Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.
Continental Aktie: Rollt stabil weiter
Ausblick auf Gesamtjahr angehoben
Continental habe im dritten Quartal 2026 einen bereinigten Umsatz von EUR 3,45 Mrd. erzielt, was einem Rückgang von 11,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Erwartet worden sei ein Umsatz von EUR 3,49 Mrd., sodass das Unternehmen leicht unter den Prognosen geblieben sei. Hauptgrund für den Umsatzrückgang sei der Abschluss des Verkaufs des Geschäftsbereichs Original Equipment Solutions zum Jahresbeginn. Das Ergebnis je Aktie habe EUR 1,75 betragen und damit über der Markterwartung von EUR 1,40 gelegen.
Der Adjusted Free Cash Flow habe mit EUR 31 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 99 Mio. gelegen, während er sich auf Neunmonatssicht auf EUR 336 Mio. verbessert habe (Vorjahr: EUR -153 Mio.). Beim bereinigten EBIT habe jedoch ein Anstieg um 6,7% auf EUR 514 Mio. verzeichnet werden können, was zu einer Marge von 14,9% geführt habe (Q3 2025: 13,9%). Das Nettoergebnis habe mit EUR 349 Mio. klar ins Plus gedreht, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust verbucht worden sei.
Ausblick: Continental habe den Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 nach oben angepasst und rechne nun mit einem Umsatz zwischen EUR 13,5 Mrd. und EUR 13,9 Mrd. sowie einer bereinigten EBIT-Marge von 13,4% bis 14,0%. Beim bereinigten freien Cashflow erwarte das Unternehmen einen Wert zwischen EUR 1,0 Mrd. und EUR 1,3 Mrd. Continental fokussiere sich weiterhin auf margenstarke Premiumsegmente und den Ausbau seiner Marktposition, um das profitable Wachstum im Gesamtjahr 2026 zu unterstützen.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Continental habe "halten" gelautet, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2026)
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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