Für Aktionäre der Costco Aktie gibt es kurz vor Weihnachten eine Bescherung: Der Einzelhändler zahlt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Das ist doppelt so viel wie bei der letzten Sonderausschüttung von 15 Dollar im Jahr 2023. Stichtag war der 24. November, ausgezahlt wird am 4. Dezember. Zusätzlich genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu vier Milliarden Dollar bis November 2030.
Costco Aktie: 30 Dollar Sonderdividende, 13,3 Milliarden für Aktionäre – was bleibt nach dem Geldregen?
Die größte Sonderausschüttung der Firmengeschichte, ein neues Rückkaufprogramm und zweistelliges Umsatzwachstum. Warum die Costco Aktie als Fels in der KI-Brandung gilt und welche Fragen die Dezember-Zahlen beantworten müssen.
Die Rechnung
Zwei Drittel der Kasse
Die Dimension zeigt ein Blick in die Bilanz: Zum Geschäftsjahresende Ende August verfügte Costco über 20,2 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln, sechs Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Die Sonderdividende entspricht damit rund zwei Dritteln der Kasse und etwa 84 Prozent des operativen Cashflows des Geschäftsjahres. Gemessen am Kurs vom 10. November entspricht die Einmalzahlung rund 2,8 Prozent – deutlich mehr als die reguläre Dividendenrendite von etwa 0,55 Prozent.
Das Geschäft
Wachstum aus Mitgliedschaften
Das Fundament bleibt stark: Im Oktober stieg der Nettoumsatz um 12,6 Prozent, bereinigt um Benzinpreise und Wechselkurse wuchsen die vergleichbaren Umsätze um 7,3 Prozent. Im Geschäftsjahr 2026 eröffnete Costco 28 neue Lagerhallen. Die höheren Mitgliedsgebühren trugen nur rund 30 Prozent zum Wachstum der Gebühreneinnahmen bei, der Großteil kam aus neuen Mitgliedern und Upgrades. Die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal folgen Mitte Dezember.
Costco schüttet aus, weil das Geschäft mehr Geld erzeugt, als es braucht. Für die Costco Aktie zählt nun, ob das Mitgliedermodell auch nach der Ausschüttung so stabil wächst wie bisher.
Häufige Fragen zur Costco Aktie
Wie hoch ist die Costco Sonderdividende?
Costco zahlt 30 Dollar je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar.
Wann wird die Sonderdividende ausgezahlt?
Die Auszahlung ist für den 4. Dezember 2026 vorgesehen, Stichtag war der 24. November.
Wann legt Costco die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden Mitte Dezember erwartet.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.