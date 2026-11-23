Der Datenkalender werde zum Wochenauftakt von Stimmungsindikatoren dominiert. Trotz eines leichten Rückgangs im Oktober seien die Einkaufsmanagerindices (PMIs) für die Eurozone bis zuletzt auf einem klar expansiven Niveau verblieben. Den vorliegenden Prognosen zufolge dürfte sich daran auch im November nichts ändern. Erwartet werde ein leichter Anstieg des Industrie-PMI von 52,7 auf 52,9 Punkte, während der Dienstleistungs-PMI marginal von 51,4 auf 51,2 Punkte zurückgehen dürfte. Auf Länderebene dürfte sich das zuletzt beobachtete Muster einer positiven konjunkturellen Dynamik in Deutschland und einer negativen Entwicklung in Frankreich weiter verfestigen. In den USA hätten die PMIs zuletzt mit 54,9 Punkten für die Industrie und 56,1 Punkten für den Dienstleistungssektor nochmals deutlich über den entsprechenden Werten der Eurozone gelegen. Dieser Vorsprung dürfte auch im November weiterhin Bestand haben.