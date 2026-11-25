Das Geschäftsmodell ist unverändert: Constellation Software kauft kleine Softwarefirmen mit treuen Kunden und hält sie dauerhaft. Im dritten Quartal stieg der Umsatz so um 19 Prozent auf 3,51 Milliarden US-Dollar. Die Programme stecken tief in den Abläufen von Behörden, Versorgern oder Kliniken und lassen sich schwer ersetzen. Befürworter sehen darin einen Schutz gegen KI-Konkurrenz. Kritiker verweisen auf das geringe Wachstum aus eigener Kraft.