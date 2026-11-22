Mit einem KGV von 52,41 zahlen Anleger für die Costco Aktie ein Vielfaches des Marktdurchschnitts. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 445,1 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 23,4 Prozent. Die hohe Bewertung beruht auf der Stabilität des Mitgliedschaftsmodells und dem Wachstum bei Umsatz und Gewinn.