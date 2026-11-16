Neuer Rückenwind für die Constellation-Energy-Aktie: BMO Capital Markets hat das Kursziel für den größten US-Betreiber von Kernkraftwerken von 316 auf 335 Dollar angehoben und die Einstufung „Outperform“ bestätigt. Gemessen am letzten Schlusskurs von 280,20 Dollar signalisiert das neue Kursziel für die Constellation-Energy-Aktie (Handelssymbol CEG, ISIN US21037T1097) ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent.
Constellation-Energy-Aktie: BMO bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 335 Dollar
BMO Capital Markets hebt das Kursziel für die Constellation-Energy-Aktie von 316 auf 335 Dollar und bestätigt das Rating „Outperform“. Gemessen am Freitagsschluss von 280,20 Dollar entspricht das knapp 20 Prozent Kurspotenzial. Schlüssel bleibt für BMO die weitere Vermarktung des Atomstroms über langfristige Premium-Verträge.
Steckbrief
- Unternehmen
- Constellation Energy Corporation
- Handelssymbol
- CEG (Nasdaq)
- ISIN
- US21037T1097
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- BMO Capital Markets
- Rating
- Outperform (unverändert)
- Kursziel
- 335 USD (zuvor 316 USD)
Stand: 13.11.2026, Letzter Schlusskurs laut MarketScreener
Kursziel-Anhebung
BMO sieht mehr Wert im Atomstrom – die Verträge sind der Schlüssel
Anlass für die Anhebung ist der starke Quartalsbericht. Nach Angaben von Investing.com erzielte Constellation Energy im dritten Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,06 Dollar, erwartet worden waren 3,72 Dollar. Der Umsatz lag mit 9,55 Milliarden Dollar ebenfalls über den Schätzungen von 9,21 Milliarden Dollar. Zugleich hob das Management die Gewinnprognose für 2026 auf 12,50 bis 12,80 Dollar je Aktie an, nach zuvor 11,50 bis 12,50 Dollar.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Outperform
|Outperform
|Kursziel
|316 USD
|335 USD
|Abstand zum Schlusskurs (280,20 USD)
|+12,8 %
|+19,6 %
Quelle: Investing.com, MarketScreener
Die Argumente von BMO
Starke operative Entwicklung
BMO verweist laut Investing.com auf die starke kommerzielle Entwicklung im Quartal und die angehobene Jahresprognose.
Aktienrückkäufe
Constellation kaufte im dritten Quartal eigene Aktien für 1 Milliarde Dollar zurück, seit Jahresbeginn für 3 Milliarden Dollar.
Premium-Verträge als Werttreiber
Im Quartal kamen langfristige Lieferverträge zu Preisen über Marktniveau hinzu. Laut BMO sind für 2032 noch 55 Prozent der emissionsfreien Grundlastflotte nicht vertraglich gebunden – weitere langfristige Premium-Verträge bleiben aus Sicht der Analysten der Schlüssel zur Wertsteigerung.
Günstigere Finanzierung
Eine bedingte Kreditzusage des US-Energieministeriums über 5 Milliarden Dollar senkt laut BMO die Finanzierungskosten und verringert das Risiko für den freien Cashflow beim Kapazitätsausbau.
Einordnung: Konsens leicht über BMO
Mit 335 Dollar liegt BMO etwa im Bereich des Analystenkonsenses für die Constellation-Energy-Aktie. MarketScreener nennt ein durchschnittliches Kursziel von rund 338 Dollar bei einer mittleren Einstufung „Kaufen“. Raymond James hatte das Kursziel zuletzt auf 347 Dollar angehoben. Vorsichtiger ist Mizuho, die laut Investing.com bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 290 Dollar bleibt.
Bemerkenswert ist der Kontrast zur Kursentwicklung: Laut MarketScreener liegt die Constellation-Energy-Aktie seit Jahresbeginn rund 21 Prozent im Minus. Zum Wochenstart notierte das Papier zudem leicht schwächer, belastet auch vom Dividendenabschlag: Am 16. November wurde die Quartalsdividende von 0,4265 Dollar je Aktie abgetrennt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BMO Capital Markets; der verantwortliche Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von MT Newswires auf MarketScreener vom 16.11.2026, 08:55 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 335 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: researchglobal0.bmocapitalmarkets.com/public-disclosure. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Constellation Energy Corporation (CEG): Kaufen, Kursziel 335,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von BMO Capital Markets (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 14:55 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: BMO Capital Markets (Analyst nicht genannt).
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