Die Conagra-Aktie (ISIN: US2058871029, WKN: 861259, Handelssymbol: CAG an der NYSE, deutsches Kürzel: CAO) legt am Mittwoch um rund 2,0 Prozent auf etwa 15,38 US-Dollar zu. Die Conagra Brands Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern, während der Index rund 3 Prozent nachgibt. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Hersteller von Tiefkühlkost und Snacks wird als defensiver Wert gekauft.
Conagra-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 2 Prozent – Tiefkühlkost als Schutz vor dem KI-Crash
Die Conagra-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 2,0 Prozent auf 15,38 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Lebensmittelkonzern profitiert davon, dass Anleger aus KI-Aktien in günstige, dividendenstarke Basiskonsumwerte umschichten.
CAGCAG
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Die Gründe für den Kursgewinn
Günstig und defensiv ist gefragt
Flucht aus dem KI-Sektor
Chip- und KI-Aktien fallen den zweiten Tag in Folge kräftig. Das Geld wandert in Branchen mit stabiler Nachfrage.
Rekordtempo bei der Rotation
Basiskonsumwerte haben sich in sieben Wochen so stark gegenüber Technologieaktien entwickelt wie seit 2001 nicht mehr.
Abgepackte Lebensmittel führen an
Schon bei früheren Ausverkäufen der Chipwerte in diesem Jahr gehörten niedrig bewertete Lebensmittelhersteller mit hoher Dividende zu den ersten Zielen der Käufer. Heute steigen mehrere Titel der Branche gleichzeitig.
Einordnung
Ein Plus auf dünnem Eis
Conagra steht hinter Marken wie Birds Eye, Healthy Choice und Slim Jim. Das Geschäft ist wenig konjunkturabhängig, wächst aber kaum. Die Aktie ist niedrig bewertet und zahlt eine hohe Dividende, weshalb sie in unruhigen Börsenphasen als Parkplatz dient. Eine Rotation, die allein von einem Ausverkauf im Chipsektor ausgelöst wird, kann sich schnell umkehren. Zudem reagieren dividendenstarke Aktien empfindlich auf steigende Zinsen, und genau damit rechnet der Markt im Dezember.
Häufige Fragen zur Conagra-Aktie
Warum ist die Conagra-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten an einem schwachen Börsentag aus KI-Aktien in defensive Lebensmittelwerte um. Eine eigene Meldung von Conagra gibt es nicht.
Wie stark steigt die Conagra Brands Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 2,0 Prozent auf etwa 15,38 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Conagra-Aktie?
Die ISIN lautet US2058871029, die WKN 861259. An der NYSE wird die Aktie unter CAG gehandelt, in Deutschland unter CAO.
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