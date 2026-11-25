Die Constellation Energy-Aktie (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, Handelssymbol: CEG an der Nasdaq, deutsches Kürzel: E7S) verliert am Mittwoch 3,9 Prozent und schließt bei 235,28 US-Dollar. Die Constellation Energy Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs fällt, weil Anleger die Wette auf den Strombedarf der KI-Rechenzentren auflösen.
Constellation Energy-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3,9 Prozent – der Atomstrom-Konzern verliert seinen KI-Bonus
Die Constellation Energy-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,9 Prozent bei 235,28 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Der größte Kernkraftbetreiber der USA galt als Stromlieferant des KI-Booms. Mit den Zweifeln an den Rechenzentren schwindet dieser Aufschlag.
Die Gründe für den Kursverlust
Strom für KI ist kein Selbstläufer mehr
Der KI-Strom-Handel dreht
Kernkraftbetreiber waren gefragt, weil Rechenzentren rund um die Uhr Strom brauchen. Seit Zweifel an den KI-Investitionen aufkommen, stehen diese Aktien unter Druck.
Sektor gegen den Trend
Während Öl- und Gasförderer am Mittwoch zulegten, fielen die Stromlieferanten der Rechenzentren. Der Markt unterscheidet zwischen klassischer Energie und KI-Energie.
Zinsen
Versorger sind kapitalintensiv. Eine wahrscheinliche Zinserhöhung der Fed im Dezember verteuert ihre Finanzierung.
Einordnung
Solides Geschäft, gesunkene Erwartungen
Constellation Energy betreibt die größte Flotte von Kernkraftwerken in den USA und hat langfristige Lieferverträge mit Technologiekonzernen geschlossen. Im dritten Quartal verdiente das Unternehmen bereinigt 5,06 Dollar je Aktie und stellt für das Gesamtjahr 12,50 bis 12,80 Dollar in Aussicht. Das Geschäft läuft also. Gefallen ist der Aufschlag, den Anleger für künftige KI-Verträge bezahlt hatten.
Häufige Fragen zur Constellation Energy-Aktie
Warum ist die Constellation Energy-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Anleger verkaufen Aktien, die vom Strombedarf der KI-Rechenzentren profitieren sollten.
Wie stark ist die Constellation Energy Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,90 Prozent bei 235,28 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Constellation Energy-Aktie?
Die ISIN lautet US21037T1097, die WKN A3DCXB. An der Nasdaq wird die Aktie unter CEG gehandelt, in Deutschland unter E7S.
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