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CoreWeave Aktie: Unter den Ausgabepreis gestürzt, jetzt zurück über 40 Dollar – Wendepunkt oder Schuldenfalle?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 08:29 3 Min.

Die CoreWeave Aktie ist am Freitag erstmals unter ihren Ausgabepreis von 40 Dollar gefallen. Nachbörslich und in der Nacht kämpft sie sich zurück. Wir analysieren die Schuldenlast, das Engagement aus dem Umfeld von Jensen Huang und was den Rebound trägt.

Bild: CoreWeave (Pressebild, Newsroom 16.09.2026), Zuschnitt ohne Logo aus Medium 4445

Die CoreWeave Aktie hat eine symbolische Marke zurückerobert: Nach einem Einbruch um 12,02 Prozent auf 39,51 US-Dollar am Freitag stieg sie nachbörslich auf 40,90 Dollar, ein Plus von 3,52 Prozent. Damit notiert die CoreWeave Aktie wieder über dem Ausgabepreis von 40 Dollar aus dem März 2025. Im Nachthandel zum Wochenstart profitiert der KI-Cloud-Anbieter von der breiten Erholung der Technologiewerte. Nachbörslicher Kurs 40,90 $ Plus nachbörslich +3,52 % Ausgabepreis März 2025 40 $ 52-Wochen-Tief 39,28 $ Quelle : CNBC, TipRanks, TheStreet Der Absturz Zurück am Ausgangspunkt Für die CoreWeave Aktie war der Freitag ein historischer Tag. Erstmals seit dem Börsengang fiel sie unter den Ausgabepreis und markierte bei 39,28 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Damit ist der Kurs fast 79 Prozent vom Rekordhoch im Juni 2025 entfernt. Belastet hat vor allem die Schuldenlast: Ende September standen in der Bilanz knapp 47 Milliarden Dollar Schulden, TipRanks beziffert die gesamte Verschuldung einschließlich weiterer Verpflichtungen auf 66,2 Milliarden Dollar. Die Nettozinskosten stiegen im dritten Quartal auf 846 Millionen Dollar. Auch die Neocloud-Branche insgesamt stand unter Druck. Neben CoreWeave brachen Nebius und IREN ein, weil Anleger den Kapitalhunger der Anbieter von KI-Rechenleistung neu bewerten. Die Gegenkräfte Huang-Stiftung und Gründer-Anleihen Es gibt aber auch Signale des Vertrauens. Eine Stiftung von Nvidia-Gründer Jensen Huang hat CoreWeave laut TheStreet 350 Millionen Dollar zugesagt, davon sind bereits 108,3 Millionen Dollar geflossen. Mitgründer Brian Venturo kaufte nach eigenen Angaben in dieser Woche Anleihen des Unternehmens für 30 Millionen Dollar. Allerdings haben die drei Gründer seit dem Börsengang Aktien für rund 3,3 Milliarden Dollar verkauft. Operativ erwartet CoreWeave für 2026 einen Umsatz von mindestens 13 Milliarden Dollar. Der Nachtsprung kommt vor allem vom Gesamtmarkt: Die Nasdaq-100-Futures legten zum Wochenstart um rund 3 Prozent zu. Bei hoch verschuldeten Wachstumswerten wie der CoreWeave Aktie fällt eine solche Gegenbewegung typischerweise besonders stark aus. Was für die CoreWeave Aktie spricht Umsatzziel von mindestens 13 Milliarden Dollar für 2026

Zusage aus dem Umfeld von Jensen Huang

Mitgründer kauft Anleihen des Unternehmens

Kurs nahe am Ausgabepreis Was gegen die CoreWeave Aktie spricht Hohe Verschuldung und steigende Zinskosten

Quartalsverlust trotz Umsatzwachstum

Milliardenschwere Aktienverkäufe der Gründer

Sektorweite Skepsis gegenüber Neoclouds Einordnung der Redaktion: Die CoreWeave Aktie ist zum Gradmesser für das Vertrauen in schuldenfinanzierte KI-Infrastruktur geworden. Die Rückkehr über 40 Dollar ist ein psychologisch wichtiges Signal, an der Bilanzfrage ändert sie aber nichts. FAQ Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie Warum ist die CoreWeave Aktie unter den Ausgabepreis gefallen?

Die hohe Verschuldung, steigende Zinskosten und der breite Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten drückten die Aktie am Freitag unter 40 Dollar. Warum steigt die CoreWeave Aktie wieder?

Die Nasdaq-Futures erholen sich deutlich, dazu kommen Vertrauenssignale wie die Zusage der Huang-Stiftung und Anleihekäufe eines Mitgründers. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CoreWeave Aktie?

ISIN: US21873S1087, WKN: A40P4F, Handelssymbol: Y2Z, US-Handelssymbol: CRWV (Nasdaq).

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