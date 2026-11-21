Die Costco Aktie (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Handelssymbol Xetra: CTO, US-Handelssymbol: COST, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, geschafft, was fast keinem Technologiewert gelang: Sie schloss im Plus. Bei 1.102,15 Dollar stand am Ende ein Zuwachs von 0,76 Prozent, im Handelsverlauf waren es zeitweise rund 2 Prozent. Der Nasdaq Composite verlor am selben Tag 5,28 Prozent.
Costco Aktie: 30 Dollar Sonderdividende und ein Plus im Crash – warum der Großhändler jetzt alle KI-Stars abhängt
Die Costco Aktie schließt bei 1.102,15 Dollar im Plus, während der Nasdaq über 5 Prozent verliert. Dahinter stehen starke Umsätze, eine Rekord-Sonderdividende und die Flucht in defensive Werte.
Die Ausschüttung
Was die Sonderdividende für Besitzer der Costco Aktie bedeutet
Costco zahlt 30 Dollar je Aktie zusätzlich zur regulären Dividende. Nach einer Rechnung von Zacks entspricht das etwa 20 regulären Quartalsdividenden von je 1,47 Dollar. Es ist doppelt so viel wie die vorherige Sonderausschüttung von 15 Dollar. Wer die Zahlung erhalten will, muss die Costco Aktie rechtzeitig vor dem Stichtag Anfang der kommenden Woche im Depot haben.
Für Anleger gilt: Am Tag des Dividendenabschlags sinkt der Kurs rechnerisch um den Ausschüttungsbetrag. Die Sonderdividende ist also kein Geschenk obendrauf, sondern eine Auszahlung aus der Substanz.
Das Geschäft
Warum die Costco Aktie mehr als ein Fluchthafen ist
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Nettoumsatz um 11,2 Prozent auf 93,87 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 12,4 Prozent auf 6,60 Dollar. Weltweit betreibt Costco 939 Warenhäuser. Im Oktober legten die Erlöse auf vergleichbarer Fläche in den USA um 12,6 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat die Costco Aktie laut Motley Fool rund 29 Prozent gewonnen (Stand 16. November).
Einordnung der Redaktion: Die Costco Aktie profitiert derzeit doppelt – von eigenen Zahlen und von der Angst im Technologiesektor. Die Bewertung lässt allerdings wenig Raum für Enttäuschungen.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Costco Aktie
Wie hoch ist die Sonderdividende von Costco?
30 Dollar je Aktie, zusätzlich zur regulären Quartalsdividende von 1,47 Dollar.
Warum steigt die Costco Aktie, während der Markt fällt?
Anleger schichten in defensive Werte um, und Costco liefert starke Umsatzzahlen sowie eine hohe Sonderausschüttung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Costco Aktie?
ISIN US22160K1051, WKN 888351, deutsches Kürzel CTO, US-Handelssymbol COST an der Nasdaq.
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