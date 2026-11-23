Der Connected Vehicle Security Act of 2026 rückt in Washington näher an eine Abstimmung: Der US-Kongress will nach Medienberichten noch in der laufenden Sitzungsperiode ein Verbot vernetzter Fahrzeuge, Software und Hardware mit Verbindung zu China auf den Weg bringen. Für die Mercedes-Benz Aktie (Ticker MBG, ISIN DE0007100000) und andere Autoaktien im DAX ist das ein politisches Risiko mit offenem Ausgang, denn die Regeln sollen auch ausländische Marken mit nennenswertem chinesischem Anteilseigner treffen können. Der DAX notierte am Montag, 23. November, gegen Mittag bei rund 25.030 Punkten (+0,9 Prozent, dpa-AFX, 12:44 Uhr MEZ). Eine eindeutige Kursreaktion der Autowerte auf die Gesetzesnachrichten ist in den uns vorliegenden Quellen nicht belegt.

Der Zeitplan ist knapp: Laut einem US-Fachportal muss das Gesetz bis Dezember verabschiedet sein, bevor die laufende Sitzungsperiode endet. Wie das Verbot im Detail aussieht und ob es Ausnahmen gibt, ist in Teilen noch unklar.