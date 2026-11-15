Am Dienstagabend sah es nach einem Strohfeuer aus. Am Mittwoch wurde daraus ein Flächenbrand. Die CoreWeave Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 lösten nachbörslich zunächst nur ein kurzes Aufflackern aus, die Aktie gab ihre Gewinne fast vollständig wieder ab. Dann hörten die Anleger genauer hin – und die CoreWeave-Aktie schoss am Mittwoch um 24,71 Prozent nach oben. Sie riss die gesamte KI-Branche mit: Nebius, Micron, Sandisk und Arm stiegen jeweils um mehr als 11 Prozent, in Europa legte Infineon 6,60 Prozent zu. Nach Gewinnmitnahmen und dem Nvidia-Beben blieb am Freitag ein Wochenplus von rund 14 Prozent bei 53,13 Dollar.
CoreWeave-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 168 Prozent Wachstum und 132 Milliarden Dollar Auftragsbestand – ein Satz zur Finanzierung zündet die KI-Rallye
Die CoreWeave Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 übertreffen die Erwartungen der Analysten: 3,66 Milliarden Dollar Umsatz statt 3,54 Milliarden, ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar und eine angehobene Jahresprognose. Doch die Zinsen sind doppelt so hoch wie der Betriebsgewinn. Den Ausschlag für den Kurssprung um 24,71 Prozent gibt ein Satz von Konzernchef Michael Intrator. Die große Analyse der CoreWeave Zahlen: Wachstum, Zinsfalle, Finanzierung und warum die Aktie die ganze KI-Branche bewegt.
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CoreWeave Quartalszahlen Q3 2026
Mehr als eine Milliarde Dollar Zuwachs: die CoreWeave Zahlen im Detail
Beim Wachstum gibt es an den CoreWeave Quartalszahlen nichts zu deuteln.
Der Umsatz des KI-Cloudanbieters stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,661 Milliarden Dollar – gegenüber dem Vorquartal kam mehr als eine Milliarde Dollar hinzu. Analysten hatten im Schnitt 3,54 Milliarden Dollar erwartet, CoreWeave selbst höchstens 3,60 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Der bereinigte Verlust je Aktie lag laut Benzinga Pro bei 95 Cent, erwartet waren minus 1,16 Dollar. Noch beeindruckender ist der Auftragsbestand: Er kletterte binnen drei Monaten von 104,2 auf 132,5 Milliarden Dollar, der Markt hatte mit etwas mehr als 125 Milliarden Dollar gerechnet. Neue Kunden sind Canva, Substack und Wayve, OpenAI, Perplexity, Cohere und Jane Street haben ihre Verträge ausgeweitet.
Ein Durchbruchsquartal, mit mehr als einer Milliarde Dollar Umsatzplus und zweistelliger operativer Marge, ein Quartal früher als geplant.
Die Zinsfalle
846 Millionen Dollar für die Banken: die Kehrseite des Wachstums
Wer die CoreWeave Zahlen von oben nach unten liest, erlebt eine Verwandlung. Einem bereinigten Betriebsgewinn von 379 Millionen Dollar stand ein Zinsaufwand von 846 Millionen Dollar gegenüber – mehr als das Doppelte. Der Nettoverlust weitete sich von 110 auf 709 Millionen Dollar aus. Für das vierte Quartal erwartet CoreWeave Zinskosten von 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar. Der Grund ist das Geschäftsmodell: CoreWeave kauft Nvidia-Grafikprozessoren in großem Stil und baut Rechenzentren, finanziert weitgehend auf Kredit. Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar, Ende September standen nach Berechnung der Redaktion rund 47 Milliarden Dollar Finanzschulden in der Bilanz.
Der Wendepunkt
Keine neuen Anleihen zu diesen Zinsen: der Satz, der die Börse drehte
Den Ausschlag für den Kurssprung am Mittwoch gab nicht eine Zahl, sondern eine Aussage zur Finanzierung. Konzernchef Michael Intrator erklärte, CoreWeave wolle zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen. Stattdessen verweist er auf rund 9 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen und Einlagen, die allein in den kommenden drei Monaten eingehen sollen. Für eine Börse, die seit Wochen fürchtete, dass die KI-Infrastruktur an teuren Krediten erstickt, war das die erlösende Botschaft. Hinzu kam die Bestätigung der Investitionspläne: 37 bis 39 Milliarden Dollar in einem Jahr bedeuten Milliardenaufträge für Chip-, Speicher- und Netzwerkhersteller.
Die Prognose untermauert den Optimismus. Für 2026 hebt CoreWeave den Umsatzausblick auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, Analysten hatten 12,86 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Betriebsgewinn soll 1,275 bis 1,375 Milliarden Dollar erreichen, zum Jahresende peilt CoreWeave eine Jahresumsatzrate von 20 bis 21 Milliarden Dollar an.
Das große Bild
Die gehebelte Wette auf den KI-Boom
CoreWeave ist die reinste und zugleich riskanteste Wette auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. Das zeigte die zweite Wochenhälfte. Am Donnerstag bestätigte Nvidia den Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang – für CoreWeave, das eng mit Nvidia verbunden ist, eine schlechte Nachricht. Am Freitag folgte ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft. Die Aktie verlor an diesem Tag 6,13 Prozent. Vom Rekordhoch im Mai ist sie trotz der Erholung noch weit entfernt.
Die CoreWeave Quartalszahlen zeigen damit beide Seiten der Medaille: Die Nachfrage ist ungebrochen, der Auftragsbestand wächst schneller als der Umsatz. Gleichzeitig wachsen Schulden und Zinsen mindestens ebenso schnell. Ob aus dem Rekordwachstum Gewinne werden, entscheidet sich an der Finanzierung.
Vor den Zahlen empfahlen laut Investing.com 32 von 42 Analysten die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 131 Dollar. In den Wochen davor hatten allerdings mehrere Häuser ihre Ziele deutlich gesenkt, darunter Rosenblatt auf 160 Dollar, UBS auf 105 Dollar und Raymond James auf 75 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die CoreWeave-Aktie auf einen Blick
CoreWeave, Inc. (ISIN: US21873S1087, Handelssymbol: CRWV, Nasdaq) – 53,13 US-Dollar am 13. November 2026, Wochenplus rund 14 Prozent
Q3 2026: Umsatz 3,661 Mrd. Dollar (+168 Prozent, Konsens 3,54 Mrd. Dollar)
Bereinigter Betriebsgewinn: 379 Mio. Dollar, Nettoverlust 709 Mio. Dollar
Zinsaufwand: 846 Mio. Dollar, Prognose Q4: 1,05 bis 1,15 Mrd. Dollar
Auftragsbestand: 132,5 Mrd. Dollar
Prognose 2026: Umsatz 13,0 bis 13,3 Mrd. Dollar, Investitionen 37 bis 39 Mrd. Dollar
Jahresumsatzrate zum Jahresende: 20 bis 21 Mrd. Dollar
Häufige Fragen zu den CoreWeave Quartalszahlen
Wie fielen die CoreWeave Quartalszahlen Q3 2026 aus?
CoreWeave steigerte den Umsatz um 168 Prozent auf 3,661 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen von 3,54 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand stieg auf 132,5 Milliarden Dollar, der Nettoverlust auf 709 Millionen Dollar.
Warum stieg die CoreWeave-Aktie um fast 25 Prozent?
Neben den starken Zahlen beruhigte Konzernchef Michael Intrator die Sorgen um die Finanzierung: CoreWeave will zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen und erwartet rund 9 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen.
Warum macht CoreWeave trotz Rekordumsatz Verlust?
Wegen hoher Zinskosten. Im dritten Quartal fielen 846 Millionen Dollar Zinsen an, mehr als das Doppelte des bereinigten Betriebsgewinns.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die CoreWeave-Aktie?
Die CoreWeave-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CRWV gehandelt. Die ISIN lautet US21873S1087.
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