Corteva-Aktie: Mizuho-Analyst Edlain Rodriguez kappt das Kursziel auf 13 Dollar – und bleibt trotzdem bei „Outperform“

Mit dem Vollzug der Trennung am 1. Oktober wurde das Saatgutgeschäft an die Aktionäre ausgereicht. Der Kurs der Corteva-Aktie fiel rechnerisch um gut 80 Prozent, weil der Großteil des Werts nun in den Vylor-Aktien steckt. Die alten Kursziele waren damit hinfällig.

Seitdem hat sich die Corteva-Aktie weiter verbilligt. Mit dem Schritt auf 13 US-Dollar passt die Aktienanalyse von Mizuho ihr Ziel an die schwächeren Aussichten an, ohne die Empfehlung „Outperform“ aufzugeben.