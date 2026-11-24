Die CoreWeave-Aktie (ISIN: US21873S1087, FSE: I1V, NASDAQ: CRWV) ist der Gewinner des Tages und zugleich das Sorgenkind der KI-Börse: Am 23. November sprang sie um 22,3% auf 48,33 USD, nachdem Nvidia seinen Gründer Jensen Huang als Vorstandschef zurückgeholt hat. Doch dahinter steht ein Geschäftsmodell mit gewaltigem Auftragsbestand und ebenso gewaltigen Schulden. Diese CoreWeave Aktienanalyse zeigt, was die CoreWeave-Aktie Prognose kurzfristig nach News, Zahlen und Chartbild bestimmt und was mittel- bis langfristig zählt.
CoreWeave Aktienanalyse: +22% nach Huang-Comeback - wie viel Schuldenrisiko steckt im 132-Milliarden-Backlog?
Nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang springt die CoreWeave-Aktie um 22,3%. Die CoreWeave Aktienanalyse und Aktie Prognose: Quartalszahlen, Rekord-Auftragsbestand, Verschuldung von fast 47 Milliarden Dollar und die Frage, ob die Erholung trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- CoreWeave, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, CRWV (Xetra I1V)
- Kerngeschäft
- Vermietung von GPU-Rechenleistung auf Nvidia-Basis (KI-Cloud)
- Wichtige Kunden
- Microsoft, OpenAI, Meta (laut Unternehmen)
- Kurs vor dem Rücktritt
- 56,60 USD (12.11.2026)
- Nächste Zahlen
- Voraussichtlich Februar 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 23.11.2026
Die aktuellen News
Warum der Huang-Comeback den Kurs hochreißt
Der Kurssprung hat weniger mit neuen Nachfragedaten zu tun als mit weggefallener Unsicherheit.
Nvidia hatte am 12. November den Rücktritt von Jensen Huang bekannt gegeben. Am 23. November holte der Verwaltungsrat ihn einstimmig als Vorsitzenden und Vorstandschef zurück und erklärte, er habe Rückmeldungen aus der Spitze der US-Regierung erhalten. Die Nvidia-Aktie stieg um 31,5% auf 165,05 USD. CoreWeave legte um 22,3% zu, bei 93,2 Mio. gehandelten Aktien, fast doppelt so viele wie im Dreimonatsschnitt von 48,9 Mio.
CoreWeave hängt eng an Nvidia: Der Chipkonzern hält laut Quellen rund 10 bis 11% der Aktien, investierte im Januar 2026 zwei Milliarden Dollar zu 87,20 USD je Aktie und sagte zu, bis April 2032 nicht verkaufte Rechenkapazität im Wert von mehr als 6 Mrd. USD abzunehmen. Der Rücktritt hatte deshalb Zweifel an der Führung des gesamten Nvidia-Ökosystems geweckt, die Rückkehr nimmt diese Last.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz, Verlust und ein Zinsberg
Die Zahlen vom 10. November sind eine Mischung aus Triumph und Warnsignal.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|3,661 Mrd. USD
|+168% zum Vorjahr, Erwartung rund 3,55 Mrd. USD
|Bereinigter Betriebsgewinn
|379 Mio. USD
|Marge 10%, Prognose 200 bis 260 Mio. USD
|Nettoverlust (GAAP)
|709 Mio. USD
|1,27 USD je Aktie, Vorjahr 110 Mio. USD Verlust
|Zinsaufwand
|846 Mio. USD
|Vorjahr 310 Mio. USD
|Auftragsbestand
|132,5 Mrd. USD
|+138% zum Vorjahr
|Investitionen im Quartal
|14,5 Mrd. USD
|Jahresplan 37 bis 39 Mrd. USD
Erwartung laut LSEG und CNBC. Bereinigter Betriebsgewinn: Kennzahl des Unternehmens.
Quelle: CoreWeave-Quartalsbericht und Telefonkonferenz vom 10.11.2026, CNBC, Zacks
Für das Gesamtjahr 2026 stellt CoreWeave einen Umsatz von 13,0 bis 13,3 Mrd. USD in Aussicht (LSEG-Konsens: 12,86 Mrd. USD) und einen bereinigten Betriebsgewinn von 1,275 bis 1,375 Mrd. USD. Der wiederkehrende Jahresumsatz soll zum Jahresende bei 20 bis 21 Mrd. USD liegen. Die aktive Kapazität übersteigt 1,7 Gigawatt, doppelt so viel wie zu Jahresbeginn. Mehr als die Hälfte des Auftragsbestands bezieht sich auf einen Vertrag, dessen Lieferung bis Ende 2026 anläuft.
Die Schulden
Das Fundament der CoreWeave-Aktie ruht auf Fremdkapital
Die Verbindlichkeiten lagen Ende September bei knapp 47 Mrd. USD, im Schnitt zu etwa 7,9% verzinst. Der Zinsaufwand von 846 Mio. USD entspricht rund 23% des Quartalsumsatzes, und die Investitionen für 2026 sind mit 37 bis 39 Mrd. USD fast dreimal so hoch wie der geplante Umsatz (Redaktionsrechnung). Finanziert wird der Ausbau überwiegend über projektbezogene Kredite (Delayed Draw Term Loans), die an einzelne Kundenverträge geknüpft sind. Das Management rechnet mit rund 9 Mrd. USD an Vorauszahlungen und Kundeneinlagen in den kommenden drei Monaten, das ist eine Erwartung, kein Zahlungseingang. Im Oktober waren die Anleiherenditen auf Niveaus gestiegen, die als angespannt gelten, die Aktie fiel damals um mehr als 15% (Zacks).
Genau hier liegt das Kernrisiko der CoreWeave-Aktie Prognose: Jeder Quartalsbericht muss zeigen, dass der Auftragsbestand schneller in zahlende Kapazität übergeht, als Zinsen und Abschreibungen wachsen. Verspätungen beim Anschluss neuer Rechenzentren oder Probleme bei der Finanzierung würden den Hebel gegen die Aktie drehen.
Das Chartbild
Nach dem Absturz ein scharfer Rebound
Nach den Zahlen am 10. November fiel die CoreWeave-Aktie von Kursen um 56 bis 58 USD deutlich ab. Rückgerechnet aus dem Plus von 22,3% schloss sie am 20. November bei rund 39,5 USD, ehe der Huang-Comeback sie auf 48,33 USD hob. Der Kurs bewegt sich also in einer breiten, nervösen Spanne. Solange Politik, Nvidia-Untersuchung und Finanzierungsfragen offen sind, bleibt die Schwankung hoch.
Die Analysten
Von Reduce bis Market Outperform
Laut MarketBeat (23.11.) raten 26 Analysten zu Kaufen, 8 zu Halten und 4 zu Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,66 USD. Die Spanne ist ungewöhnlich breit: HSBC stuft mit Reduce bei 39 USD ein, Bernstein sieht 54 USD, Stifel hält bei 60 USD, während Citizens JMP mit Market Outperform 180 USD nennt. Goldman Sachs bleibt bei Kaufen mit 106 USD. Morgan Stanley (Equal Weight, 70 USD) wartet auf die nächste projektbezogene Finanzierung. Nach den Zahlen hoben Citi (128 auf 149 USD) und senkten Truist (165 auf 115 USD) und Cantor Fitzgerald (176 auf 100 USD) ihre Ziele. Die Streuung zeigt, wie unterschiedlich das Schuldenrisiko bewertet wird.
Das große Bild
Neocloud-Pionier mit Nvidia-Abhängigkeit
CoreWeave ist als sogenannter Neocloud-Anbieter auf KI-Rechenleistung spezialisiert und hat große Kunden wie Microsoft, OpenAI und Meta. Der Auftragsbestand von 132,5 Mrd. USD übersteigt die Verschuldung deutlich und gibt Planungssicherheit. Dafür hängt die Firma bei Chips, Finanzierung und Kundenbeziehungen stark an Nvidia. Die Quote der Zinsen am Umsatz, die Konzentration auf wenige Großkunden und das Risiko verspäteter Rechenzentren bleiben die strukturellen Schwachstellen.
Die Prognose
CoreWeave-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose verbietet die Lage. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Politik und Nvidia
Anhörungen im Kongress, die Nvidia-Untersuchung und neue Exportregeln entscheiden über die Stimmung. Gute Nachrichten bei Finanzierung oder Kunden könnten die Aktie stützen.
Mittelfristig: Finanzierung und Auslieferung
Wichtig sind neue Kreditlinien, die erwarteten Vorauszahlungen von rund 9 Mrd. USD und der pünktliche Anschluss neuer Rechenzentren.
Langfristig: Backlog wird zu Umsatz
Gelingt es, die 132,5 Mrd. USD in Umsatz zu verwandeln, ohne dass die Schulden schneller wachsen, wäre die Bewertung neu zu bewerten. Scheitert das, bleibt die Aktie ein Hebelwert.
Termine
Was Anleger der CoreWeave-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Untersuchung des unabhängigen Ausschusses bei Nvidia und mögliche Anhörungen im Kongress.
Laufend: neue Projektfinanzierungen (Delayed Draw Term Loans) und Anleiherenditen.
Februar 2027: neue US-Regeln zum Fernzugriff auf Chips in Südostasien (Frist).
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur CoreWeave-Aktie
Warum ist die CoreWeave-Aktie am 23. November so stark gestiegen? Nvidia hat Jensen Huang als Vorstandschef zurückgeholt. Das entfernte Führungs- und Finanzierungsrisiken im Nvidia-Umfeld, von dem CoreWeave stark abhängt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? 132,5 Mrd. USD zum Ende des dritten Quartals, ein Plus von 138%.
Wie hoch sind die Schulden? Knapp 47 Mrd. USD, im Schnitt mit rund 7,9% verzinst.
Wie sehen Analysten die CoreWeave-Aktie Prognose? Mehrheitlich Kaufen, mit sehr breiter Streuung der Kursziele von 39 bis über 180 USD.
Ist die CoreWeave-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit
CoreWeave-Aktie zwischen Rekordauftrag und Zinslast
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