuelle CrowdStrike-Aktienanalyse von Peter Weed offenbart einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen den strategischen Möglichkeiten des Unternehmens und seiner Börsenbewertung. Bernstein reduziert das Kursziel um rund 1,69 Prozent von 177 auf 174 USD, obwohl die geplante Übernahme von Zscaler erhebliche wirtschaftliche Vorteile eröffnen könnte. Die Zusammenführung der Technologien könne es Unternehmenskunden ermöglichen, künftig mit einem einzigen statt mit zwei separaten Software-Agenten zu arbeiten. Weitere Möglichkeiten ergäben sich durch die Kombination der Sicherheitslösungen beider Unternehmen und die wachsende Nachfrage nach Schutzmechanismen für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Trotz dieser positiven strategischen Aspekte bleibt Bernstein beim Rating "market perform". Das Kursziel von 174 USD zeigt, dass eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung nicht zwangsläufig mit einer attraktiven Bewertung der CrowdStrike-Aktie gleichzusetzen ist.
43,9 Milliarden USD: CrowdStrike plant spektakuläre Zscaler-Übernahme
Mit der am 23. November 2026 angekündigten Übernahme von Zscaler stellt CrowdStrike die Weichen für eine grundlegende Veränderung des globalen Cybersecurity-Marktes. Die Transaktion soll vollständig durch die Ausgabe eigener Aktien finanziert werden. Zscaler-Aktionäre sollen für jede ihrer Aktien 1,135 CrowdStrike-Aktien erhalten. Durch die Kombination der beiden Unternehmen soll ein umfassender Anbieter von Sicherheitslösungen entstehen, der sowohl Endgeräte als auch Netzwerkverbindungen und KI-Anwendungen schützen kann. Der Abschluss der Transaktion wird für das Kalenderjahr 2027 beziehungsweise die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2028 erwartet. Bis dahin bleiben beide Unternehmen operativ unabhängig. Für CrowdStrike eröffnet sich die Möglichkeit, die eigene Marktposition erheblich auszubauen. Allerdings dürfte die Integration eines Unternehmens dieser Größenordnung zu einer der anspruchsvollsten Herausforderungen in der bisherigen Konzerngeschichte werden.
Bernstein sieht attraktive Synergien: Milliardenpotenzial durch gemeinsame Sicherheitsplattform
Nach Einschätzung von Bernstein dürfte insbesondere die technische Zusammenführung der Sicherheitslösungen erhebliche Vorteile für Unternehmenskunden bieten. Peter Weed verweist auf Möglichkeiten, das sichere Web-Gateway von Zscaler mit dem Seraphic Enterprise Browser von CrowdStrike zu verbinden. Auch bei der gegenseitigen Vermarktung der Produkte innerhalb der bestehenden Kundenstämme sieht Bernstein attraktive und realisierbare Chancen. Darüber hinaus könnten die Ergebnisse von Zscaler zum Ende des Geschäftsjahres 2029 die bisherigen Konsensschätzungen um rund 300 Millionen USD übertreffen. CrowdStrike selbst stellt etwa zwei Jahre nach Abschluss der Übernahme zusätzliche jährlich wiederkehrende Umsätze von mehr als einer Milliarde USD sowie Kostensynergien von 500 Millionen USD in Aussicht. Sollten diese Erwartungen erfüllt werden, könnte die Transaktion langfristig einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns leisten.
Das beste Quartal der Unternehmensgeschichte: CrowdStrike liefert Rekordzahlen
Die jüngsten Geschäftszahlen verdeutlichen, weshalb zahlreiche Anleger trotz der skeptischen CrowdStrike-Aktienanalyse von Bernstein weiterhin auf den Cybersecurity-Spezialisten setzen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erhöhte sich der Konzernumsatz um 28 Prozent auf 1,58 Milliarden USD. Die Abonnementerlöse stiegen um 29 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Besonders beeindruckend entwickelte sich der jährlich wiederkehrende Umsatz, der sogenannte Annual Recurring Revenue (ARR). Dieser erreichte 6,26 Milliarden USD und lag damit 27 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. CrowdStrike-Gründer und Vorstandsvorsitzender George Kurtz erklärte anlässlich der Ergebnisveröffentlichung: "Das dritte Quartal war das beste Quartal in der Geschichte von CrowdStrike." Die Zahlen liefern tatsächlich zahlreiche Hinweise darauf, dass das operative Wachstum des Cybersecurity-Spezialisten weiterhin eine erhebliche Dynamik besitzt.
Historischer Rekord beim Neukundengeschäft: CrowdStrike wächst immer schneller
Besonders bemerkenswert ist der im dritten Quartal erzielte zusätzliche jährlich wiederkehrende Umsatz von 419,2 Millionen USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 58 Prozent. Das Unternehmen profitiert von einer zunehmenden Bündelung der Sicherheitsanwendungen seiner Kunden auf der Falcon-Plattform. Je mehr Sicherheitsmodule ein Kunde innerhalb derselben technologischen Infrastruktur einsetzt, desto größer werden grundsätzlich die Umsatzmöglichkeiten für CrowdStrike. Gleichzeitig können die Kosten und der administrative Aufwand für Unternehmenskunden sinken, wenn verschiedene Insellösungen durch eine einheitliche Sicherheitsplattform ersetzt werden. Diese Entwicklung bildet aus fundamentaler Sicht eines der wichtigsten Argumente für CrowdStrike. Allerdings macht das von Bernstein bestätigte Rating "market perform" deutlich, dass selbst eine außergewöhnlich hohe Wachstumsdynamik nicht unabhängig vom bereits erreichten Bewertungsniveau betrachtet werden darf.
Künstliche Intelligenz: Wird CrowdStrike zum unverzichtbaren Schutzschild der digitalen Wirtschaft?
Die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz eröffnet dem Cybersecurity-Markt erhebliche zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Unternehmen setzen immer mehr KI-Anwendungen, autonome Software-Agenten und cloudbasierte Systeme ein, wodurch neue digitale Angriffsflächen entstehen. Gleichzeitig können Cyberkriminelle künstliche Intelligenz nutzen, um Angriffe zu automatisieren und Sicherheitsmechanismen gezielter zu umgehen. CrowdStrike könnte von beiden Entwicklungen profitieren. Mit Falcon Guardian verfügt das Unternehmen über eine Sicherheitslösung für KI-Agenten, die bereits innerhalb ihres ersten Jahres die Marke von 100 Millionen USD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen überschritten hat. Durch die geplante Zscaler-Übernahme könnte CrowdStrike seine Möglichkeiten erweitern, KI-Anwendungen, Netzwerkzugriffe und digitale Identitäten innerhalb einer umfassenden Sicherheitsarchitektur zu schützen. Entscheidend bleibt jedoch, ob das zusätzliche Marktpotenzial in nachhaltig profitable Umsätze umgewandelt werden kann.
Cashflow-Rekorde: CrowdStrike beweist seine finanzielle Schlagkraft
Neben der beeindruckenden Umsatzentwicklung überzeugen auch die jüngsten Cashflow-Kennzahlen. CrowdStrike erwirtschaftete im dritten Quartal einen operativen Cashflow von 665 Millionen USD und einen freien Cashflow von 474 Millionen USD. Beide Werte markieren neue Unternehmensrekorde. Gemessen am Quartalsumsatz entspricht dies einer freien Cashflow-Marge von rund 30 Prozent. Damit verfügt CrowdStrike grundsätzlich über eine solide finanzielle Ausgangsbasis für weiteres Wachstum. Allerdings sollten Anleger den freien Cashflow nicht isoliert betrachten. Insbesondere die aktienbasierte Vergütung kann bei Technologieunternehmen zu einer erheblichen Differenz zwischen bereinigter Profitabilität und dem tatsächlich den Aktionären zurechenbaren wirtschaftlichen Ergebnis führen. Durch die geplante Finanzierung der Zscaler-Übernahme mit eigenen Aktien gewinnt die zukünftige Entwicklung des Gewinns und Cashflows je Aktie zusätzlich an Bedeutung.
Aktienverwässerung: Die Schattenseite der milliardenschweren Übernahme
Aus redaktioneller Sicht gehört die Finanzierung der Zscaler-Übernahme zu den wichtigsten Risikofaktoren für bestehende CrowdStrike-Aktionäre. Da die Transaktion vollständig durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert werden soll, erhöht sich bei erfolgreichem Abschluss die Anzahl der ausstehenden CrowdStrike-Aktien erheblich. Dadurch verringert sich zunächst der prozentuale Anteil der bisherigen Aktionäre am Gesamtunternehmen. Ob die Transaktion langfristig tatsächlich zusätzlichen Wert je Aktie schafft, hängt entscheidend davon ab, wie profitabel das übernommene Geschäft ist und wie schnell die erwarteten Synergien realisiert werden können. Die Finanzierung über eigene Aktien schont zwar die Liquidität und vermeidet eine entsprechend hohe zusätzliche Fremdfinanzierung. Dennoch stellt sie keinen kostenlosen Unternehmenserwerb dar. Gerade bei einer Übernahme im Volumen von 43,9 Milliarden USD können enttäuschende Integrationsergebnisse erhebliche Auswirkungen auf die Börsenbewertung haben.
Microsoft und Palo Alto Networks: Der Kampf um den Cybersecurity-Thron eskaliert
Die geplante Zscaler-Übernahme dürfte den Wettbewerb innerhalb der globalen Sicherheitsbranche weiter verschärfen. Mit Microsoft und Palo Alto Networks stehen CrowdStrike zwei außergewöhnlich finanzstarke Wettbewerber gegenüber, die ebenfalls auf umfassende Sicherheitsplattformen setzen. Microsoft besitzt durch seine weitverbreiteten Unternehmensanwendungen und Cloud-Dienste einen bedeutenden Vertriebsvorteil. Palo Alto Networks verfolgt seinerseits die Strategie, unterschiedliche Sicherheitslösungen innerhalb einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen. Für CrowdStrike und Zscaler könnte die Kombination ihrer Technologien eine überzeugende Antwort auf diesen Konsolidierungstrend darstellen. Allerdings könnte der verschärfte Wettbewerb auch zu aggressiveren Preisstrategien, höheren Forschungsaufwendungen und steigenden Vertriebskosten führen. Ob CrowdStrike langfristig eine überdurchschnittliche Profitabilität erzielen kann, wird wesentlich davon abhängen, wie erfolgreich sich der Konzern technologisch und wirtschaftlich von seinen Wettbewerbern abgrenzt.
Jahresprognose angehoben: CrowdStrike erwartet mehr als sechs Milliarden USD Umsatz
Für das laufende Geschäftsjahr 2027 erwartet CrowdStrike inzwischen einen Gesamtumsatz von rund 6,08 Milliarden USD. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie soll 1,28 USD erreichen. Das Management hat zudem seine Prognose für das Wachstum des zusätzlichen jährlich wiederkehrenden Umsatzes deutlich angehoben und erwartet in der Mitte der Prognosespanne nun einen Zuwachs von 45 Prozent. Damit bleiben die kurzfristigen operativen Perspektiven ausgesprochen dynamisch. Allerdings entspricht der aktuelle Aktienkurs von 209,30 USD auf Grundlage der bereinigten Gewinnprognose einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 164. Selbst beim Bernstein-Kursziel von 174 USD läge dieses Bewertungsverhältnis noch bei etwa 136. Diese vereinfachte Betrachtung berücksichtigt zwar keine zukünftigen Gewinnsteigerungen oder Auswirkungen der geplanten Übernahme, verdeutlicht jedoch die außergewöhnlich hohen Wachstumserwartungen, die bereits in der Aktie enthalten sind.
Kursziel 174 USD: Wie gefährlich ist das rechnerische Abwärtspotenzial?
Beim Mittwochsschlusskurs von 209,30 USD liegt das neue Kursziel von Bernstein um 35,30 USD unter dem gegenwärtigen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein theoretisches Abwärtspotenzial von 16,87 Prozent. Ein Aktieninvestment im Gegenwert von 10.000 USD würde bei einer entsprechenden Kursentwicklung vor Steuern und Transaktionskosten auf rund 8.313 USD sinken. Dabei handelt es sich selbstverständlich um eine Szenariorechnung und nicht um eine garantierte Kursprognose. Sollten die Integration von Zscaler schneller als erwartet gelingen und die KI-Sicherheitsumsätze kräftig steigen, könnte sich die zurückhaltende Einschätzung von Bernstein als zu pessimistisch erweisen. Umgekehrt könnten Verzögerungen, enttäuschende Synergien oder eine allgemeine Korrektur hoch bewerteter Technologieaktien zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen.
Fazit der CrowdStrike-Aktienanalyse: Herausragendes Wachstum trifft auf enorme Bewertungsrisiken
Die CrowdStrike-Aktienanalyse von Bernstein vom 24.11.2026 liefert einen wichtigen Kontrapunkt zur Begeisterung rund um die milliardenschwere Zscaler-Übernahme. Analyst Peter Weed senkt das Kursziel von 177 auf 174 USD und bestätigt das Rating "market perform". Für CrowdStrike sprechen die beeindruckenden Wachstumsraten, rekordhohe Cashflows, die dynamische Nachfrage nach KI-Sicherheitslösungen und die strategischen Synergiepotenziale der geplanten Übernahme. Gegen die Aktie sprechen die anspruchsvolle Börsenbewertung, mögliche Verwässerungseffekte, erhebliche Integrationsrisiken und der zunehmende Wettbewerb. Beim Mittwochsschlusskurs von 209,30 USD signalisiert die Aktienanalyse von Bernstein ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 16,87 Prozent. CrowdStrike könnte langfristig zu einem der wichtigsten Sicherheitskonzerne des KI-Zeitalters aufsteigen. Doch selbst die beste Sicherheitssoftware der Welt kann Aktionäre nicht vor den Folgen einer überhöhten Aktienbewertung schützen.
Teile diesen Artikel mit deinen Freunden! CrowdStrike schützt Computer vor Viren, aber gegen chronische Informationsarmut hilft nur eines: die sofortige Weiterleitung dieses Artikels. Garantiert ohne Firewall-Update, Passwortwechsel oder monatliches Premium-Abonnement!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.