Seit mehr als zwei Jahren bestimmt eine Frage den Kurs der Commerzbank: Wann übernimmt UniCredit das Ruder? Inzwischen gibt es einen Kalender. Die italienische Großbank hält rund 49 Prozent, erwartet die letzten Genehmigungen bis Ende November und will im ersten Quartal 2027 mit dem Umbau beginnen. Die Commerzbank-Aktie schloss am Freitag bei 39,89 Euro, in dieser Woche gewann sie gut 4 Prozent. Diese Commerzbank Aktienanalyse zeigt, wie stark die Bank aus eigener Kraft ist – und was die Commerzbank Aktienprognose unter neuer Führung bestimmt.
Commerzbank Aktienanalyse: Rekordgewinn und UniCredit vor der Tür – was ist die Aktie unter italienischer Führung wert?
Die Commerzbank verdient so viel wie nie, UniCredit hält rund 49 Prozent und will im ersten Quartal 2027 die Kontrolle übernehmen. Am 16. November läuft die Frist der EU-Kommission ab. Die Commerzbank-Aktie hat sich seit dem Einstieg der Italiener fast verdreifacht. Unsere Commerzbank Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben, was die Übernahme bedeutet und was die Commerzbank Aktienprognose jetzt bestimmt.
CBKCBK
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Ticker
- CBK (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 39,89 Euro
- Börsenwert
- rund 45 Milliarden Euro
- KGV 2026 (auf Basis Gewinnziel)
- rund 13
- Dividendenrendite
- rund 4 Prozent
- Großaktionär
- UniCredit (rund 49 Prozent)
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung, Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Übernahmekampf zum Fahrplan
Die Commerzbank Aktie ist längst kein gewöhnlicher Bankwert mehr. Sie ist eine Übernahmeaktie – mit einem Käufer, der kein Bargeld bietet.
Seit UniCredit im September 2024 eingestiegen ist, hat sich der Kurs nahezu verdreifacht. Im Mai 2026 legten die Italiener ein Tauschangebot vor: 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, ohne Barprämie. Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen die Ablehnung, dennoch sicherte sich UniCredit rund 49 Prozent. Jetzt geht es nicht mehr um das Ob, sondern um das Wann. Die EU-Kommission entscheidet bis zum 16. November über das Vorhaben. Liegen alle Genehmigungen bis Ende November vor, will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und neue Aufsichtsräte wählen lassen. Im ersten Quartal 2027 soll die Strategie „Commerzbank Unlocked“ starten.
Die nächsten Schritte sind klar.
Die Quartalszahlen
Das beste Jahr der Geschichte: mit einem Schönheitsfehler
Für jede Commerzbank Aktienanalyse gilt: Die Bank liefert operativ, auch ohne Übernahmefantasie.
Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro. Nach neun Monaten steht mit rund 2,7 Milliarden Euro das beste Ergebnis der Firmengeschichte – mehr als im gesamten Jahr 2025. Die Kosten-Ertrags-Quote sank auf 52,4 Prozent, die Rendite auf das materielle Eigenkapital stieg auf 11,9 Prozent nach 7,8 Prozent. Für 2026 peilt der Vorstand einen Gewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an, rund 3,2 Milliarden Euro sollen an die Aktionäre fließen. Der Schönheitsfehler: Die Prognose für den Zinsüberschuss sank von rund 8,6 auf rund 8,5 Milliarden Euro, weil der Wettbewerb um Kundeneinlagen härter wird.
Commerzbank: Nettogewinn im dritten Quartal
Mio. Euro
Quelle: Commerzbank, Quartalsmitteilung vom 5. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Nettogewinn
|Drittes Quartal 2025
|591
|Drittes Quartal 2026
|859
Die Übernahme
Was UniCredit mit der Commerzbank vorhat: Kosten runter, HVB rein
UniCredit-Chef Andrea Orcel hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Führung neu besetzen und die Kosten senken will. Die Commerzbank plant bereits den Abbau von fast 7.000 Vollzeitstellen bis 2030. Spannend für die Commerzbank Aktienprognose ist ein Nebensatz aus Mailand: Eine Fusion mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als bisher erwartet. Dadurch würden Synergien in IT, Einkauf und Produkten schneller sichtbar. Die Käuferin ist finanzstark: UniCredit steigerte ihren Nettogewinn im dritten Quartal um 24 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Für Commerzbank-Aktionäre zählt das, weil ihr Wert über das Umtauschverhältnis an die UniCredit-Aktie gekoppelt ist.
Die Bewertung
KGV um 13: Bank mit Übernahmeprämie
Beim aktuellen Kurs liegt der Börsenwert bei rund 45 Milliarden Euro. Gemessen am Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro ergibt sich ein KGV von rund 13. Für eine Bank mit zweistelliger Eigenkapitalrendite und hohen Ausschüttungen ist das kein Ausreißer, zumal die Dividendenrendite rund 4 Prozent beträgt. Ein Teil des Kurses ist allerdings Übernahmeprämie. Für Anleger heißt das: Die Commerzbank Aktie ist inzwischen auch eine Wette auf die UniCredit-Aktie.
Die Analysten
Fairer Wert erreicht? Die Experten werden vorsichtiger
Nach den Zahlen wurden mehrere Analysten vorsichtiger. Die DZ Bank stufte die Aktie auf „Halten“ ab und senkte ihren fairen Wert auf 40 Euro – fast genau der aktuelle Kurs. RBC nahm das Kursziel auf 39 Euro zurück. Beide sehen das Potenzial weitgehend ausgeschöpft, solange keine neuen Impulse aus der Übernahme kommen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Commerzbank Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Schneller Durchmarsch
Die EU genehmigt, UniCredit übernimmt im ersten Quartal die Kontrolle und zieht die HVB-Fusion vor. Synergiefantasie könnte die Aktie Richtung Jahreshoch von gut 43 Euro treiben.
Szenario 2: Seitwärts mit Dividende
Der Zeitplan hält, aber ohne Barprämie fehlen neue Impulse. Die Aktie pendelt zwischen 36 und 42 Euro, nahe dem fairen Wert der Analysten.
Szenario 3: Hängepartie
Auflagen der Behörden oder politischer Widerstand verzögern die Übernahme, der Zinsüberschuss sinkt weiter. Dann rückt die 200-Tage-Linie um 36,70 Euro in den Blick.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktienanalyse
Wie viel der Commerzbank gehört UniCredit?
Rund 49 Prozent. Die Italiener wollen im ersten Quartal 2027 die Kontrolle übernehmen.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro, nach neun Monaten auf rund 2,7 Milliarden Euro – ein Rekord.
Bekommen Commerzbank-Aktionäre eine Prämie?
Das Angebot war ein reiner Aktientausch mit 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, ohne Barprämie.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 40 Euro, RBC bei 39 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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