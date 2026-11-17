Hohes Ziel, tiefer Kurs: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bestätigt für die Connect-Biopharma-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 7 US-Dollar. Laut Ratingübersicht lag der Kurs am 17. November bei 0,61 US-Dollar.
Connect-Biopharma-Aktie: H.C. Wainwright bleibt beim Kauf – Atemwegsdaten machen Hoffnung
H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bestätigt „Buy“ für die Connect-Biopharma-Aktie mit einem Kursziel von 7 US-Dollar. Der Antikörper Rademikibart überzeugte zuletzt bei COPD.
Steckbrief
- Unternehmen
- Connect Biopharma Holdings Limited
- Handelssymbol
- CNTB (Nasdaq)
- Analyst
- Brandon Folkes
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 7 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
H.C. Wainwright zur Connect-Biopharma-Aktie
Positive COPD-Daten – Folkes bleibt optimistisch
Brandon Folkes setzt auf den Antikörper Rademikibart.
Connect Biopharma entwickelt Rademikibart, einen Antikörper gegen den IL-4-Rezeptor, als Zusatzbehandlung bei akuten Verschlechterungen von Asthma und der Lungenkrankheit COPD. Anfang November meldete die Firma positive vorläufige Daten aus der Phase-2-Studie Seabreeze STAT COPD.
In der Studie mit 159 Teilnehmern senkte Rademikibart die Rate des Therapieversagens um 81 Prozent und neue mittelschwere bis schwere Schübe um 85 Prozent bis Woche 4 im Vergleich zu Placebo.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes zu lesen ist:
Starke Studiendaten
Die COPD-Studie zeigte deutliche Vorteile gegenüber Placebo.
Asthma-Daten
Auch bei akutem Asthma reduzierte der Antikörper das Therapieversagen.
Nächster Schritt
Connect will mit der FDA über ein Phase-3-Programm sprechen.
China-Partner
In China ist ein Zulassungsantrag für Neurodermitis über den Lizenzpartner Simcere angenommen.
Rechnerisch enormes Potenzial
Gemessen am Kurs aus der Übersicht liegt das Kursziel um ein Vielfaches höher. Das zeigt vor allem, wie stark die Bewertung an den Studienerfolg geknüpft ist.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 7 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Connect Biopharma Holdings Limited (CNTB): Kaufen, Kursziel 7,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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