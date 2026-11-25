Wie hoch ist die Costco Sonderdividende?

Costco zahlt 30 Dollar je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar.

Wann wird die Sonderdividende ausgezahlt?

Die Auszahlung ist für den 4. Dezember 2026 vorgesehen, Stichtag war der 24. November.

Wann legt Costco die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden Mitte Dezember erwartet.