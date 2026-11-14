Es war das Quartal, auf das die gesamte KI-Branche gewartet hatte. Die CoreWeave-Aktie ist mit einem Plus von 14,00 Prozent einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. Vor den Zahlen hatte die Aktie rund 42 Prozent verloren, getrieben von Schuldensorgen und der Angst vor einem Baustopp für Rechenzentren. Unsere Wochenanalyse zeigt, wie der Wochengewinner die Wende schaffte.
CoreWeave-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Das Durchbruchsquartal beendet den Absturz – plus 14 Prozent
Die CoreWeave-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,00 Prozent stoppte der KI-Cloudanbieter seinen Kursrutsch von 42 Prozent. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum die Zahlen zum dritten Quartal und der Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar die gesamte KI-Branche mitzogen.
Wochenanalyse
Erholung, Zahlen, Signal für die Branche
Montag – Erholung mit dem Markt. Wie der gesamte KI-Sektor erholte sich auch die CoreWeave-Aktie vom Ausverkauf der Vorwoche.
Dienstag – die Zahlen. Nach Börsenschluss meldete CoreWeave einen Umsatz von 3,66 Milliarden Dollar – über einer Milliarde mehr als im Vorquartal und über der Erwartung von 3,55 Milliarden Dollar. Nachbörslich stieg die Aktie zeitweise um bis zu 8 Prozent.
Mittwoch – das Signal für die Branche. Die Zahlen beruhigten die Sorgen um ein Ende des KI-Investitionsbooms. Neben CoreWeave stiegen Speicher-, Chip- und Netzwerkwerte. Gründer und CEO Michael Intrator sprach von einem Durchbruchsquartal.
Donnerstag und Freitag – Nvidia-Beben. Der Rücktritt von Jensen Huang belastete den KI-Sektor. Nvidia ist zugleich Lieferant und Investor von CoreWeave. Der Wochengewinner hielt trotzdem ein deutliches Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was CoreWeave überzeugend machte
Umsatz verdreifacht
Der Umsatz stieg um 168 Prozent von 1,36 auf 3,66 Milliarden Dollar.
Prognose angehoben
Für 2026 erwartet CoreWeave nun 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar Umsatz statt 12,4 bis 13,2 Milliarden Dollar.
Gigantischer Auftragsbestand
Der Auftragsbestand erreichte rund 132,5 Milliarden Dollar.
Hohe Profitabilität im Betrieb
Das bereinigte EBITDA lag bei rund 2,3 Milliarden Dollar, die Marge bei 62 Prozent.
Die Kehrseite: Der Nettoverlust stieg auf 709 Millionen Dollar, nach 110 Millionen Dollar im Vorjahr. CoreWeave plant für 2026 Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar, die zu einem großen Teil mit Schulden finanziert werden. Zum Jahresende peilt das Unternehmen einen annualisierten Umsatz von 20 bis 21 Milliarden Dollar an.
Häufige Fragen zur CoreWeave-Aktie
Warum ist die CoreWeave-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Starke Quartalszahlen, eine angehobene Prognose und ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November um 14,00 Prozent.
Ist CoreWeave profitabel?
Operativ bereinigt ja, unter dem Strich nein: Im dritten Quartal stand ein Nettoverlust von 709 Millionen Dollar.
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