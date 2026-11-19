Die Core Scientific Aktie (Ticker CORZ, Nasdaq) hat sich vom Bitcoin-Miner zum Anbieter von Rechenzentrumsfläche für KI gewandelt, und die Zahlen des dritten Quartals zeigen, wie weit dieser Umbau gediehen ist: Der Umsatz stieg laut Pressemitteilung vom 5. November auf 232,9 Millionen Dollar, nach 164,2 Millionen im zweiten Quartal und 81,1 Millionen im Vorjahr. Mit 215,4 Millionen Dollar stammt der weitaus größte Teil aus der Colocation, also der Vermietung von Strom und Fläche. Der Bitcoin Kurs, der am Donnerstagabend um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar lag (Yahoo Finance), spielt für das Geschäft nur noch eine Nebenrolle. Der letzte belegte Schlusskurs der Aktie vom 13. November lag bei 14,52 Dollar.
Core Scientific Aktie: Colocation-Umsatz springt auf 215 Millionen Dollar, Barmittel halbieren sich auf 804 Millionen – wie viel Bitcoin steckt noch in der Core Scientific Aktie?
Die Core Scientific Aktie (CORZ) notierte zuletzt bei 14,52 Dollar, der Umsatz verdoppelte sich im dritten Quartal auf 232,9 Millionen Dollar, doch das Self-Mining schrumpft auf 12,3 Millionen. Was der Wandel vom Bitcoin-Miner zum KI-Rechenzentrum für Anleger bedeutet, während der Bitcoin Kurs bei rund 61.800 Dollar liegt.
Quartalszahlen
Wie stark wächst die Core Scientific Aktie im Rechenzentrumsgeschäft?
Der Umsatz übertraf laut The Fly die Konsensschätzung von 193,2 Millionen Dollar (zitiert von stockanalysis.com). Die Colocation wuchs gegenüber dem Vorquartal um knapp 60 Prozent, die Bruttomarge in diesem Segment lag bei 60 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg auf 133,6 Millionen Dollar (Marge 57 Prozent), nach 41,1 Millionen im zweiten Quartal. Die abrechenbare Leistung wuchs von 395 auf 485 Megawatt, darauf entfallen laut Unternehmen mehr als 700 Millionen Dollar annualisierter Colocation-Umsatz.
Der Nettogewinn von 1,18 Milliarden Dollar täuscht: Er geht auf einen nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn von 1,03 Milliarden Dollar aus Warrants und Contingent Value Rights zurück. Für die Beurteilung des operativen Geschäfts zählt das bereinigte EBITDA.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Umsatz
|232,9 Mio. USD
|Q3 2025: 81,1 Mio. USD
|Colocation
|215,4 Mio. USD
|Q3 2025: 15,0 Mio. USD
|Self-Mining
|12,3 Mio. USD
|Q3 2025: 57,4 Mio. USD
|Bereinigtes EBITDA
|133,6 Mio. USD
|Q2 2026: 41,1 Mio. USD
|Abrechenbare Leistung
|485 MW
|Q2 2026: 395 MW
|Barmittel
|803,9 Mio. USD
|Q2 2026: 1.769,7 Mio. USD
Nettoergebnis enthält 1.034,4 Mio. USD nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn.
Quelle: Core Scientific, Pressemitteilung vom 5.11.2026
Was bedeutet der CoreWeave-Vertrag für Core Scientific?
Das Fundament ist ein langfristiger Vertrag mit dem KI-Cloud-Anbieter CoreWeave. Laut einem Bericht von cryptonews.net vom 6. November, der sich auf die Investorenpräsentation stützt, geht es um rund 590 Megawatt mit zwölf Jahren Laufzeit plus Optionen und mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatzpotenzial. Zusammen mit einem weiteren, AMD-gestützten Block von rund 530 Megawatt sollen etwa 1,1 Gigawatt vertraglich gesichert sein, der Auftragsbestand wird dort mit über 24 Milliarden Dollar angegeben. Die Pressemitteilung selbst nennt weder CoreWeave noch einen Auftragsbestand. Die restlichen 105 Megawatt in Dalton sollen Anfang 2027 fertig werden.
Für die Core Scientific Aktie ist das der Kern der These: planbare Mieteinnahmen statt schwankender Bitcoin-Erlöse. Das Self-Mining brachte nur noch 12,3 Millionen Dollar, nach 57,4 Millionen im Vorjahr. Der Bitcoin Kurs wirkt deshalb schwächer auf die Erträge als bei Krypto-Aktien wie der MARA Aktie oder der Riot Platforms Aktie, auf die Stimmung der Anleger aber weiter.
Wie viel Geld verbrennt der Ausbau bei Core Scientific?
Der Umbau kostet. Die Investitionen lagen im Quartal bei 985,1 Millionen Dollar, die Barmittel fielen von 1,77 Milliarden auf 803,9 Millionen Dollar, die langfristigen Schulden betragen 4,30 Milliarden Dollar. Die Mitteilung nennt keine Prognose. Im Markt war der Sektor zuletzt unter Druck: Laut Reuters fielen Neocloud-Aktien am 26. Oktober nach einer Warnung von Elon Musk vor Konsolidierung und Ausfällen, und laut The Fly stieg die Leerverkaufsquote bei Core Scientific um den 8. November auf ein Vierjahreshoch. Die Aktie lag am 13. November bei 14,52 Dollar, die 52-Wochen-Spanne reicht von 10,59 bis 30,46 Dollar.
Was beobachten Anleger der Core Scientific Aktie jetzt?
Ein neuer Ergebnistermin ist in den gesichteten Quellen nicht genannt. Anleger schauen auf den Fortschritt in Dalton, auf die Finanzierung des Ausbaus und auf die Stimmung gegenüber KI-Infrastruktur. Nachrichten und Kurse vom 16. bis 19. November konnten für diesen Beitrag nicht belegt werden.
Häufige Fragen zur Core Scientific Aktie
Wie hoch ist der Umsatz der Core Scientific Aktie? 232,9 Millionen Dollar im dritten Quartal 2026, davon 215,4 Millionen aus Colocation.
Verdient Core Scientific noch mit Bitcoin? Ja, aber wenig: Das Self-Mining brachte 12,3 Millionen Dollar, nach 57,4 Millionen im Vorjahr.
Wie hoch war der Gewinn? Der Nettogewinn von 1,18 Milliarden Dollar enthält 1,03 Milliarden Dollar nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte; das bereinigte EBITDA lag bei 133,6 Millionen Dollar.
Welche Rolle spielt CoreWeave? Laut Investorenpräsentation (zitiert von cryptonews.net) ist CoreWeave mit rund 590 Megawatt der größte Kunde.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.