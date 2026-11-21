Costco zahlt 30 Dollar je Aktie zusätzlich zur regulären Dividende. Nach einer Rechnung von Zacks entspricht das etwa 20 regulären Quartalsdividenden von je 1,47 Dollar. Es ist doppelt so viel wie die vorherige Sonderausschüttung von 15 Dollar. Wer die Zahlung erhalten will, muss die Costco Aktie rechtzeitig vor dem Stichtag Anfang der kommenden Woche im Depot haben.