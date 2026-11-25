Versorger gelten an der Börse als ruhige Papiere für unruhige Tage. Die Constellation Energy Aktie verhielt sich am Mittwoch anders. Der Betreiber von Kernkraftwerken schloss 3,90 Prozent tiefer bei 235,28 Dollar, während klassische Branchen zulegten. Zum Tief der vergangenen zwölf Monate bei 228,63 Dollar fehlen weniger als 3 Prozent. Das Hoch desselben Zeitraums lag bei 380,78 Dollar.
Constellation Energy Aktie: Prognose angehoben, Kurs nahe Jahrestief – wird der Atomstrom-Konzern zum Opfer der KI-Zweifel?
Die Constellation Energy Aktie verlor am Mittwoch 3,90 Prozent auf 235,28 Dollar. Zum Tief der vergangenen zwölf Monate fehlen weniger als 3 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Versorger fällt mit den KI-Werten.
Die Erklärung
Ein Versorger, gehandelt wie eine KI-Aktie
Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Die Erklärung liegt in der Geschichte, die Anleger mit dem Papier verbinden. Constellation hat langfristige Lieferverträge mit Betreibern von Rechenzentren geschlossen. Der Strombedarf der künstlichen Intelligenz machte die Aktie zu einem Favoriten.
Diese Verbindung wirkt jetzt in die andere Richtung. Zweifeln Anleger daran, dass KI-Unternehmen ihre Ausbaupläne finanzieren können, zweifeln sie auch am künftigen Strombedarf. Dazu kommen höhere Zinsen nach dem Anstieg der US-Inflation auf 3,8 Prozent, die kapitalintensive Versorger belasten, und eine nach der Übernahme des Stromerzeugers Calpine gestiegene Verschuldung.
Der Widerspruch
Operativ besser, an der Börse schwächer
Die Geschäftszahlen passen nicht zum Kursbild. Constellation hat seine Gewinnprognose für 2026 angehoben, der Mittelzufluss ist gestiegen, und die Nachfrage nach vertraglich gesichertem Atomstrom wächst. Trotzdem lag die Constellation Energy Aktie bis Dienstag seit Jahresbeginn rund 33 Prozent im Minus.
Ein Teil des Rückgangs ist eine Normalisierung nach einer sehr hohen Bewertung. Die nächste wichtige Wegmarke ist der Ausblick für 2027 und 2028, den das Unternehmen im Februar vorlegen will. Bis dahin richtet sich der Blick auf die Marke von 228,63 Dollar. Das Tagestief vom Mittwoch lag bei 230,57 Dollar.
Die Constellation Energy Aktie wurde mit der KI-Fantasie teuer. Jetzt zahlt sie den Preis dafür, obwohl die Kraftwerke denselben Strom liefern wie zuvor.
Häufige Fragen zur Constellation Energy Aktie
Warum fällt die Constellation Energy Aktie?
Sie gilt als Profiteur des Strombedarfs von KI-Rechenzentren und fällt deshalb mit den KI-Werten.
Wie hat die Constellation Energy Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 235,28 Dollar, ein Minus von 3,90 Prozent.
Wie nah ist die Aktie am Jahrestief?
Das Tief der vergangenen zwölf Monate liegt bei 228,63 Dollar, knapp 3 Prozent unter dem Schlusskurs.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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