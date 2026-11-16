Weniger Ziel, gleiche Richtung: Mizuho-Analyst Edlain Rodriguez senkt das Kursziel für die Corteva-Aktie von 16 auf 13 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 9,43 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. Die Aktienanalyse von Mizuho kommt in einer Phase, in der sich Corteva völlig neu sortiert: Seit Anfang Oktober ist das Saatgutgeschäft als eigenständige Gesellschaft Vylor abgespalten, Corteva selbst ist nun ein reiner Pflanzenschutzanbieter.
Corteva-Aktie: Mizuho-Analyst Edlain Rodriguez kappt das Kursziel auf 13 Dollar – und bleibt trotzdem bei „Outperform“
Mizuho-Analyst Edlain Rodriguez senkt das Kursziel für die Corteva-Aktie von 16 auf 13 US-Dollar, hält aber an „Outperform“ fest. Zum Schlusskurs von 9,43 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. Nach der Abspaltung des Saatgutgeschäfts ist Corteva ein reiner Pflanzenschutzkonzern – und der erste Quartalsbericht in neuer Form fiel schwach aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Corteva, Inc.
- Handelssymbol
- CTVA (NYSE)
- Analyst
- Edlain Rodriguez
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 13 US-Dollar (zuvor 16 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Corteva-Aktie
Neuer Konzern, alte Probleme – Rodriguez hält an der Kaufthese fest
Edlain Rodriguez begleitet die Corteva-Aktie seit Längerem mit einer Kaufempfehlung. Vor der Abspaltung lag sein Kursziel noch bei 97 US-Dollar – für den damals deutlich größeren Gesamtkonzern.
Mit dem Vollzug der Trennung am 1. Oktober wurde das Saatgutgeschäft an die Aktionäre ausgereicht. Der Kurs der Corteva-Aktie fiel rechnerisch um gut 80 Prozent, weil der Großteil des Werts nun in den Vylor-Aktien steckt. Die alten Kursziele waren damit hinfällig.
Seitdem hat sich die Corteva-Aktie weiter verbilligt. Mit dem Schritt auf 13 US-Dollar passt die Aktienanalyse von Mizuho ihr Ziel an die schwächeren Aussichten an, ohne die Empfehlung „Outperform“ aufzugeben.
Die Argumente von Edlain Rodriguez
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Mizuho-Analyst Edlain Rodriguez stützt:
Schwaches drittes Quartal
Der Pflanzenschutzumsatz sank um 9 Prozent auf 1,553 Milliarden US-Dollar. Die Preise fielen um 7 Prozent, das Volumen um 2 Prozent, vor allem wegen Brasilien und des Preisdrucks bei Acetochlor.
Marge unter Druck
Das operative EBITDA ging um 24 Prozent auf 213 Millionen US-Dollar zurück, die Marge verlor 2,7 Prozentpunkte.
Gesenkte Prognose
Corteva erwartet für das Gesamtjahr nur noch ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von 1,1 bis 1,125 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,76 bis 0,80 US-Dollar.
Niedrige Erwartungen
Nach dem Kursrutsch sind die schlechten Nachrichten weitgehend eingepreist. Rodriguez sieht mit „Outperform“ weiterhin Aufholpotenzial.
Pflanzenschutz pur – mit Gegenwind aus Südamerika
Corteva bietet Herbizide, Insektizide, Fungizide und biologische Pflanzenschutzmittel an. Das Geschäft ist zyklisch und hängt stark von Brasilien ab, wo hohe Lagerbestände und Preiskämpfe mit Generikaherstellern zuletzt belasteten.
Für Anleger ist die neue Corteva-Aktie damit ein Einzeltitel mit deutlich anderem Profil als früher: weniger Saatgut-Stabilität, mehr Agrarchemie-Zyklus. Wie schnell sich Preise und Volumen erholen, entscheidet über das Tempo der Erholung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Edlain Rodriguez. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 13 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Corteva, Inc. (CTVA): Kaufen, Kursziel 13,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Edlain Rodriguez, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Edlain Rodriguez, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC.
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