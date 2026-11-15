CoreWeave-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 168 Prozent Wachstum und 132 Milliarden Dollar Auftragsbestand – ein Satz zur Finanzierung zündet die KI-Rallye

CoreWeave ist die reinste und zugleich riskanteste Wette auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. Das zeigte die zweite Wochenhälfte. Am Donnerstag bestätigte Nvidia den Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang – für CoreWeave, das eng mit Nvidia verbunden ist, eine schlechte Nachricht. Am Freitag folgte ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft. Die Aktie verlor an diesem Tag 6,13 Prozent. Vom Rekordhoch im Mai ist sie trotz der Erholung noch weit entfernt.

Die CoreWeave Quartalszahlen zeigen damit beide Seiten der Medaille: Die Nachfrage ist ungebrochen, der Auftragsbestand wächst schneller als der Umsatz. Gleichzeitig wachsen Schulden und Zinsen mindestens ebenso schnell. Ob aus dem Rekordwachstum Gewinne werden, entscheidet sich an der Finanzierung.