Commerzbank Aktienanalyse: Rekordgewinn und UniCredit vor der Tür – was ist die Aktie unter italienischer Führung wert?

UniCredit-Chef Andrea Orcel hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Führung neu besetzen und die Kosten senken will. Die Commerzbank plant bereits den Abbau von fast 7.000 Vollzeitstellen bis 2030. Spannend für die Commerzbank Aktienprognose ist ein Nebensatz aus Mailand: Eine Fusion mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als bisher erwartet. Dadurch würden Synergien in IT, Einkauf und Produkten schneller sichtbar. Die Käuferin ist finanzstark: UniCredit steigerte ihren Nettogewinn im dritten Quartal um 24 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Für Commerzbank-Aktionäre zählt das, weil ihr Wert über das Umtauschverhältnis an die UniCredit-Aktie gekoppelt ist.