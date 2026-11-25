Versorger gelten als sichere Häfen. Dieser nicht. Die Constellation Energy Aktie (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, US-Handelssymbol: CEG) schloss am Mittwoch 3,90 Prozent tiefer bei 235,28 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Zum Tief der vergangenen zwölf Monate bei 228,63 Dollar fehlen weniger als 3 Prozent.
Constellation Energy Aktie: Nasdaq100 Verlierer nahe Jahrestief – der KI-Strom-Bonus schwindet
Die Constellation Energy Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Verlierern: Der größte Atomstromerzeuger der USA verliert 3,90 Prozent auf 235,28 Dollar und nähert sich seinem Tief der vergangenen zwölf Monate. Die Analyse zeigt, warum ein Versorger mit den KI-Werten fällt.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Versorger, bewertet wie eine KI-Aktie
Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Die Erklärung liegt in der Geschichte, die Anleger mit der Aktie verbinden. Constellation betreibt die größte Flotte von Kernkraftwerken in den USA und hat langfristige Lieferverträge mit Betreibern von Rechenzentren geschlossen. Der Strombedarf der künstlichen Intelligenz machte das Papier zu einem Favoriten.
Diese Verbindung wirkt jetzt in die andere Richtung. Zweifeln Anleger daran, dass KI-Unternehmen ihre Ausbaupläne finanzieren können, zweifeln sie auch am künftigen Strombedarf. Am Mittwoch flossen Gelder aus Technologiewerten in klassische Branchen. Constellation wurde dabei wie ein Technologiewert behandelt.
KI-Fantasie schrumpft
Die Sorge um die Finanzierung von Rechenzentren trifft auch deren Stromlieferanten.
Höhere Zinsen
Die US-Inflation stieg auf 3,8 Prozent. Kapitalintensive Versorger leiden unter steigenden Zinsen.
Mehr Schulden
Nach der Übernahme des Stromerzeugers Calpine ist die Verschuldung gestiegen.
Einordnung
Operativ besser, an der Börse schwächer
Die Geschäftszahlen passen nicht zum Kursbild. Constellation hat seine Gewinnprognose für 2026 angehoben, der Mittelzufluss ist gestiegen, und die Nachfrage nach vertraglich gesichertem Atomstrom wächst. Trotzdem lag der Nasdaq100 Verlierer bis Dienstag seit Jahresbeginn rund 33 Prozent im Minus.
Die Constellation Energy Aktie war 2025 stark gestiegen und sehr hoch bewertet. Ein Teil des Rückgangs ist eine Normalisierung. Die nächste wichtige Wegmarke ist der Ausblick für 2027 und 2028, den das Unternehmen im Februar vorlegen will.
Häufige Fragen zur Constellation Energy Aktie
Warum ist die Constellation Energy Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Aktie gilt als Profiteur des Strombedarfs von KI-Rechenzentren und fällt deshalb mit den KI-Werten. Am 25. November 2026 schloss sie 3,90 Prozent tiefer bei 235,28 Dollar.
Wie nah ist die Constellation Energy Aktie am Jahrestief?
Das Tief der vergangenen 52 Wochen liegt bei 228,63 Dollar, knapp 3 Prozent unter dem Schlusskurs.
Wie lauten ISIN und WKN der Constellation Energy Aktie?
Die ISIN lautet US21037T1097, die WKN A3DCXB. An der Nasdaq wird die Aktie unter CEG gehandelt.
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