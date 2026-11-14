CoreWeave-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Das Durchbruchsquartal beendet den Absturz – plus 14 Prozent

Montag – Erholung mit dem Markt. Wie der gesamte KI-Sektor erholte sich auch die CoreWeave-Aktie vom Ausverkauf der Vorwoche.

Dienstag – die Zahlen. Nach Börsenschluss meldete CoreWeave einen Umsatz von 3,66 Milliarden Dollar – über einer Milliarde mehr als im Vorquartal und über der Erwartung von 3,55 Milliarden Dollar. Nachbörslich stieg die Aktie zeitweise um bis zu 8 Prozent.

Mittwoch – das Signal für die Branche. Die Zahlen beruhigten die Sorgen um ein Ende des KI-Investitionsbooms. Neben CoreWeave stiegen Speicher-, Chip- und Netzwerkwerte. Gründer und CEO Michael Intrator sprach von einem Durchbruchsquartal.

Donnerstag und Freitag – Nvidia-Beben. Der Rücktritt von Jensen Huang belastete den KI-Sektor. Nvidia ist zugleich Lieferant und Investor von CoreWeave. Der Wochengewinner hielt trotzdem ein deutliches Plus.