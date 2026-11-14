Aus einem der größten Autozulieferer der Welt wird ein reiner Reifenhersteller – und die Börse applaudiert. Die Continental-Aktie schloss am Freitag bei 73,78 Euro, allein in dieser Woche legte sie knapp 6 Prozent zu. Am Tag der Quartalszahlen war sie bereits um bis zu 6,7 Prozent gestiegen. Der Grund: Das Reifengeschäft verdient besser als erwartet, die Prognose steigt, und der Verkauf der letzten Nicht-Reifen-Sparte steht kurz vor dem Abschluss. Diese Continental Aktienanalyse zeigt, wie viel Rendite im neuen Conti steckt – und was die Continental Aktienprognose jetzt bestimmt.
Continental Aktienanalyse: Vom Autozulieferer zum reinen Reifenkonzern – wie viel Rendite steckt im neuen Conti?
Aumovio abgespalten, ContiTech verkauft, nur die Reifen bleiben: Continental steht vor dem Abschluss des größten Umbaus seiner Geschichte. Das Reifengeschäft verdient fast 19 Prozent Marge, die Prognose steigt, die Aktie klettert. Unsere Continental Aktienanalyse zeigt, was der neue Conti wert ist, wo Kautschuk und Amerika bremsen und was die Continental Aktienprognose jetzt bestimmt.
CONCON
Steckbrief
- Unternehmen
- Continental AG
- Sitz
- Hannover
- Ticker
- CON (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 73,78 Euro
- KGV
- rund 13
- Dividendenrendite
- rund 3,8 Prozent
- Vorstandschef
- Christian Kötz
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Drei Schritte zum reinen Reifenkonzern
Die Continental Aktie von heute hat mit dem Konzern von vor zwei Jahren nur noch den Namen gemeinsam.
Im September 2025 spaltete Continental die Autozuliefersparte ab, die heute als Aumovio eigenständig an der Börse notiert. Anfang Februar 2026 folgte der Verkauf des Geschäftsfelds für Erstausrüstung, im Juli der Vertrag über den Verkauf der gesamten Kunststofftechniksparte ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star. Den Großteil der Freigaben hat Continental bereits, Finanzchef Roland Welzbacher erwartet den Vollzug um den Jahreswechsel. Danach bleibt ein fokussierter Reifenhersteller – mit deutlich höheren Margen als der alte Mischkonzern.
Mit unserer Neuaufstellung als reiner Reifenhersteller befinden wir uns auf der Zielgeraden.
Die Quartalszahlen
Winterreifen und Lkw-Reifen: die Marge steigt auf fast 19 Prozent
Im dritten Quartal sank der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten auf 3,5 Milliarden Euro, organisch um 1,5 Prozent. Trotzdem stieg das bereinigte EBIT um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 14,9 Prozent. Treiber war ein höherer Absatz von Hochleistungsreifen, Winterreifen und Lkw-Reifen. Im Pkw-Reifengeschäft erreichte die bereinigte Marge 18,7 Prozent nach 17,7 Prozent im Vorjahr. Schwach lief Amerika: Dort sank der Umsatz wegen schwacher Ersatzmärkte um 5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Free Cashflow fiel auf 31 Millionen Euro.
Continental: Bereinigte EBIT-Marge im dritten Quartal
Prozent
- Q3 2025
- Q3 2026
Quelle: Continental, Mitteilung vom 4. November 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Q3 2025
|Q3 2026
|Konzern (fortgeführt)
|13,9
|14,9
|Pkw-Reifen
|17,7
|18,7
Der Ausblick
Prognose rauf, ContiTech runter
Für 2026 erwartet Continental nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent, zuvor waren 12,0 bis 13,5 Prozent geplant. Den Umsatz präzisierte der Konzern auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro. Auch das Ziel für den freien Cashflow stieg. Zwei Schatten gibt es: Höhere Rohstoffpreise, vor allem für Kautschuk, sollen das Schlussquartal stärker belasten. Und die Sparte ContiTech, die verkauft wird, läuft schlechter als erwartet – ihre Margenprognose sank auf 6,5 bis 7,5 Prozent. Für die Continental Aktienprognose zählt aber vor allem das Reifengeschäft. Neue Mittelfristziele stellte der Finanzchef nach dem Abschluss des ContiTech-Verkaufs in Aussicht.
Die Bewertung
KGV um 13, Rendite fast 4 Prozent: Reifen zum fairen Preis
Mit einem KGV von rund 13 und einer Dividendenrendite von knapp 4 Prozent ist die Continental Aktie moderat bewertet. Für einen Reifenhersteller mit einer Marge von fast 19 Prozent im Kerngeschäft ist das kein überzogener Preis. Nach dem ContiTech-Verkauf fließt zudem Geld in die Kasse, das in Schuldenabbau, Investitionen oder Ausschüttungen gehen kann. Für Anleger ist der neue Conti damit ein klar verständlicher Wert: ein Premium-Reifenhersteller, dessen Ertrag an Absatz, Preisen und Rohstoffkosten hängt.
Die Analysten
Hochstufung nach den Zahlen: die Stimmung dreht
Nach den Zahlen stufte die LBBW die Continental-Aktie auf „Kaufen“ hoch. Zuvor hatte Bernstein im Sommer mit „Market-Perform“ und einem Kursziel von 73 Euro eine abwartende Haltung eingenommen – dieses Ziel hat die Aktie inzwischen erreicht. Die Anhebung der Margen- und Cashflowziele werten Analysten als Zeichen, dass Continental aus dem Reifengeschäft mehr Ertragskraft schöpft als erwartet. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Continental Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der neue Conti überzeugt
Der ContiTech-Verkauf wird zum Jahreswechsel vollzogen, ehrgeizige Mittelfristziele folgen. Dann könnte die Continental-Aktie die Marke von 80 Euro ins Visier nehmen.
Szenario 2: Konsolidierung
Die Marge bleibt stark, Rohstoffkosten dämpfen aber den Ausblick. Die Aktie pendelt zwischen 66 und 78 Euro.
Szenario 3: Rohstoffschock
Ein neuer Ölpreisschub im Iran-Konflikt verteuert Kautschuk und Ruß, Amerika bleibt schwach. Dann droht ein Rückfall unter 66 Euro.
Häufige Fragen zur Continental Aktienanalyse
Was macht Continental heute noch?
Nach der Abspaltung von Aumovio und dem Verkauf von ContiTech wird Continental zum reinen Reifenhersteller.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge auf 14,9 Prozent. Die Pkw-Reifen erreichten 18,7 Prozent.
Was erwartet Continental für 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent bei einem Umsatz von 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro.
Wann ist der ContiTech-Verkauf abgeschlossen?
Der Finanzchef erwartet den Vollzug um den Jahreswechsel.
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