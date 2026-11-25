Die CoStar-Aktie (ISIN: US22160N1090, WKN: 922134, Handelssymbol: CSGP an der Nasdaq) steigt am Mittwoch um 4,2 Prozent auf 34,02 US-Dollar. Die CoStar Group Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Schon am Dienstag hatte der Titel zu den stärksten Werten im Index gehört. Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt.
CoStar-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – Immobiliendaten gefragt, wenn die Renditen fallen
Die CoStar-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,2 Prozent bei 34,02 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Anbieter von Immobiliendaten und Portalen profitiert von sinkenden Anleiherenditen und der Markterholung. Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Zinsen und Zweitages-Trend
Renditen fallen
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank auf 4,82 Prozent, der durchschnittliche Hypothekenzins auf 7,21 Prozent. Das hilft Unternehmen, deren Geschäft am Immobilienmarkt hängt.
Zweiter starker Tag
CoStar zählte laut Trefis bereits am Dienstag zu den größten Gewinnern im S&P 500. Am Mittwoch setzte sich die Bewegung fort.
Abo-Geschäft statt KI-Wette
Die Erlöse stammen überwiegend aus Abonnements für Daten und Anzeigen. Das macht sie planbarer als die Umsätze der KI-Hardwarehersteller.
Einordnung
Daten für einen Markt im Wartestand
CoStar liefert Daten zu Gewerbeimmobilien und betreibt Portale wie Apartments.com und Homes.com. Das Geschäft läuft besser, wenn am Immobilienmarkt mehr gehandelt und vermietet wird. Hohe Zinsen bremsen seit Jahren die Transaktionen. Fallende Renditen sind deshalb ein Hoffnungssignal, auch wenn die Märkte im Dezember mit einer Zinserhöhung der Fed rechnen.
Häufige Fragen zur CoStar-Aktie
Warum ist die CoStar-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Fallende Anleiherenditen und die Markterholung stützten immobiliennahe Werte. CoStar gehörte bereits am Vortag zu den Gewinnern. Eine Firmenmeldung ist nicht bekannt.
Wie stark ist die CoStar Group Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,23 Prozent bei 34,02 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CoStar-Aktie?
Die ISIN lautet US22160N1090, die WKN 922134. An der Nasdaq wird die Aktie unter CSGP gehandelt.
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