Costco Aktie: Morgen ist Stichtag für 30 Dollar Sonderdividende – heute wird verkauft

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:03 3 Min.

Die Costco Aktie gibt 1,10 Prozent nach, einen Tag vor dem Stichtag der 13,3 Milliarden Dollar schweren Sonderausschüttung. Das Geschäft brummt, die Bewertung ist der wunde Punkt.

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Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Am Dienstag ist Stichtag für die größte Sonderdividende der Costco-Geschichte, und ausgerechnet am Tag davor rutscht die Costco Aktie ab. Am Montagnachmittag verliert das Papier 1,10 Prozent auf 1.090,04 Dollar und zählt damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Eine schlechte Nachricht aus dem Unternehmen gibt es nicht. Tagesverlust der Costco Aktie −1,10 % Sonderdividende je Aktie, Stichtag 24. November 30 USD Umsatzplus im Oktober +12,6 % Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne 46 Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; Zacks vom 13.11.2026; Costco-Umsatzmeldung vom 04.11.2026 Die Ausschüttung 13,3 Milliarden Dollar für die Aktionäre der Costco Aktie Am 10. November beschloss der Verwaltungsrat eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, zusammen rund 13,3 Milliarden Dollar. Stichtag ist der 24. November, gezahlt wird am 4. Dezember. Beim aktuellen Kurs entspricht das rund 2,75 Prozent des Aktienwerts (eigene Rechnung). Ab welchem Handelstag die Aktie ohne Anspruch notiert, sollten Anleger bei ihrer Bank erfragen. Zusätzlich hat Costco ein neues Rückkaufprogramm über vier Milliarden Dollar bis November 2030 aufgelegt. Das Geschäft liefert die Mittel dafür. Im Oktober stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 24,50 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Fläche lag das Plus bei 11,1 Prozent, bereinigt um Benzinpreise und Währungen bei 7,3 Prozent. Die Bewertung Warum die Costco Aktie trotzdem anfällig ist Der wunde Punkt ist der Preis. Mit rund dem 46-Fachen der erwarteten Gewinne ist die Costco Aktie höher bewertet als viele Technologiekonzerne. Erst Mitte November markierte sie ein Rekordhoch. An Tagen, an denen Anleger Geld für Chip- und KI-Werte freimachen, sind teure defensive Titel naheliegende Verkaufskandidaten. Das ist unsere Einordnung des heutigen Handels, kein belegter Zusammenhang. Was für Costco spricht Zweistelliges Umsatzwachstum

Sonderdividende und Rückkäufe

Treue Mitgliederbasis

Zahlen am 10. Dezember als nächster Impuls Was bremst Sehr hohe Bewertung

Kurs nahe Rekordniveau

Nach der Ausschüttung fehlt ein Kaufargument

Früheres Rückkaufprogramm wurde nicht ausgeschöpft Analysten bleiben überwiegend positiv. JPMorgan hob das Kursziel am 5. November von 1.020 auf 1.150 Dollar an, Tigress Financial am 15. Oktober von 1.065 auf 1.250 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Einordnung der Redaktion: Die Costco Aktie verliert heute nicht wegen ihres Geschäfts, sondern trotz ihres Geschäfts. Die spannendere Frage kommt nach dem Stichtag: Bleiben die Käufer, wenn die 30 Dollar verteilt sind? Antwort gibt der Quartalsbericht am 10. Dezember. Der Konsens erwartet laut Zacks 4,87 Dollar Gewinn je Aktie bei 74,3 Milliarden Dollar Umsatz. FAQ Häufige Fragen zur Costco Aktie Wann zahlt Costco die Sonderdividende?

Stichtag ist der 24. November 2026, Zahltag der 4. Dezember 2026. Die Höhe beträgt 30 Dollar je Aktie. Wann legt Costco die nächsten Quartalszahlen vor?

Am 10. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Costco Aktie?

ISIN US22160K1051, WKN 888351. Handelssymbol an der Nasdaq: COST. Handelssymbol an deutschen Börsen: CTO.

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