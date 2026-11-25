Warum ist die CoStar-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Fallende Anleiherenditen und die Markterholung stützten immobiliennahe Werte. CoStar gehörte bereits am Vortag zu den Gewinnern. Eine Firmenmeldung ist nicht bekannt.

Wie stark ist die CoStar Group Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,23 Prozent bei 34,02 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CoStar-Aktie?

Die ISIN lautet US22160N1090, die WKN 922134. An der Nasdaq wird die Aktie unter CSGP gehandelt.