Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Die Erklärung liegt in der Geschichte, die Anleger mit der Aktie verbinden. Constellation betreibt die größte Flotte von Kernkraftwerken in den USA und hat langfristige Lieferverträge mit Betreibern von Rechenzentren geschlossen. Der Strombedarf der künstlichen Intelligenz machte das Papier zu einem Favoriten.

Diese Verbindung wirkt jetzt in die andere Richtung. Zweifeln Anleger daran, dass KI-Unternehmen ihre Ausbaupläne finanzieren können, zweifeln sie auch am künftigen Strombedarf. Am Mittwoch flossen Gelder aus Technologiewerten in klassische Branchen. Constellation wurde dabei wie ein Technologiewert behandelt.