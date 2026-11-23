CoreWeave Aktie: Plus 18,7 Prozent – 132 Milliarden Dollar Aufträge, 47 Milliarden Schulden und ein Kurs wie eine Achterbahn

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:18 3 Min.

Die CoreWeave Aktie gehört am Montag mit plus 18,7 Prozent auf 46,88 Dollar zu den drei stärksten Werten im Nasdaq 100. Der KI-Cloudanbieter sitzt auf einem Auftragsberg von 132,5 Milliarden Dollar und zugleich auf fast 47 Milliarden Dollar Schulden. Mit Nvidias Comeback atmet die Aktie auf. Warum sie trotzdem ein Hochrisiko-Papier bleibt.

Bild: CoreWeave (Pressebild, Newsroom 16.09.2026), Zuschnitt ohne Logo aus Medium 4445

Wenn Nvidia hustet, bekommt CoreWeave eine Lungenentzündung. Und wenn Nvidia gesundet, geht es dem Cloudanbieter schlagartig besser. Die CoreWeave Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 46,88 Dollar, 18,65 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 39,50 Dollar (eigene Rechnung). Im Nasdaq 100 liegen nur Nvidia und Nebius weiter vorn. Zehn Tage zuvor, am 13. November, hatte die Aktie noch bei 53,13 Dollar geschlossen, und schon das waren 61 Prozent weniger als beim Hoch im Mai. CoreWeave Aktie, 16:09 Uhr MEZ 46,88 $ Plus gegenüber Freitag +18,65 % Auftragsbestand 132,5 Mrd. $ Schulden 47 Mrd. $ Quelle : comdirect/Société Générale, CoreWeave; Stand 23. November 2026 Die Aufträge Zehn Jahresumsätze in den Büchern CoreWeave vermietet Rechenleistung aus Rechenzentren voller Nvidia-Chips. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand kletterte binnen drei Monaten von 104 auf 132,5 Milliarden Dollar. Das ist rund das Zehnfache dessen, was das Unternehmen 2026 umsetzen will: 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Die Kunden sind also da. Die Krise bei Nvidia hatte Zweifel geweckt, ob die Chips so planbar geliefert werden wie bisher. Mit Huangs Rückkehr ist diese Sorge kleiner geworden. Die Schulden Anleihen mit 16 Prozent Rendite Die Kehrseite steht in der Bilanz. CoreWeave hatte Ende September knapp 47 Milliarden Dollar Schulden und will 2026 insgesamt 37 bis 39 Milliarden Dollar investieren. In den ersten neun Monaten gab das Unternehmen gut viermal so viel für Rechenzentren aus, wie das laufende Geschäft einbrachte. Unter dem Strich stand im Quartal ein Verlust von 709 Millionen Dollar. Einzelne Anleihen des Unternehmens rentierten zuletzt mit mehr als 16 Prozent. Finanzchef Nitin Agrawal kündigte an, zu solchen Konditionen bis 2027 keine weiteren unbesicherten Anleihen der Muttergesellschaft auszugeben. Was für die CoreWeave Aktie spricht Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar

Umsatz zuletzt um 168 Prozent gewachsen

Prognose für 2026 angehoben

Erholung mit Nvidia und dem KI-Sektor Was Anleger bedenken sollten Knapp 47 Milliarden Dollar Schulden

Sehr hohe Finanzierungskosten

Verlust von 709 Millionen Dollar im Quartal

Abhängigkeit von wenigen Großkunden und von Nvidia Einordnung der Redaktion: Die CoreWeave Aktie ist eine Wette mit geliehenem Geld. Das Unternehmen hat Aufträge für ein Jahrzehnt, muss die Rechenzentren dafür aber erst bauen und bezahlen. Geht alles gut, verdienen Aktionäre überproportional. Wird Kapital teurer oder zögern Kunden, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Der heutige Kurssprung ändert an dieser Rechnung nichts. Er zeigt nur, wie eng das Schicksal von CoreWeave an Nvidia und an der Stimmung der Kreditgeber hängt. FAQ Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie Warum steigt die CoreWeave Aktie heute?

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat die KI-Werte kräftig steigen lassen. CoreWeave ist als Betreiber von Nvidia-Rechenzentren besonders eng mit dem Chipkonzern verbunden. Wie hoch ist der Auftragsbestand von CoreWeave?

Ende September 2026 lag er bei rund 132,5 Milliarden Dollar. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die CoreWeave Aktie?

ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.