Der Umsatz übertraf laut The Fly die Konsensschätzung von 193,2 Millionen Dollar (zitiert von stockanalysis.com). Die Colocation wuchs gegenüber dem Vorquartal um knapp 60 Prozent, die Bruttomarge in diesem Segment lag bei 60 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg auf 133,6 Millionen Dollar (Marge 57 Prozent), nach 41,1 Millionen im zweiten Quartal. Die abrechenbare Leistung wuchs von 395 auf 485 Megawatt, darauf entfallen laut Unternehmen mehr als 700 Millionen Dollar annualisierter Colocation-Umsatz.

Der Nettogewinn von 1,18 Milliarden Dollar täuscht: Er geht auf einen nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn von 1,03 Milliarden Dollar aus Warrants und Contingent Value Rights zurück. Für die Beurteilung des operativen Geschäfts zählt das bereinigte EBITDA.