Continental Aktie: Rollt stabil weiter

Der Adjusted Free Cash Flow habe mit EUR 31 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 99 Mio. gelegen, während er sich auf Neunmonatssicht auf EUR 336 Mio. verbessert habe (Vorjahr: EUR -153 Mio.). Beim bereinigten EBIT habe jedoch ein Anstieg um 6,7% auf EUR 514 Mio. verzeichnet werden können, was zu einer Marge von 14,9% geführt habe (Q3 2025: 13,9%). Das Nettoergebnis habe mit EUR 349 Mio. klar ins Plus gedreht, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust verbucht worden sei.