Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 46,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Commerzbank AG wird am 05. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlichen.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von der DZ BANK. Das Analysehaus setzt das Kursziel auf 46 Euro und stuft die Aktie mit "buy" ein. Etwas zurückhaltender zeigt sich Morgan Stanley: Analyst Alvaro Serrano sieht den fairen Wert bei 44 Euro und bewertet die Commerzbank-Aktie mit "hold".

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von J.P. Morgan. Analyst Kian Abouhossein hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum 3. Quartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen 2027 und 2028 leicht erhöht, habe Abouhossein in einem am 16. Oktober vorliegenden Ausblick geschrieben. Dies sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass er nun einen Leitzins der Europäischen Zentralbank in Höhe von 3 Prozent in sein Bewertungsmodell einbezogen habe.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: