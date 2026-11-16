Ein Drittel weniger Kursziel – aber keine Kapitulation: Goldman-Sachs-Analyst Duffy Fischer senkt das Kursziel für die Corteva-Aktie von 20 auf 14 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 9,43 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 48 Prozent. Erst Anfang Oktober hatte Fischer die Corteva-Aktie nach der Abspaltung des Saatgutgeschäfts mit 20 US-Dollar bewertet – damals stand sie noch bei rund 14,45 US-Dollar.
Corteva-Aktie: Goldman-Sachs-Analyst Duffy Fischer senkt das Kursziel von 20 auf 14 Dollar – „Buy“ bleibt stehen
Goldman-Sachs-Analyst Duffy Fischer senkt das Kursziel für die Corteva-Aktie deutlich von 20 auf 14 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 9,43 US-Dollar sind das rund 48 Prozent Potenzial. Der Pflanzenschutzkonzern hat nach der Abspaltung des Saatgutgeschäfts seine Prognose gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Corteva, Inc.
- Handelssymbol
- CTVA (NYSE)
- Analyst
- Duffy Fischer
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 14 US-Dollar (zuvor 20 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Goldman Sachs zur Corteva-Aktie
Vom Neustart zum Fehlstart – Fischer bleibt optimistisch
Duffy Fischer setzte nach der Trennung von Corteva und dem Saatgutgeschäft Vylor früh auf die neue Pflanzenschutz-Corteva. Sein Kursziel von 20 US-Dollar lag deutlich über den Zielen anderer Häuser.
Seitdem hat die Corteva-Aktie rund ein Drittel verloren. Der erste Quartalsbericht als eigenständiger Pflanzenschutzkonzern zeigte rückläufige Umsätze und Margen, die Jahresprognose wurde gesenkt.
Die Aktienanalyse von Goldman Sachs zieht daraus die Konsequenz beim Kursziel, nicht aber beim Rating. Mit 14 US-Dollar liegt Fischer nun sogar unter den zuletzt genannten Zielen von UBS mit 15 und RBC mit 17 US-Dollar.
Die Argumente von Duffy Fischer
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analyst Duffy Fischer stützt:
Preisdruck in Brasilien
Im dritten Quartal fielen die Pflanzenschutzpreise um 7 Prozent. Corteva verwies auf Brasilien und den Wettbewerb bei Acetochlor.
Ergebnis bricht ein
Das operative EBITDA sank um 24 Prozent auf 213 Millionen US-Dollar bei 1,553 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Neue Messlatte
Für 2026 peilt Corteva ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von 1,1 bis 1,125 Milliarden US-Dollar an.
Bewertung gedrückt
Mit dem Kursrutsch ist die Aktie deutlich günstiger geworden. Goldman Sachs sieht mit „Buy“ weiter klares Aufwärtspotenzial.
Was die neue Corteva ausmacht
Nach der Abspaltung bündelt Corteva Herbizide, Insektizide, Fungizide und biologische Produkte. Die Ertragskraft schwankt mit Agrarpreisen, Lagerbeständen im Handel und dem Wettbewerb durch Generika.
Entscheidend für die Corteva-Aktie wird, ob sich die Preise 2027 stabilisieren. Erst dann dürfte sich zeigen, ob das gesenkte Ergebnisniveau die Basis für eine Erholung ist.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs & Co. LLC, Analyst Duffy Fischer. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 14 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Corteva, Inc. (CTVA): Kaufen, Kursziel 14,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Duffy Fischer, Aktienanalyst, Goldman Sachs & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Duffy Fischer, Aktienanalyst, Goldman Sachs & Co. LLC.
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