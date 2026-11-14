Commerzbank-Aktie vor dem Tag der Entscheidung: EU-Urteil am Montag, UniCredit greift nach der Kontrolle – was jetzt auf die Aktionäre zukommt

Europas Bankenmarkt gilt seit Jahren als zu zersplittert. Größere Institute können Kosten in IT, Einkauf und Verwaltung teilen und so profitabler werden. Gelingt der UniCredit die Integration der Commerzbank, entstünde einer der größten Bankkonzerne Europas mit starker Stellung in Deutschland und Italien. Das wäre ein Signal für die gesamte Branche – und ein Grund, warum auch andere Bankaktien wie die Deutsche Bank in dieser Woche zulegten.

Aus dem Ob ist ein Wann und Wie geworden.