Der Montag gehörte dem Atomstrom. Die Constellation Energy Quartalszahlen vom 9. November 2026 eröffneten die Woche mit einem Paukenschlag: Der größte Betreiber von Kernkraftwerken der USA verdiente im dritten Quartal rund 30 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten, und hob seine Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Die Constellation Energy-Aktie sprang um 10,46 Prozent auf 276,09 Dollar und setzte die Erholung danach fort. Trotzdem liegt sie mit rund 282 Dollar noch etwa 22 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn – und weit unter dem Rekordhoch von 380,78 Dollar.
Constellation Energy-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 schlagen die Erwartungen um 30 Prozent – der Atomstrom-Riese wird zum Kraftwerk der KI
Die Constellation Energy Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 liegen weit über den Erwartungen der Analysten: 5,06 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie statt 3,89 Dollar, 9,55 Milliarden Dollar Umsatz und eine zum zweiten Mal angehobene Jahresprognose. Dazu kommen ein 20-Jahres-Vertrag mit Amazon, eine Kraftwerksübernahme und ein Ausbauprogramm über 4,3 Milliarden Dollar. Die Constellation Energy-Aktie springt um 10,46 Prozent. Die große Analyse der Constellation Energy Zahlen: Calpine, Rechenzentren, Politik und was Anleger jetzt wissen müssen.
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Constellation Energy Quartalszahlen Q3 2026
30 Prozent über dem Konsens: die Constellation Energy Zahlen im Detail
Gemessen an den Erwartungen der Analysten war das dritte Quartal ein Volltreffer.
Der bereinigte operative Gewinn je Aktie stieg um 66 Prozent auf 5,06 Dollar nach 3,04 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten laut Fiscal AI nur mit 3,89 Dollar gerechnet – eine Überraschung von rund 30 Prozent. Der Umsatz wuchs um 45,4 Prozent auf 9,55 Milliarden Dollar und übertraf die Schätzung von 9,35 Milliarden Dollar. Nach US-GAAP verdiente Constellation rund 1,84 Milliarden Dollar oder 5,19 Dollar je Aktie, nach 930 Millionen Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis hat sich auf 2,49 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.
Calpine als Wachstumsmotor
Die im Januar abgeschlossene Übernahme des Gaskraftwerksbetreibers Calpine steuerte rund 3,38 Milliarden Dollar Umsatz bei und lieferte im Quartal 38.387 Gigawattstunden Strom.
Höhere Strompreise
Steigende Kapazitätspreise im größten US-Netzgebiet PJM und höhere Großhandelspreise, getrieben vom Strombedarf der Rechenzentren, verbesserten die Margen.
Kraftwerke unter Volllast
Die Kernkraftwerke erreichten eine Auslastung von 97,2 Prozent.
Aktienrückkäufe
Im laufenden Jahr kaufte Constellation eigene Aktien für rund 3 Milliarden Dollar zurück, davon 800 Millionen im dritten Quartal.
Der Ausblick
Zweite Prognoseanhebung: ein Dollar mehr am unteren Ende
Für 2026 erwartet Constellation nun einen bereinigten operativen Gewinn je Aktie von 12,50 bis 12,80 Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 11,50 bis 12,50 Dollar, ursprünglich sogar bei 11,00 bis 12,00 Dollar. Der Markt hatte mit 12,22 Dollar gerechnet. Die Mitte der Spanne stieg damit von 12,00 auf 12,65 Dollar. Gleichzeitig kündigte der Konzern ein Investitionsprogramm über 4,3 Milliarden Dollar an, um die Leistung bestehender Kernkraftwerke zu erhöhen. Dafür liegt eine bedingte Kreditzusage des US-Energieministeriums über bis zu 5 Milliarden Dollar vor.
Zwei Verträge zeigen, wohin die Reise geht. Mit Amazon schloss Constellation eine 20-jährige Vereinbarung über 690 Megawatt, die Investitionen von mehr als 3 Milliarden Dollar am Kernkraftwerk Calvert Cliffs in Maryland ermöglicht – einschließlich einer Kapazitätserweiterung um 190 Megawatt zwischen 2030 und 2032. Zudem kauft Constellation das Gaskraftwerk Rhode Island State Energy Center mit 609 Megawatt für 715 Millionen Dollar von Shell.
Das große Bild
Rund um die Uhr klimafreundlich: warum die KI Atomstrom braucht
Die Constellation Energy Zahlen zeigen, dass der KI-Boom nicht nur Chiphersteller reich macht, sondern auch die Betreiber von Kraftwerken.
Rechenzentren brauchen Strom, der rund um die Uhr verlässlich fließt – unabhängig von Wind und Sonne. Kernkraftwerke liefern genau das, und zwar ohne CO2-Ausstoß. Deshalb zahlen Amazon, Google und Microsoft für langfristige Lieferverträge Aufschläge. Constellation ist der größte Anbieter dieses Stroms in den USA und profitiert doppelt: über höhere Großhandelspreise und über maßgeschneiderte Verträge mit den Technologiekonzernen.
Die Aktie hat dennoch ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger strengere Auflagen für Rechenzentren und politischen Druck auf die Strompreise. Die Netzaufsicht im PJM-Gebiet prüft bereits, wie große neue Verbraucher die Preise für Haushalte beeinflussen. Die Quartalszahlen zeigen allerdings: Im Geschäft ist davon bislang nichts zu sehen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 338 Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das ist eine Einschätzung Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Die Constellation Energy-Aktie auf einen Blick
Constellation Energy Corporation (ISIN: US21037T1097, Handelssymbol: CEG, Nasdaq) – 276,09 US-Dollar am 9. November 2026 (+10,46 Prozent), zuletzt rund 282 Dollar
Q3 2026: bereinigter Gewinn je Aktie 5,06 Dollar (+66 Prozent, Konsens 3,89 Dollar), GAAP 5,19 Dollar
Umsatz: 9,55 Mrd. Dollar (+45,4 Prozent, Konsens 9,35 Mrd. Dollar)
Operatives Ergebnis: 2,49 Mrd. Dollar (+129,5 Prozent)
Prognose 2026: 12,50 bis 12,80 Dollar je Aktie (zuvor 11,50 bis 12,50 Dollar)
Investitionsprogramm: 4,3 Mrd. Dollar, Kreditzusage des Energieministeriums bis zu 5 Mrd. Dollar
Aktienrückkäufe 2026: rund 3 Mrd. Dollar
Häufige Fragen zu den Constellation Energy Quartalszahlen
Wie fielen die Constellation Energy Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Constellation Energy steigerte den bereinigten Gewinn je Aktie um 66 Prozent auf 5,06 Dollar und den Umsatz um 45,4 Prozent auf 9,55 Milliarden Dollar. Beides lag deutlich über den Erwartungen.
Was erwartet Constellation Energy für 2026?
Einen bereinigten operativen Gewinn je Aktie von 12,50 bis 12,80 Dollar. Es ist die zweite Anhebung in diesem Jahr.
Warum profitiert Constellation vom KI-Boom?
Rechenzentren brauchen rund um die Uhr verlässlichen, klimafreundlichen Strom. Constellation ist der größte Atomstromerzeuger der USA und schließt langfristige Lieferverträge mit Konzernen wie Amazon.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Constellation Energy-Aktie?
Die Constellation Energy-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CEG gehandelt. Die ISIN lautet US21037T1097.
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