Cooper Companies Aktie: Chef weg, Anwälte da – der Kontaktlinsenkonzern rutscht um fast 6 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:43 2 Min.

Die Cooper Companies Aktie fällt vorbörslich um 5,86 Prozent auf 56,69 Dollar und zählt zu den größten Verlierern im S&P 500. Der Hersteller von Kontaktlinsen sucht einen neuen Chef, Kanzleien prüfen Klagen. Für das Minus vom Dienstag fehlt allerdings eine neue Nachricht.

Bild: KI-generiert

Es ist kein gutes Jahr für die Aktionäre von Cooper. Die Cooper Companies Aktie (ISIN: US2166485019, FSE: CP60, Nasdaq: COO) notiert vorbörslich bei 56,69 Dollar, ein Minus von 3,53 Dollar oder 5,86 Prozent. Im S&P 500 gehört der Kontaktlinsen- und Medizintechnikkonzern damit am Dienstagmorgen zu den drei schwächsten Werten. Der Gewinn vom Montag ist mehr als aufgezehrt. vorbörslicher Kurs der Cooper Companies Aktie 56,69 USD Abschlag im S&P 500 -5,86% 52-Wochen-Tief 51,01 USD 52-Wochen-Hoch 89,83 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; PitchBook; Benzinga; Forbes Die Lage Ein Konzern ohne festen Chef Ende Oktober gab Cooper bekannt, dass Vorstandschef Albert White abtritt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, führt der unabhängige Verwaltungsrat Walter Rosebrough das Unternehmen. Morningstar sprach von einem Führungswechsel inmitten schwacher Geschäftsentwicklung. Schon nach den Zahlen zum dritten Quartal war die Aktie nachbörslich um fast 16 Prozent eingebrochen, mehrere Analysten senkten ihre Prognosen. Inzwischen werben Anwaltskanzleien um Anleger für mögliche Sammelklagen. Der Kurs Zurück in Richtung Jahrestief Am Freitag hatte die Aktie bei 58,88 Dollar geschlossen, am Montag erholte sie sich auf 60,22 Dollar. Der vorbörsliche Kurs liegt wieder darunter. Bis zum 52-Wochen-Tief bei 51,01 Dollar sind es rund zehn Prozent, vom Hoch bei 89,83 Dollar trennen die Aktie knapp 37 Prozent (eigene Rechnung). Die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Quelle bei 65,80 oder 76,29 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Eine neue Meldung, die das Minus erklärt, haben wir nicht gefunden. Was für die Cooper Companies Aktie spricht Durchschnittliche Kursziele über dem Kurs

Aktienrückkaufprogramm läuft

Kontaktlinsen als stabiles Grundgeschäft

Neuer Chef kann einen Neuanfang bringen Was Anleger bedenken sollten Chefposten nur übergangsweise besetzt

Mögliche Sammelklagen von Anlegern

Kurs knapp 37 Prozent unter dem Jahreshoch

Kein bekannter Auslöser für das heutige Minus Einordnung der Redaktion: Die Cooper Companies Aktie ist ein Wert in der Warteschleife. Solange die Chefsuche läuft und die nächsten Zahlen ausstehen, fehlt dem Kurs ein Halt, und schwache Tage fallen stärker aus als starke. Das vorbörsliche Minus beruht auf einem frühen Kurs. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Cooper Companies Aktie Warum fällt die Cooper Companies Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Meldung liegt nicht vor. Belastet wird die Aktie seit Wochen durch den Chefwechsel und schwache Geschäftszahlen. Wer führt Cooper Companies?

Übergangsweise der unabhängige Verwaltungsrat Walter Rosebrough, nachdem Albert White seinen Rückzug angekündigt hat. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cooper Companies Aktie?

US-Handelssymbol: COO (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: CP60. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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