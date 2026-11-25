Die Marke ist gefallen. Die CoreWeave Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Handelssymbol: I1V, US-Handelssymbol: CRWV) verliert am Mittwoch zum Handelsstart 9,87 Prozent auf 38,40 Dollar und rutscht damit unter ihr bisheriges Tief der vergangenen zwölf Monate bei 39,28 Dollar. Der KI-Cloud-Anbieter zählt erneut zu den drei größten Nasdaq100 Verlierern. Vom Hoch bei 138,25 Dollar hat die Aktie mehr als 70 Prozent verloren.
CoreWeave Aktie: Nasdaq100 Verlierer fällt auf Jahrestief – der Anleihemarkt schlägt Alarm
Die CoreWeave Aktie gehört zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der KI-Cloud-Anbieter stürzt um 9,87 Prozent auf 38,40 Dollar und unterschreitet sein bisheriges Jahrestief. Die Anleihen des Unternehmens notieren auf Rekordtief. Die Analyse zeigt, warum die Schuldenfrage jetzt eskaliert.
Die Gründe für den Kursverlust
Wenn Gläubiger zweistellige Zinsen verlangen
Das wichtigste Signal kommt nicht vom Aktienmarkt, sondern von den Anleihen. Die Schuldpapiere von CoreWeave fielen am Dienstag auf den tiefsten Stand seit ihrer Ausgabe. Die Anleihe mit 9 Prozent Zins und Laufzeit bis 2031 sank bis auf 76,4 Cent je Dollar Nennwert. Wer zu solchen Kursen kauft, verlangt eine Rendite im zweistelligen Bereich. So viel fordert der Markt nur von Schuldnern, an deren Zahlungsfähigkeit er zweifelt.
Die Zahlen dahinter sind eindrucksvoll. Ende September lagen die Schulden einschließlich Leasingverpflichtungen bei 66,2 Milliarden Dollar. Der Börsenwert betrug am Dienstagabend nur noch 23,8 Milliarden Dollar.
Anleihen auf Rekordtief
Fallende Anleihekurse bedeuten: Neue Kredite werden für CoreWeave teurer, falls sie überhaupt zu bekommen sind.
Höhere Zinsen in Sicht
Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher.
Flucht aus KI-Werten
Nvidia verliert zum Handelsstart mehr als 8 Prozent. CoreWeave vermietet Nvidia-Chips und hängt eng am Branchenführer.
Zweifel am Geschäftsmodell
Anleger fragen, ob die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren genug Ertrag bringen.
Einordnung
Die Zinsen fressen den Gewinn
CoreWeave wächst stark und hat Aufträge über 132,5 Milliarden Dollar in den Büchern. Das Problem liegt eine Zeile tiefer. Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen netto 846 Millionen Dollar Zinsen. Der Betriebsgewinn lag bei 207 Millionen Dollar. Die Zinslast war also viermal so hoch wie das, was das Geschäft abwarf.
Solange Kredite günstig zu haben waren, störte das wenig. Jetzt steigen die Zinsen, und der Nasdaq100 Verlierer muss weiter Milliarden investieren, um seine Aufträge abzuarbeiten. Die CoreWeave Aktie ist damit zum Gradmesser für eine größere Frage geworden: ob sich der KI-Ausbau auf Kredit rechnet.
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum ist die CoreWeave Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Anleihen des Unternehmens sind auf Rekordtiefs gefallen, die Inflation steigt, und Anleger fliehen aus KI-Aktien. Die CoreWeave Aktie verliert am 25. November 2026 zum Handelsstart 9,87 Prozent und markiert ein neues Jahrestief.
Wie hoch sind die Schulden von CoreWeave?
Ende September 2026 lagen sie einschließlich Leasingverpflichtungen bei 66,2 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der CoreWeave Aktie?
Die ISIN lautet US21873S1087, die WKN A413X6. An der Nasdaq wird die Aktie unter CRWV gehandelt, in Deutschland unter I1V.
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