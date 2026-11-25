Das wichtigste Signal kommt nicht vom Aktienmarkt, sondern von den Anleihen. Die Schuldpapiere von CoreWeave fielen am Dienstag auf den tiefsten Stand seit ihrer Ausgabe. Die Anleihe mit 9 Prozent Zins und Laufzeit bis 2031 sank bis auf 76,4 Cent je Dollar Nennwert. Wer zu solchen Kursen kauft, verlangt eine Rendite im zweistelligen Bereich. So viel fordert der Markt nur von Schuldnern, an deren Zahlungsfähigkeit er zweifelt.

Die Zahlen dahinter sind eindrucksvoll. Ende September lagen die Schulden einschließlich Leasingverpflichtungen bei 66,2 Milliarden Dollar. Der Börsenwert betrug am Dienstagabend nur noch 23,8 Milliarden Dollar.