Laut Börsen-Zeitung vom 19.11.2026 verzichtet der Bund auf zwei Aufsichtsratsnominierungen; UniCredit macht im Gegenzug acht „verbindliche Zusagen“. Dazu zählen laut Reuters (cash.ch): Die Commerzbank bleibt börsennotiert, Frankfurt wird nach der angepeilten Fusion mit der HVB ab 2028 Sitz, München behält eine „nennenswerte Präsenz“, das Mittelstandsgeschäft bleibt Schwerpunkt, und es soll in Bildung, Digitalisierung und KI investiert werden. Eine ausdrückliche Absage an betriebsbedingte Kündigungen enthält die Einigung laut Reuters nicht.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte laut Börsen-Zeitung: „Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle.“ UniCredit-Chef Andrea Orcel schrieb in einem Brief laut Reuters, die Zusagen seien Grundlage für einen späteren Verkauf der Staatsbeteiligung. Ob und wann der Bund verkauft, lässt Klingbeil offen.