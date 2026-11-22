Costco wächst zweistellig, während klassische Supermärkte kaum zulegen: Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 10,1 Prozent auf 297,2 Milliarden Dollar. Die Costco Aktie schloss am 20. November bei 1.102,15 Dollar, das KGV liegt bei 52,41. Diese Costco Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Costco Aktie einpreist.
Costco Aktienanalyse: 297 Milliarden Dollar Umsatz, Gewinn je Aktie +14 Prozent – warum zahlen Anleger 52-mal Gewinn?
Costco steigert im Geschäftsjahr 2026 den Umsatz um 10,1 Prozent auf 297,2 Milliarden Dollar. Die Costco Aktie schloss am 20. November bei 1.102,15 Dollar, das KGV liegt über 52. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Costco Wholesale Corporation
- ISIN
- US22160K1051
- WKN
- 888351
- Handelssymbol
- CTO (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- COST (Nasdaq)
- Branche
- Einzelhandel, Mitgliedschaftsclubs
- Sitz
- Issaquah, Washington
- Tagesspanne 20.11.2026
- 1.098,51 $ bis 1.122,81 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die Zahlen
Costco Aktienanalyse: Das Geschäftsjahr 2026
Im Geschäftsjahr bis 30. August 2026 stieg der Nettogewinn auf 9,226 Milliarden Dollar oder 20,76 Dollar je Aktie, nach 8,099 Milliarden Dollar oder 18,21 Dollar im Vorjahr. Im 16-wöchigen vierten Quartal wuchs der Nettoumsatz um 11,2 Prozent auf 93,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,75 Dollar nach 5,87 Dollar, bereinigt um eine einmalige Zollrückerstattung bei 6,60 Dollar (plus 12,4 Prozent).
Vergleichbare Umsätze
Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche stiegen im Quartal um 9,4 Prozent, in den USA um 10,7 Prozent. Ohne Benzinpreise und Währung waren es in den USA 7,2 Prozent.
Kunden und Warenkorb
Die Besucherzahl wuchs um 3,3 Prozent, der durchschnittliche Einkauf um 5,9 Prozent.
Online
Der digital unterstützte Umsatz legte um 19,5 Prozent zu und überstieg im Jahr 33 Milliarden Dollar.
Expansion
Costco endete das Jahr mit 939 Lagerhäusern und plant 33 Eröffnungen im Geschäftsjahr 2027, darunter fünf Verlegungen.
Costco: Umsatz und Nettogewinn im Geschäftsjahr
Mrd. $
- 2025
- 2026
Geschäftsjahre 2025 und 2026 (jeweils bis Ende August).
Quelle: Costco, Mitteilung vom 24.09.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|2025
|2026
|Nettoumsatz
|269,9
|297,2
|Nettogewinn
|8,10
|9,23
Die Mitgliedsgebühren stiegen im Quartal um 7,3 Prozent, das operative Ergebnis um 13,8 Prozent auf 3,80 Milliarden Dollar. Im Quartal flossen 184 Millionen Dollar an Zollrückerstattungen, die zum Großteil in günstigere Preise für Mitglieder reinvestiert wurden.
Bewertung
Was der Kurs von 1.102,15 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 52,41 zahlen Anleger für die Costco Aktie ein Vielfaches des Marktdurchschnitts. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 445,1 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 23,4 Prozent. Die hohe Bewertung beruht auf der Stabilität des Mitgliedschaftsmodells und dem Wachstum bei Umsatz und Gewinn.
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