An einem Morgen, an dem fast alles fällt, reicht ein Plus von 1,73 Prozent für Platz eins. Die Copart Aktie (ISIN: US2172041061, WKN: 893807, Handelssymbol: CO6, US-Handelssymbol: CPRT) steigt am Mittwoch vorbörslich auf 32,91 Dollar und ist damit der größte Nasdaq100 Gewinner vor Handelsbeginn. Die Futures auf den Index liegen zur gleichen Zeit mehr als 2 Prozent im Minus.
Copart Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – Unfallwagen statt Chips
Die Copart Aktie führt vorbörslich die Liste der Nasdaq100 Gewinner an: Der Betreiber von Online-Auktionen für Unfallfahrzeuge steigt um 1,73 Prozent auf 32,91 Dollar, während die Nasdaq-Futures mehr als 2 Prozent verlieren. Die Analyse zeigt, warum Anleger an einem Tag der Zollsorgen gerade hier zugreifen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Ein Geschäft, das Zölle kaum berühren
Eine Nachricht von Copart gibt es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn erklärt sich aus dem Umfeld. Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern belasten vor allem Technologie- und Chipwerte. Anleger suchen deshalb Unternehmen, deren Geschäft weder an Halbleitern noch am Welthandel hängt.
Copart passt in dieses Raster. Das Unternehmen aus Dallas versteigert über eine Online-Plattform Fahrzeuge, die Versicherungen nach Unfällen als Totalschaden abschreiben. Verkäufer sind vor allem Versicherer, Käufer sind Händler, Werkstätten und Verwerter in aller Welt. Unfälle passieren unabhängig von Konjunktur und Zöllen.
Flucht in defensive Werte
Neben Copart stehen mit PepsiCo, Keurig Dr Pepper und Comcast weitere konjunkturunabhängige Titel auf der vorbörslichen Gewinnerliste.
Zahlen in Sicht
Am 1. Dezember legt Copart vor Börsenbeginn die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals vor. Manche Anleger positionieren sich vorab.
Geringe Umsätze
Der letzte vorbörsliche Kurs stammt von 11:24 Uhr. Bei dünnem Handel haben kleine Aufträge große Wirkung.
Einordnung
Stabil, aber zuletzt ohne Schwung
Ganz ohne Schatten ist das Bild nicht. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Juli stieg der Umsatz nur um 2,4 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie sank um 14,6 Prozent auf 0,35 Dollar und verfehlte die Erwartungen. Die Zahl der versteigerten Fahrzeuge ging zurück, weil Versicherer weniger Autos als Totalschaden einstuften.
Für das erste Geschäftsquartal rechnen Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von rund 0,40 Dollar und einem Umsatz von 1,19 Milliarden Dollar. Der Nasdaq100 Gewinner des Morgens muss am 1. Dezember also zeigen, dass die Delle überwunden ist. Die Copart Aktie notiert im unteren Mittelfeld ihrer Spanne der vergangenen zwölf Monate zwischen 25,72 und 41,90 Dollar.
Häufige Fragen zur Copart Aktie
Warum ist die Copart Aktie vorbörslich Nasdaq100 Gewinner?
Anleger weichen am 25. November 2026 wegen neuer Zollsorgen auf konjunkturunabhängige Werte aus. Die Copart Aktie steigt vorbörslich um 1,73 Prozent auf 32,91 Dollar. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wann legt Copart Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, vor Beginn des US-Handels.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Copart Aktie?
Die ISIN lautet US2172041061, die WKN 893807. An der Nasdaq wird die Aktie unter CPRT gehandelt.
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