Die Corcept Therapeutics Aktie (ISIN: US2183521028, Nasdaq-Symbol: CORT) gehört am Mittwochabend zu den auffälligsten Werten im US-Handel. Nachbörslich stieg sie um 7,66 Prozent auf 71,00 Dollar, ein Plus von 5,05 Dollar gegenüber dem Schlusskurs von 65,95 Dollar. Damit ist Corcept Therapeutics der zweitgrößte nachbörsliche Gewinner des Abends. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Gehandelt wurden nur rund 12.000 Aktien.
Corcept Therapeutics Aktie: Nachbörslicher Gewinner nach monatelangem Absturz – Gegenbewegung oder Strohfeuer?
Die Corcept Therapeutics Aktie legt nachbörslich um 7,66 Prozent auf 71,00 Dollar zu und ist damit zweitgrößter nachbörslicher Gewinner in den USA. Eine Nachricht gibt es nicht, der Umsatz ist winzig. Der Blick auf die Aktie lohnt trotzdem: Seit dem Hoch im August hat sie fast die Hälfte verloren, obwohl das neue Krebsmedikament Lifyorli rasant wächst.
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Die Ausgangslage
Starke Zahlen, schwache Aktie
Selten klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander wie bei Corcept Therapeutics. Das Unternehmen wächst so schnell wie nie, die Aktie hat sich seit August fast halbiert.
Corcept entwickelt Medikamente, die die Wirkung des Stresshormons Cortisol dämpfen. Jahrelang lebte das Unternehmen von einem einzigen Produkt: Korlym gegen das Cushing-Syndrom. Seit dem 1. April ist ein zweites auf dem Markt. Lifyorli, Wirkstoff Relacorilant, wird bei einer schwer behandelbaren Form von Eierstockkrebs eingesetzt.
Der Start gelang. Im dritten Quartal setzte Corcept mit Lifyorli 91,4 Millionen Dollar um, fast doppelt so viel wie im Vorquartal. Mehr als 2.300 Patientinnen wurden seit dem Marktstart behandelt. Der Gesamtumsatz stieg um 64 Prozent auf 340,5 Millionen Dollar, der Gewinn je Aktie auf 1,01 Dollar nach 0,16 Dollar im Vorjahr.
Trotzdem fiel die Aktie. Ihren höchsten Schlusskurs erreichte sie am 25. August mit 123,57 Dollar. Am Mittwoch schloss sie bei 65,95 Dollar. Ein Grund: Das Management bestätigte die Jahresprognose von 1,1 bis 1,2 Milliarden Dollar Umsatz nur, statt sie anzuheben. Dazu kommen steigende Vertriebskosten, Konkurrenz durch Nachahmerprodukte bei Korlym und offene Rechtsstreitigkeiten.
Der Abend
Warum der nachbörsliche Kurs wenig beweist
Ein Plus von fast 8 Prozent klingt nach einer Wende. Bei 12.000 gehandelten Aktien genügen aber wenige Orders für einen solchen Ausschlag. Der Handel vor Thanksgiving ist ohnehin dünn: Am Donnerstag bleibt die US-Börse geschlossen, am Freitag schließt sie früher.
Auffällig ist das Muster des Abends. Mehrere Aktien, die im regulären Handel gefallen waren, legten nachbörslich zu, als sich die Stimmung an der Wall Street aufhellte. Corcept hatte am Mittwoch gut 1 Prozent verloren.
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