Cosmo Electronics Aktie: Raus aus dem Börsenarrest, rein ins Limit-down – minus 10 Prozent am Rekordtag

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:02 3 Min.

Die Cosmo Electronics Aktie verliert am Dienstag 9,99 Prozent auf 383 Taiwan-Dollar und ist der größte Verlierer im Taiex, während der Index fast neun Prozent gewinnt. Der Kurs hatte sich zuvor in 90 Handelstagen mehr als vervierfacht. Erst am Montag endete eine Handelsbeschränkung der Börse.

Bild: Denny Müller / Unsplash

1.087 Aktien stiegen am Dienstag an der Börse Taiwan, 31 fielen. Eine davon stürzte bis an das untere Tageslimit. Die Cosmo Electronics Aktie verlor 42,50 auf 383 Taiwan-Dollar, ein Minus von 9,99 Prozent. Am Tag des größten Punktgewinns in der Geschichte des Taiex ist ausgerechnet einer der spektakulärsten Aufsteiger des Jahres der größte Verlierer im Index. Schlusskurs der Cosmo Electronics Aktie 383,00 TWD Tagesverlust am unteren Limit −9,99 % Kursgewinn in 90 Handelstagen bis Mitte November +325 % Tagesgewinn des Taiex +8,99 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Börse Taiwan laut Mirror Media Die Vorgeschichte Dreimal unter Aufsicht der Börse Die Börse Taiwan kennt ein Instrument für überhitzte Aktien: Sie werden zeitweise nur noch alle zwei Minuten statt fortlaufend gehandelt. Cosmo Electronics traf diese Maßnahme vom 4. bis 10. November und erneut vom 17. bis 23. November. Die Börse begründete das mit einem Kursanstieg von rund 325 Prozent binnen 90 Handelstagen. Am Montag lief die zweite Beschränkung aus. Der Dienstag war damit der erste Tag im normalen Handel, und er endete am unteren Limit. Die Einordnung Umsatzsprung ja, Gewinn nein Cosmo Electronics stellt Optokoppler und Relais her, Bauteile, die Stromkreise voneinander trennen. An der Börse wurde der Wert als Profiteur der optischen Datenübertragung gehandelt. Die Zahlen tragen die Bewertung bislang nur zum Teil: Im September stieg der Umsatz laut dem Portal CMoney um 308 Prozent, der Monat schloss dennoch mit Verlust. Eine Nachricht zum Dienstag haben wir nicht gefunden. Unsere Lesart: Anleger nutzten den ersten Tag mit normalem Handel, um Gewinne mitzunehmen und in die gefallenen Schwergewichte umzuschichten. Was zu beachten ist Erster Tag nach Ende der Handelsbeschränkung

Monatsumsatz zuletzt stark gestiegen

In den fünf Tagen zuvor stärker als der Markt

Kein Unternehmensereignis bekannt Was Anleger bedenken sollten Schluss am unteren Limit

Kurs binnen 90 Handelstagen mehr als vervierfacht

Verlust im September trotz Umsatzsprung

Erneute Handelsbeschränkungen möglich Einordnung der Redaktion: Die Cosmo Electronics Aktie liefert die wichtigste Lektion dieses Rekordtags. Eine Rally, die alles nach oben trägt, schützt nicht vor dem Absturz einzelner Titel. Wer in einer Phase eingestiegen ist, in der die Börse selbst zweimal binnen eines Monats die Bremse zog, hat ein Papier gekauft, dessen Kurs von der Stimmung lebt. Dreht diese, hilft auch der beste Markttag nicht. FAQ Häufige Fragen zur Cosmo Electronics Aktie Warum fiel die Cosmo Electronics Aktie am Rekordtag der Börse?

Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Am Montag endete eine Handelsbeschränkung, die die Börse wegen des starken Kursanstiegs verhängt hatte. Was bedeutet die Handelsbeschränkung in Taiwan?

Die Börse lässt überhitzte Aktien zeitweise nur noch alle zwei Minuten handeln, um Spekulation zu dämpfen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cosmo Electronics Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 2466. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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