Es ist kein gutes Jahr für die Aktionäre von Cooper. Die Cooper Companies Aktie (ISIN: US2166485019, FSE: CP60, Nasdaq: COO) notiert vorbörslich bei 56,69 Dollar, ein Minus von 3,53 Dollar oder 5,86 Prozent. Im S&P 500 gehört der Kontaktlinsen- und Medizintechnikkonzern damit am Dienstagmorgen zu den drei schwächsten Werten. Der Gewinn vom Montag ist mehr als aufgezehrt.
Cooper Companies Aktie: Chef weg, Anwälte da – der Kontaktlinsenkonzern rutscht um fast 6 Prozent
Die Cooper Companies Aktie fällt vorbörslich um 5,86 Prozent auf 56,69 Dollar und zählt zu den größten Verlierern im S&P 500. Der Hersteller von Kontaktlinsen sucht einen neuen Chef, Kanzleien prüfen Klagen. Für das Minus vom Dienstag fehlt allerdings eine neue Nachricht.
Die Lage
Ein Konzern ohne festen Chef
Ende Oktober gab Cooper bekannt, dass Vorstandschef Albert White abtritt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, führt der unabhängige Verwaltungsrat Walter Rosebrough das Unternehmen. Morningstar sprach von einem Führungswechsel inmitten schwacher Geschäftsentwicklung. Schon nach den Zahlen zum dritten Quartal war die Aktie nachbörslich um fast 16 Prozent eingebrochen, mehrere Analysten senkten ihre Prognosen. Inzwischen werben Anwaltskanzleien um Anleger für mögliche Sammelklagen.
Der Kurs
Zurück in Richtung Jahrestief
Am Freitag hatte die Aktie bei 58,88 Dollar geschlossen, am Montag erholte sie sich auf 60,22 Dollar. Der vorbörsliche Kurs liegt wieder darunter. Bis zum 52-Wochen-Tief bei 51,01 Dollar sind es rund zehn Prozent, vom Hoch bei 89,83 Dollar trennen die Aktie knapp 37 Prozent (eigene Rechnung). Die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Quelle bei 65,80 oder 76,29 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Eine neue Meldung, die das Minus erklärt, haben wir nicht gefunden.
Einordnung der Redaktion: Die Cooper Companies Aktie ist ein Wert in der Warteschleife. Solange die Chefsuche läuft und die nächsten Zahlen ausstehen, fehlt dem Kurs ein Halt, und schwache Tage fallen stärker aus als starke. Das vorbörsliche Minus beruht auf einem frühen Kurs. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Cooper Companies Aktie
Warum fällt die Cooper Companies Aktie heute vorbörslich?
Eine neue Meldung liegt nicht vor. Belastet wird die Aktie seit Wochen durch den Chefwechsel und schwache Geschäftszahlen.
Wer führt Cooper Companies?
Übergangsweise der unabhängige Verwaltungsrat Walter Rosebrough, nachdem Albert White seinen Rückzug angekündigt hat.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cooper Companies Aktie?
US-Handelssymbol: COO (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: CP60. ISIN und WKN werden nachgetragen.
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