Warum ist die Constellation Energy-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Anleger verkaufen Aktien, die vom Strombedarf der KI-Rechenzentren profitieren sollten.

Wie stark ist die Constellation Energy Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,90 Prozent bei 235,28 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Constellation Energy-Aktie?

Die ISIN lautet US21037T1097, die WKN A3DCXB. An der Nasdaq wird die Aktie unter CEG gehandelt, in Deutschland unter E7S.