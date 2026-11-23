An den Börsen wurde der Black Friday vorgezogen, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Crashartige Zustände an Aktienmärkten
Stärkste Einbrüche seit Corona-Krise
Nach einer ohnehin schwachen Handelswoche sei der Markt am Freitag in crashartige Zustände übergegangen und habe, unter anderem getrieben vom großen Verfall an den Derivatemärkten und einem erneuten Technologie-Abverkauf, die stärksten Einbrüche seit der COVID-Ära erlebt. Der vorwiegend stimmungsgetriebene Kurssturz habe dabei kaum Möglichkeiten geboten, sich den Verlusten zu entziehen. Wie bei vergangenen Crashszenarien seien auch Rohstoffe, Edelmetalle und alternative Anlageformen wie Kryptowährungen in großem Umfang liquidiert worden. Lediglich bei verschiedenen Staatsanleihen und Aktien aus dem Sektor der defensiven Konsumgüter hätten Anleger etwas Zuflucht gefunden.
Der S&P 500 und der Euro STOXX 50 notierten mittlerweile rund 10 % unter ihren jeweiligen Allzeithochs. Der breite Markt befinde sich damit offiziell in einer Korrektur. Mehr noch: Der stark auf Technologie ausgerichtete NASDAQ 100 liege nach dem Freitagshandel 19,8 % unter seinem Rekordhoch und stehe damit kurz davor, erstmals seit dem Liberation Day 2025 wieder Bärenmarktterrain zu betreten. Für die Wall Street sei es damit insgesamt bereits der siebte Handelstag mit Verlusten in Folge gewesen – eine Phase, wie sie Börsianer zuletzt im Februar 2020 erlebt hätten. Seit Jahresbeginn hätten sich damit sämtliche Gewinne an der Nasdaq in Luft aufgelöst.
Im Einklang mit den heftigen Kursrückgängen seien auch die Volatilitätsindices, die sogenannten Angstbarometer, auf außergewöhnlich hohe Niveaus gestiegen. So sei beispielsweise der VIX um mehr als 25 % auf einen Stand von 36 Punkten nach oben geschossen. Dies sei ein Indiz für ein hohes Stressniveau, allerdings noch kein eindeutiges Signal für Panik. In Asien würden die Freitagsverluste aus dem Westen am heutigen Morgen verarbeitet, wobei sich die Abverkäufe in Grenzen hielten und regional sogar positive Tendenzen zu erkennen seien. In Europa deuteten die vorbörslichen Indikationen auf eine moderat positive Handelseröffnung hin. Auch die Edelmetalle notierten wieder höher.
Der Datenkalender werde zum Wochenauftakt von Stimmungsindikatoren dominiert. Trotz eines leichten Rückgangs im Oktober seien die Einkaufsmanagerindices (PMIs) für die Eurozone bis zuletzt auf einem klar expansiven Niveau verblieben. Den vorliegenden Prognosen zufolge dürfte sich daran auch im November nichts ändern. Erwartet werde ein leichter Anstieg des Industrie-PMI von 52,7 auf 52,9 Punkte, während der Dienstleistungs-PMI marginal von 51,4 auf 51,2 Punkte zurückgehen dürfte. Auf Länderebene dürfte sich das zuletzt beobachtete Muster einer positiven konjunkturellen Dynamik in Deutschland und einer negativen Entwicklung in Frankreich weiter verfestigen. In den USA hätten die PMIs zuletzt mit 54,9 Punkten für die Industrie und 56,1 Punkten für den Dienstleistungssektor nochmals deutlich über den entsprechenden Werten der Eurozone gelegen. Dieser Vorsprung dürfte auch im November weiterhin Bestand haben.
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