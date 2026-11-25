Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Die Erklärung liegt in der Geschichte, die Anleger mit dem Papier verbinden. Constellation hat langfristige Lieferverträge mit Betreibern von Rechenzentren geschlossen. Der Strombedarf der künstlichen Intelligenz machte die Aktie zu einem Favoriten.

Diese Verbindung wirkt jetzt in die andere Richtung. Zweifeln Anleger daran, dass KI-Unternehmen ihre Ausbaupläne finanzieren können, zweifeln sie auch am künftigen Strombedarf. Dazu kommen höhere Zinsen nach dem Anstieg der US-Inflation auf 3,8 Prozent, die kapitalintensive Versorger belasten, und eine nach der Übernahme des Stromerzeugers Calpine gestiegene Verschuldung.