Connect Biopharma entwickelt Rademikibart, einen Antikörper gegen den IL-4-Rezeptor, als Zusatzbehandlung bei akuten Verschlechterungen von Asthma und der Lungenkrankheit COPD. Anfang November meldete die Firma positive vorläufige Daten aus der Phase-2-Studie Seabreeze STAT COPD.

In der Studie mit 159 Teilnehmern senkte Rademikibart die Rate des Therapieversagens um 81 Prozent und neue mittelschwere bis schwere Schübe um 85 Prozent bis Woche 4 im Vergleich zu Placebo.