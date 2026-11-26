Bei der Commerzbank Aktie (Ticker CBK, ISIN DE000CBK1001) wird aus dem Übernahmepoker ein Machtwechsel: UniCredit hat nach dpa-AFX-Angaben vom 26.11.2026 die letzte nötige Genehmigung, die der polnischen Finanzaufsicht, erhalten und beantragt eine außerordentliche Hauptversammlung. Neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat sollen abberufen werden; die Hauptversammlung soll „Anfang Januar“ stattfinden. Die Bundesregierung hatte sich bereits am 19.11.2026 mit UniCredit verständigt.
Commerzbank: UniCredit beantragt außerordentliche Hauptversammlung – wie lange bleibt der Bund an Bord?
Die letzte Genehmigung liegt vor, UniCredit will bei der Commerzbank fast alle Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat austauschen. Was der Deal mit der Bundesregierung vorsieht und was die Commerzbank Aktie jetzt beobachtet.
Was der Bund mit UniCredit vereinbart hat
Was steht in der Einigung zwischen Bundesregierung und UniCredit?
Laut Börsen-Zeitung vom 19.11.2026 verzichtet der Bund auf zwei Aufsichtsratsnominierungen; UniCredit macht im Gegenzug acht „verbindliche Zusagen“. Dazu zählen laut Reuters (cash.ch): Die Commerzbank bleibt börsennotiert, Frankfurt wird nach der angepeilten Fusion mit der HVB ab 2028 Sitz, München behält eine „nennenswerte Präsenz“, das Mittelstandsgeschäft bleibt Schwerpunkt, und es soll in Bildung, Digitalisierung und KI investiert werden. Eine ausdrückliche Absage an betriebsbedingte Kündigungen enthält die Einigung laut Reuters nicht.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte laut Börsen-Zeitung: „Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle.“ UniCredit-Chef Andrea Orcel schrieb in einem Brief laut Reuters, die Zusagen seien Grundlage für einen späteren Verkauf der Staatsbeteiligung. Ob und wann der Bund verkauft, lässt Klingbeil offen.
|Punkt
|Stand laut Quellen
|Bund-Anteil
|13,3 %
|UniCredit-Anteil
|knapp 50 % (nach polnischer Freigabe)
|Zusagen von UniCredit
|acht, u. a. Börsennotierung, Sitz Frankfurt nach HVB-Fusion ab 2028
|Aufsichtsrat
|9 von 10 Anteilseignervertretern sollen abberufen werden
|Außerordentliche Hauptversammlung
|„Anfang Januar“ (onvista) bzw. Anfang 2027 (Reuters)
Quelle: Börsen-Zeitung und Reuters (cash.ch), 19.11.2026; dpa-AFX/onvista, 26.11.2026
Reaktionen
Wie reagieren Betriebsrat, Politik und Commerzbank?
Ein Commerzbank-Sprecher erklärte laut Börsen-Zeitung, man nehme „die grundsätzliche Verständigung zwischen der Bundesregierung und Unicredit zur Kenntnis“. Betriebsratschef Sascha Uebel sagte laut Reuters: „Die kommenden Monate werden zeigen, wofür die Zeichen wirklich stehen.“ Verdi-Vertreter Kevin Voss erwartet mehr Sicherheit für die Beschäftigten an beiden Standorten. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nannte das Bekenntnis zu Frankfurt ein „wichtiges Signal“.
Die Reaktionen reichen von Zustimmung über Zurückhaltung bis zur Skepsis. Entscheidend ist, was UniCredit schriftlich zugesagt hat – und was nicht.
Börse und Anleger
Was bedeutet der Machtwechsel für die Commerzbank Aktie?
Die Kursangaben der Quellen weichen voneinander ab: Dow Jones meldete zur Mittagszeit ein Minus von 1,4 Prozent für die Commerzbank Aktie, onvista dagegen ein Plus von rund einem halben Prozent im Zusammenhang mit der Mitteilung. UniCredit gewann in Mailand laut Dow Jones 2,5 Prozent. Der Bankenindex Europa lag laut Dow Jones mit 2,4 Prozent im Plus; der DAX notierte um 10:40 Uhr bei 25.237,57 Punkten (plus 2,2 Prozent). Einschätzung der Redaktion: Der Kurs der Commerzbank Aktie wird derzeit weniger von der Marktstimmung als von Übernahmefantasie und der Unsicherheit über Prämien und Minderheitsaktionäre bewegt.
Für Bankaktien und den DAX ist die Commerzbank ein Sonderfall: Mit UniCredit knapp unter der 50-Prozent-Marke und dem Bund mit 13,3 Prozent bleibt der Streubesitz gering; was das für Index-Gewichtung und Liquidität bedeutet, ist offen. Mediobanca rechnet laut Börsen-Zeitung damit, dass der Bund-Anteil nach der HVB-Verschmelzung auf rund 8 Prozent sinkt.
Termine
Wann ist die Commerzbank-Hauptversammlung und was kommt danach?
Beobachtenswert sind die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung, die Kandidaten für den Aufsichtsrat und eine Äußerung des Bundes zu einem möglichen Verkauf seines Anteils. Wer den Aufsichtsrat künftig führt, ist in den vorliegenden Berichten nicht geklärt.
Häufige Fragen
FAQ zur Commerzbank-Übernahme
Wann ist die Commerzbank-Hauptversammlung? Nach dpa-AFX „Anfang Januar“; Reuters nennt Anfang 2027.
Wie viel hält der Bund an der Commerzbank? 13,3 Prozent laut Börsen-Zeitung und Reuters.
Wie viel hält UniCredit? Knapp 50 Prozent nach der ausstehenden polnischen Freigabe, die laut dpa-AFX nun vorliegt.
Bleibt die Commerzbank börsennotiert? Ja, das gehört zu den acht Zusagen von UniCredit.
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