Corcept entwickelt Medikamente, die die Wirkung des Stresshormons Cortisol dämpfen. Jahrelang lebte das Unternehmen von einem einzigen Produkt: Korlym gegen das Cushing-Syndrom. Seit dem 1. April ist ein zweites auf dem Markt. Lifyorli, Wirkstoff Relacorilant, wird bei einer schwer behandelbaren Form von Eierstockkrebs eingesetzt.

Der Start gelang. Im dritten Quartal setzte Corcept mit Lifyorli 91,4 Millionen Dollar um, fast doppelt so viel wie im Vorquartal. Mehr als 2.300 Patientinnen wurden seit dem Marktstart behandelt. Der Gesamtumsatz stieg um 64 Prozent auf 340,5 Millionen Dollar, der Gewinn je Aktie auf 1,01 Dollar nach 0,16 Dollar im Vorjahr.

Trotzdem fiel die Aktie. Ihren höchsten Schlusskurs erreichte sie am 25. August mit 123,57 Dollar. Am Mittwoch schloss sie bei 65,95 Dollar. Ein Grund: Das Management bestätigte die Jahresprognose von 1,1 bis 1,2 Milliarden Dollar Umsatz nur, statt sie anzuheben. Dazu kommen steigende Vertriebskosten, Konkurrenz durch Nachahmerprodukte bei Korlym und offene Rechtsstreitigkeiten.