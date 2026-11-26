Continental Aktienanalyse: Margenprognose angehoben, 100-Tage-Linie im Test - Trägt die Reifenstärke den nächsten Schub?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 14:40 8 Min.

Die Continental Aktie testet nach dem Kurssprung zu den Q3-Zahlen die 100-Tage-Linie. Der reine Reifenhersteller hob seine Margen- und Cashflow-Prognose für 2026 an, zugleich warnt eine Gewerkschaft vor Folgen für das Werk in Südafrika. Die Continental Aktienanalyse mit Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.

Bild: Continental Aktiengesellschaft

Bereinigte EBIT-Marge im dritten Quartal (Vorjahr 13,9%) 14,9% Bereinigtes EBIT im dritten Quartal (+6,7%) 514 Mio. € Neue Margenprognose 2026, zuvor 12,0 bis 13,5% 13,4 bis 14,0% Rücksetzer am 25.11.2026 unter die 100-Tage-Linie 68,94 € Zuletzt gezahlte Dividende je Aktie 2,70 € Steckbrief Unternehmen Continental AG Börse / Ticker Xetra, CON ISIN DE0005439004 Kerngeschäft Reifen, ContiTech zum Verkauf vorgesehen Marktkapitalisierung rund 14,8 Mrd. € (Datenanbieter) Offene Themen ContiTech-Verkauf, Werk Südafrika Stand: 26.11.2026, Kurs Börse Stuttgart, 26.11.2026, 7:55 Uhr (Geld 69,50 €, Brief 69,92 €) Die Continental Aktie (ISIN: DE0005439004, FSE: CON) ist nach dem Kurssprung zu den Quartalszahlen am 4. November in eine Konsolidierung übergegangen. Am Mittwoch fiel das Papier auf 68,94 Euro und kreuzte die 100-Tage-Linie nach unten, am Donnerstagmorgen lag der Kurs an der Börse Stuttgart mit rund 69,50 bis 69,92 Euro leicht im Plus (+0,26%). Fundamental hat sich das Bild dagegen aufgehellt: Der reine Reifenhersteller hob Margen- und Cashflow-Prognose an, Analysten wie UBS und Bernstein nennen Kursziele von 82 bis 90 Euro. Zugleich sorgt ein Bericht über die Zukunft des Werks in Südafrika für Gesprächsstoff. Was bedeutet das für die Continental Aktie Prognose? Die aktuellen News Werk in Südafrika: Gewerkschaft warnt, Continental schweigt Auslöser ist die Aussage von Irvin Jim, Generalsekretär der Metallergewerkschaft Numsa, vor einem Parlamentsausschuss in Südafrika. Laut dem Branchenportal TopAuto sagte er, Continental habe der Gewerkschaft im Januar 2026 einen düsteren Marktausblick geschildert. Die jährliche Produktionszuteilung für das Werk sei demnach von 2,3 auf 1,7 Millionen Reifen gekürzt worden. Werde die Lage nicht binnen neun Monaten umgekehrt, drohe dem Standort ein ähnliches Schicksal wie dem Goodyear-Werk, das im vergangenen Jahr schloss. Continental selbst kommentiert die Angaben nicht. Ein Sprecher erklärte laut TopAuto, man äußere sich nicht zu Gerüchten oder Behauptungen Dritter über interne Gespräche, überprüfe die Standorte aber regelmäßig auf langfristige Tragfähigkeit. Eine offizielle Schließungsentscheidung ist nicht bekannt. Einordnung der Redaktion Das Werk in Gqeberha, früher Port Elizabeth, ist Continentals einziges Reifenwerk in Afrika; der Konzern betreibt weltweit 19 Reifenwerke. Finanzielle Auswirkungen einer möglichen Schließung nennt keine Quelle. Für die Continental Aktienanalyse gilt das Thema deshalb vorerst als Randrisiko, das mit weiteren Meldungen an Gewicht gewinnen kann. Die Quartalszahlen Reifengeschäft liefert: Marge steigt, Cashflow schwächelt Im dritten Quartal 2026 erzielte Continental in den fortgeführten Aktivitäten, also im Reifengeschäft, einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro nach 3,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Organisch lag der Umsatz um 1,5% niedriger. Das bereinigte EBIT stieg dennoch um 6,7% auf 514 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 14,9% nach 13,9%. Zur positiven Entwicklung trugen laut Unternehmen vor allem der gestiegene Absatz von Ultra-High-Performance-Reifen ab 18 Zoll, leicht positive Wechselkurseffekte, geringere Zolleinflüsse und erfolgreiche kommerzielle Maßnahmen angesichts höherer Rohmaterialpreise bei. Continental im dritten Quartal 2026 (fortgeführte Aktivitäten) Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Umsatz 3,5 Mrd. € 3,9 Mrd. € organisch -1,5% Bereinigtes EBIT 514 Mio. € 482 Mio. € +6,7% Bereinigte EBIT-Marge 14,9% 13,9% +1,0 Prozentpunkte Nettoergebnis 349 Mio. € -756 Mio. € - Bereinigter Free Cashflow 31 Mio. € 99 Mio. € -69,0% Nettoergebnis einschließlich nicht fortgeführter Aktivitäten. Die Marke Continental erzielte 2025 laut Börsen-Zeitung 62% ihres Pkw-Reifenumsatzes mit Reifen ab 18 Zoll. Quelle : Continental AG, Pressemitteilung vom 4.11.2026 Auffällig ist der Free Cashflow: Mit 31 Millionen Euro lag er im Quartal klar unter dem Vorjahreswert. Der Konzern hält dennoch an seinem Ziel fest und hob sogar die Spanne an. Prognose 2026 nach Q3: angehoben Kennzahl Neue Prognose Bisherige Prognose Bereinigte EBIT-Marge 13,4 bis 14,0% 12,0 bis 13,5% Umsatz 13,5 bis 13,9 Mrd. € 13,2 bis 14,2 Mrd. € Bereinigter Free Cashflow 1,0 bis 1,3 Mrd. € - ContiTech (nicht fortgeführte Aktivitäten): Umsatz rund 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro, bereinigte EBIT-Marge rund 6,5 bis 7,5%. Quelle : Continental AG, Pressemitteilung vom 4.11.2026; dpa-AFX Die Börse reagierte am Tag der Zahlen mit einem Kursplus von 5,2%. Seither geht es seitwärts, denn die Risiken sind benannt: Höhere Rohmaterialkosten bleiben laut Bericht ein Thema, und die schwächere Fahrzeugproduktion belastet das Erstausrüstungsgeschäft, in Nordamerika um 5% und in China um 6%. Der Herbst gilt zudem als Hauptsaison im Winterreifen-Ersatzgeschäft, das Continentals Premiumsegment traditionell stützt. Ob die Saison die Absatzdelle im Erstausrüstungsgeschäft ausgleicht, zeigen erst die Zahlen zum vierten Quartal. Das Chartbild Zwischen den Durchschnittslinien: Die Zone um 70 Euro Charttechnisch pendelt die Continental Aktie seit Wochen um die Durchschnittslinien. Am 14. Oktober kreuzte sie die 100-Tage-Linie nach oben (bei 70,58 Euro), am 5. November nach unten, am 6. November wieder nach oben (bei 70,50 Euro). Die 200-Tage-Linie durchbrach der Kurs am 20. November nach unten und am 23. November bei 70,40 Euro wieder nach oben. Am 25. November folgte der Rückfall unter die 100-Tage-Linie auf 68,94 Euro. Einschätzung der Redaktion: Die Zone um 70 Euro ist die Entscheidungsmarke. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber stärkt das Bild, ein Rutsch darunter spricht für eine längere Seitwärtsphase. Analysten Kursziele von 78 bis 90 Euro: Die Mehrheit bleibt positiv Nach den Zahlen wurde die Analystengemeinde optimistischer. Die LBBW hob Continental am 5. November von Halten auf Kaufen und das Kursziel von 76 auf 80 Euro an. Die Bank of America bleibt bei Buy (Ziel 78 Euro), am 19. November bestätigten UBS (Buy, Ziel 90 Euro) und Bernstein (Outperform, Ziel 82 Euro) ihr Votum. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Was für die Continental Aktie spricht Margenprognose 2026 auf 13,4 bis 14,0% angehoben, Free-Cashflow-Ziel bei 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro.

Premiumreifen ab 18 Zoll treiben die Profitabilität.

Fokus auf das Reifengeschäft nach dem geplanten ContiTech-Verkauf.

Mehrheit der genannten Analysten positiv, zuletzt 2,70 Euro Dividende je Aktie. Was gegen die Continental Aktie spricht Umsatz organisch rückläufig, Free Cashflow im Quartal deutlich unter Vorjahr.

Höhere Rohmaterialkosten bleiben ein Risiko für die Marge.

Schwache Fahrzeugproduktion belastet das Erstausrüstungsgeschäft.

Offene Zukunft des Werks in Südafrika; Kursschwankungen bis zum Totalverlust möglich. Prognose Continental Aktie Prognose: drei Szenarien Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie, die um ihre Durchschnittslinien pendelt, nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung. 01 Kurzfristig (bis Jahresende): Zone um 70 Euro Hält die Continental Aktie die Marke um 70 Euro, könnte die Winterreifensaison die Stimmung stützen. Fällt sie darunter, droht ein erneuter Test der Oktober- und Novembertiefs. Neue Meldungen zum Werk in Südafrika können den Kurs zusätzlich bewegen. 02 Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Margenziel bestätigen Entscheidend ist, ob Continental die angehobene Marge von 13,4 bis 14,0% im Schlussquartal erreicht und ein überzeugendes Ausblick-Signal für 2027 setzt. Rohmaterialpreise und Zölle sind die größten Unsicherheiten. 03 Langfristig (ab 2028): Reiner Reifenhersteller Gelingt der ContiTech-Verkauf und bleibt das Premiumsegment stark, könnte der Konzern als fokussierter Reifenhersteller mit hohen Margen punkten. Scheitert der Verkauf oder drücken Kosten und Wettbewerb, bleibt die Aktie ein Zykluswert. Termine Was Anleger der Continental Aktie jetzt beobachten Laufend: Meldungen zum Werk in Gqeberha, Reaktion von Continental und Numsa.

Laufend: Fortschritte beim geplanten ContiTech-Verkauf.

Dezember 2026: Winterreifensaison und Kursreaktion an der 70-Euro-Marke.

Voraussichtlich März 2027: Jahreszahlen 2026 mit Ausblick 2027. FAQ Häufige Fragen zur Continental Aktie Warum gibt die Continental Aktie aktuell nach? Nach dem Kurssprung von 5,2% zu den Q3-Zahlen am 4. November konsolidiert das Papier. Am 25. November fiel es auf 68,94 Euro und unter die 100-Tage-Linie, am Donnerstagmorgen lag es leicht im Plus. Wird das Reifenwerk in Südafrika geschlossen? Eine Schließung ist nicht bestätigt. Eine Gewerkschaft warnt vor Folgen, Continental kommentiert das nicht. Wie lautet die Continental Aktie Prognose des Konzerns? Für 2026 erwartet Continental in den fortgeführten Aktivitäten eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0%, einen Umsatz von 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro und einen bereinigten Free Cashflow von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro. Zahlt die Continental Aktie Dividende? Zuletzt wurden 2,70 Euro je Aktie gezahlt. Ist die Continental Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Fazit: Continental Aktie zwischen Reifenstärke und Kursruhe Die Continental Aktie punktet fundamental mit einer angehobenen Margenprognose und einem Premiumreifen-Geschäft, das die Profitabilität treibt. Kurzfristig entscheidet die Zone um 70 Euro, mittelfristig die Marge im Schlussquartal, langfristig der Umbau zum reinen Reifenhersteller. Wer die Continental Aktienanalyse verfolgt, sollte auf drei Signale achten: die Entwicklung am Werk in Südafrika, den ContiTech-Verkauf und die Rohmaterialkosten.

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