Continental Aktienanalyse: Vom Autozulieferer zum reinen Reifenkonzern – wie viel Rendite steckt im neuen Conti?

Was macht Continental heute noch?

Nach der Abspaltung von Aumovio und dem Verkauf von ContiTech wird Continental zum reinen Reifenhersteller.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge auf 14,9 Prozent. Die Pkw-Reifen erreichten 18,7 Prozent.

Was erwartet Continental für 2026?

Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent bei einem Umsatz von 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro.

Wann ist der ContiTech-Verkauf abgeschlossen?

Der Finanzchef erwartet den Vollzug um den Jahreswechsel.