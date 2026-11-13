Die aktuelle CoreWeave-Aktienanalyse von Argus liefert eine außergewöhnliche Mischung aus Wachstumseuphorie und Finanzierungsangst. Analyst Jim Kelleher reduziert das Kursziel von 150 auf 100 USD, bestätigt aber das Rating "buy" unverändert. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 56,60 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 76,7 Prozent. Die fundamentalen Chancen sind beeindruckend. CoreWeave steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 168 Prozent, übertraf die Umsatzerwartungen und meldete einen geringeren Verlust als befürchtet. Gleichzeitig wächst der Auftragsbestand nach Einschätzung von Jim Kelleher weiterhin stark. Doch diese positiven Entwicklungen stehen einer erheblichen finanziellen Herausforderung gegenüber. Die hohe Verschuldung und die Sorgen über eine mögliche finanzielle Überdehnung haben das Vertrauen der Investoren belastet. Besonders aufmerksam macht Argus auf die deutlichen Abschläge, mit denen Schuldtitel des Unternehmens gehandelt werden. Für die CoreWeave-Aktie entsteht damit eine außergewöhnliche Ausgangslage: Das Unternehmen könnte langfristig erheblich vom KI-Boom profitieren, muss aber beweisen, dass es seine Expansion dauerhaft finanzieren kann. Das Kursziel 100 USD signalisiert weiterhin großes Potenzial. Das Rating "buy" zeigt, dass Jim Kelleher grundsätzlich optimistisch bleibt. Die drastische Kurszielsenkung macht jedoch deutlich, dass die Risiken keineswegs unterschätzt werden dürfen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wird CoreWeave seine enorme Nachfrage in nachhaltige Gewinne und Cashflows verwandeln, oder entwickelt sich die Schuldenlast zum größten Hindernis seiner Wachstumsgeschichte? Für Anleger bleibt die Aktie eine spekulative Wette auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz, bei der außergewöhnliche Chancen und erhebliche Verlustrisiken eng miteinander verbunden sind.

Zum Schluss: Ein kleiner KI-Auftrag an Ihren Freundeskreis

Teilen Sie diese CoreWeave-Aktienanalyse unbedingt mit Ihren Freunden! Denn während CoreWeave Milliarden in künstliche Intelligenz investiert, kostet es Sie nur einen Klick, den Freundeskreis intelligenter zu machen. Und falls jemand den Artikel nicht lesen will: Fragen Sie ihn, ob seine persönliche KI wenigstens schon gelernt hat, wie man 76,7 Prozent Kurspotenzial von 33,3 Prozent Kurszielsenkung unterscheidet!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.