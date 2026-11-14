Es ist eine der längsten Übernahmeschlachten der deutschen Börsengeschichte – und sie steuert auf ihr Finale zu. Seit die italienische UniCredit im September 2024 erstmals bei der Commerzbank eingestiegen ist, hat sich der Kurs der Aktie nahezu verdreifacht. Inzwischen hält die Mailänder Großbank rund 49 Prozent. Am kommenden Montag, 16. November, läuft die Frist der EU-Kommission für ihre kartellrechtliche Entscheidung ab. Danach könnte alles sehr schnell gehen: neuer Aufsichtsrat, neue Strategie, möglicherweise eine Fusion mit der HypoVereinsbank. In der abgelaufenen Woche legte die Commerzbank-Aktie gut 4 Prozent zu. Was kommt jetzt auf die Aktionäre zu?
Commerzbank-Aktie vor dem Tag der Entscheidung: EU-Urteil am Montag, UniCredit greift nach der Kontrolle – was jetzt auf die Aktionäre zukommt
Die Commerzbank-Aktie steht vor einer historischen Woche. Bis Montag, 16. November, will die EU-Kommission über die Übernahme durch die UniCredit entscheiden, die bereits rund 49 Prozent hält. Danach könnten neuer Aufsichtsrat, Stellenabbau und eine Fusion mit der HypoVereinsbank folgen. Die große Commerzbank Aktienanalyse: Rekordgewinne, Übernahmefahrplan, Bewertung und alle Chancen und Risiken für die Commerzbank-Aktie.
Der Fahrplan
Vom EU-Urteil zum Kontrollwechsel: die nächsten Schritte
Die UniCredit hat ihren Plan so konkret formuliert wie nie. Liegen die letzten Genehmigungen wie erwartet bis Ende November vor, will sie eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen und neue Mitglieder in den Aufsichtsrat wählen lassen. Im ersten Quartal 2027 soll die Umsetzung der Strategie „Commerzbank Unlocked“ beginnen. Und in einem Nebensatz der Präsentation steckte eine Überraschung: Eine Fusion der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als die bislang genannten 2028.
Das große Bild
Europas Bankenmarkt wird neu sortiert
Die Commerzbank ist mehr als ein Übernahmeziel. Sie ist der Testfall dafür, ob grenzüberschreitende Bankenfusionen in Europa endlich gelingen.
Europas Bankenmarkt gilt seit Jahren als zu zersplittert. Größere Institute können Kosten in IT, Einkauf und Verwaltung teilen und so profitabler werden. Gelingt der UniCredit die Integration der Commerzbank, entstünde einer der größten Bankkonzerne Europas mit starker Stellung in Deutschland und Italien. Das wäre ein Signal für die gesamte Branche – und ein Grund, warum auch andere Bankaktien wie die Deutsche Bank in dieser Woche zulegten.
Aus dem Ob ist ein Wann und Wie geworden.
Commerzbank Aktienanalyse
Rekordgewinne und Übernahmefantasie
Operativ liefert die Commerzbank so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro, nach neun Monaten steht ein Rekordüberschuss von rund 2,7 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro an. Einen Schönheitsfehler gab es: Den Ausblick für den Zinsüberschuss senkte die Bank leicht, weil der Wettbewerb um Einlagen die Margen drückt. Bis 2030 sollen fast 7.000 Vollzeitstellen wegfallen – die Kostenbasis dürfte damit weiter sinken.
Für Commerzbank-Aktionäre ist die Stärke der Käuferin entscheidend. Die UniCredit steigerte ihren Nettogewinn im dritten Quartal um 24 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro und erhöhte die geplante Zwischendividende auf 4,5 Milliarden Euro. Weil das Angebot ein reiner Aktientausch mit 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie war, hängt der Wert der gemeinsamen Zukunft direkt an der Ertragskraft und Bewertung der UniCredit.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Was passiert am 16. November mit der Commerzbank?
Bis dahin hat sich die EU-Kommission eine Frist für ihre kartellrechtliche Entscheidung zur Übernahme durch die UniCredit gesetzt.
Wie viel der Commerzbank gehört der UniCredit?
Rund 49 Prozent, gesichert über ein Umtauschangebot und frühere Käufe.
Wann übernimmt die UniCredit die Kontrolle?
Nach den letzten Genehmigungen, die bis Ende November erwartet werden, soll eine außerordentliche Hauptversammlung einen neuen Aufsichtsrat wählen. Die Umsetzung der neuen Strategie soll im ersten Quartal 2027 beginnen.
Wie viel verdient die Commerzbank?
Im dritten Quartal 859 Millionen Euro, für 2026 sind mindestens 3,4 Milliarden Euro angepeilt.
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