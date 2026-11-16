Corteva-Aktie: Goldman-Sachs-Analyst Duffy Fischer senkt das Kursziel von 20 auf 14 Dollar – „Buy“ bleibt stehen

Seitdem hat die Corteva-Aktie rund ein Drittel verloren. Der erste Quartalsbericht als eigenständiger Pflanzenschutzkonzern zeigte rückläufige Umsätze und Margen, die Jahresprognose wurde gesenkt.

Die Aktienanalyse von Goldman Sachs zieht daraus die Konsequenz beim Kursziel, nicht aber beim Rating. Mit 14 US-Dollar liegt Fischer nun sogar unter den zuletzt genannten Zielen von UBS mit 15 und RBC mit 17 US-Dollar.