Constellation-Energy-Aktie: BMO bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 335 Dollar

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BMO Capital Markets; der verantwortliche Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von MT Newswires auf MarketScreener vom 16.11.2026, 08:55 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 335 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: researchglobal0.bmocapitalmarkets.com/public-disclosure. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.