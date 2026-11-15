Constellation Energy-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 schlagen die Erwartungen um 30 Prozent – der Atomstrom-Riese wird zum Kraftwerk der KI

Rechenzentren brauchen Strom, der rund um die Uhr verlässlich fließt – unabhängig von Wind und Sonne. Kernkraftwerke liefern genau das, und zwar ohne CO2-Ausstoß. Deshalb zahlen Amazon, Google und Microsoft für langfristige Lieferverträge Aufschläge. Constellation ist der größte Anbieter dieses Stroms in den USA und profitiert doppelt: über höhere Großhandelspreise und über maßgeschneiderte Verträge mit den Technologiekonzernen.

Die Aktie hat dennoch ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger strengere Auflagen für Rechenzentren und politischen Druck auf die Strompreise. Die Netzaufsicht im PJM-Gebiet prüft bereits, wie große neue Verbraucher die Preise für Haushalte beeinflussen. Die Quartalszahlen zeigen allerdings: Im Geschäft ist davon bislang nichts zu sehen.