Eine Nachricht von Copart gibt es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn erklärt sich aus dem Umfeld. Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern belasten vor allem Technologie- und Chipwerte. Anleger suchen deshalb Unternehmen, deren Geschäft weder an Halbleitern noch am Welthandel hängt.

Copart passt in dieses Raster. Das Unternehmen aus Dallas versteigert über eine Online-Plattform Fahrzeuge, die Versicherungen nach Unfällen als Totalschaden abschreiben. Verkäufer sind vor allem Versicherer, Käufer sind Händler, Werkstätten und Verwerter in aller Welt. Unfälle passieren unabhängig von Konjunktur und Zöllen.