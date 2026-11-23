CoreWeave Aktie: Plus 22 Prozent zum Schluss – die riskanteste Wette auf Nvidia zahlt sich aus

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:48 2 Min.

Die CoreWeave Aktie schließt am Montag 22,32 Prozent höher bei 48,33 Dollar und ist drittgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Der hoch verschuldete KI-Cloudanbieter hängt wie kaum ein anderer an Nvidia. Was der Tag ändert und was nicht.

Bild: CoreWeave (Pressebild, Newsroom 16.09.2026), Zuschnitt ohne Logo aus Medium 4445

Wer am Freitag CoreWeave gekauft hat, liegt drei Tage später mehr als ein Fünftel vorn. Die CoreWeave Aktie beendet den Montag bei 48,33 Dollar, 22,32 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 39,50 Dollar (eigene Rechnung). Im Nasdaq 100 waren nur Nvidia und Astera Labs stärker. Das Plus vom Nachmittag, 18,65 Prozent, wurde bis zum Schluss noch ausgebaut. Schlusskurs der CoreWeave Aktie 48,33 USD Tagesgewinn, Platz 3 im Nasdaq 100 +22,32 % Auftragsbestand 132,5 Mrd. USD Schulden 47 Mrd. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; CoreWeave-Quartalszahlen vom 10.11.2026 Der Hebel Warum die CoreWeave Aktie so heftig reagiert CoreWeave vermietet Rechenleistung aus Rechenzentren, die fast ausschließlich mit Nvidia-Chips bestückt sind. Das Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn diese Chips planbar geliefert werden und Geldgeber den Ausbau finanzieren. Beides stand während der Führungskrise bei Nvidia infrage. Mit Huangs Rückkehr fällt eine der beiden Sorgen weg. Dass sogenannte Neoclouds wie CoreWeave und Nebius am Montag zu den größten Gewinnern zählten, hebt auch der Marktbericht von Investrade hervor. Die Bilanz Aufträge für ein Jahrzehnt, Schulden für Generationen An den Zahlen hat sich seit dem Vormittag nichts geändert. Der Auftragsbestand liegt bei 132,5 Milliarden Dollar, rund das Zehnfache des für 2026 geplanten Umsatzes. Dem stehen knapp 47 Milliarden Dollar Schulden und ein Quartalsverlust von 709 Millionen Dollar gegenüber. Einzelne Anleihen rentierten zuletzt mit mehr als 16 Prozent. Und trotz des Kurssprungs notiert die CoreWeave Aktie noch rund neun Prozent unter dem Schlusskurs vom 13. November (eigene Rechnung). Was für die CoreWeave Aktie spricht Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar

Umsatz zuletzt um 168 Prozent gewachsen

Lieferant Nvidia wieder handlungsfähig

Gewinne bis zum Schluss ausgebaut Was Anleger bedenken sollten Knapp 47 Milliarden Dollar Schulden

Sehr hohe Finanzierungskosten

Hohe Verluste

Kurs schwankt extrem Einordnung der Redaktion: Die CoreWeave Aktie bleibt eine Wette mit geliehenem Geld. Ein Tag wie heute zeigt die schöne Seite des Hebels. Die Kehrseite haben Anleger in den Wochen davor erlebt. Entscheidend für die nächsten Monate ist weniger der Aktienkurs als der Anleihemarkt: Erst wenn die Renditen der CoreWeave-Papiere deutlich sinken, wird der Ausbau wieder zu vertretbaren Kosten finanzierbar. FAQ Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie Wie hat die CoreWeave Aktie heute geschlossen?

Bei 48,33 Dollar, 22,32 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Warum hängt CoreWeave so stark an Nvidia?

Die Rechenzentren des Unternehmens sind überwiegend mit Nvidia-Chips ausgestattet, deren Verfügbarkeit das Wachstum bestimmt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CoreWeave Aktie?

ISIN US21873S1087. Handelssymbol an der Nasdaq: CRWV. WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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