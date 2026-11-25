Conagra steht hinter Marken wie Birds Eye, Healthy Choice und Slim Jim. Das Geschäft ist wenig konjunkturabhängig, wächst aber kaum. Die Aktie ist niedrig bewertet und zahlt eine hohe Dividende, weshalb sie in unruhigen Börsenphasen als Parkplatz dient. Eine Rotation, die allein von einem Ausverkauf im Chipsektor ausgelöst wird, kann sich schnell umkehren. Zudem reagieren dividendenstarke Aktien empfindlich auf steigende Zinsen, und genau damit rechnet der Markt im Dezember.