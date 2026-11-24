Nvidia hatte am 12. November den Rücktritt von Jensen Huang bekannt gegeben. Am 23. November holte der Verwaltungsrat ihn einstimmig als Vorsitzenden und Vorstandschef zurück und erklärte, er habe Rückmeldungen aus der Spitze der US-Regierung erhalten. Die Nvidia-Aktie stieg um 31,5% auf 165,05 USD. CoreWeave legte um 22,3% zu, bei 93,2 Mio. gehandelten Aktien, fast doppelt so viele wie im Dreimonatsschnitt von 48,9 Mio.

CoreWeave hängt eng an Nvidia: Der Chipkonzern hält laut Quellen rund 10 bis 11% der Aktien, investierte im Januar 2026 zwei Milliarden Dollar zu 87,20 USD je Aktie und sagte zu, bis April 2032 nicht verkaufte Rechenkapazität im Wert von mehr als 6 Mrd. USD abzunehmen. Der Rücktritt hatte deshalb Zweifel an der Führung des gesamten Nvidia-Ökosystems geweckt, die Rückkehr nimmt diese Last.